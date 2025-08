Studie räumt auf mit Cholesterin-Mythen

Ein guter Start in den Tag: Das Frühstücksei feiert sein Comeback – laut neuer Studie zu Unrecht lange verteufelt. (Archivbild) Robert Michael/dpa

Jahrelang galten Eier als Gesundheitsrisiken – voller Cholesterin und schlecht fürs Herz. Wer auf seinen Cholesterinspiegel achten wollte, sollte lieber verzichten. Doch jetzt sagen Forschende: Alles Quatsch!

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neue Studien zeigen: Wer täglich zwei Eier isst und wenig Fett dazu, senkt sogar sein LDL-Cholesterin.

Gesättigte Fette aus Speck & Co. treiben den Cholesterinspiegel, nicht das Cholesterin im Ei.

Auch langfristig zeigen Studien: Eier erhöhen das Herzrisiko nicht – im Gegenteil. Mehr anzeigen

Jahrzehntelang wurde das Frühstücksei behandelt wie der Bösewicht am Frühstückstisch: zu viel Cholesterin, schlecht fürs Herz, maximal ein Ei pro Woche – so hiess es lange. Doch jetzt wird der Fall neu aufgerollt.

Eine neue Studie der University of South Australia hat das alte Gesundheitsdogma geknackt – im wahrsten Sinne: Zwei Eier pro Tag können den Cholesterinspiegel sogar senken – wenn die restliche Ernährung stimmt. Heisst: Nicht das Ei hebt das gefährliche LDL-Cholesterin – sondern der Speck daneben.

In einer klinischen Studie mit 61 Menschen haben Forschende verschiedene Diäten verglichen: Eine mit zwei Eiern pro Tag, die andere mit wenig Cholesterin, aber viel gesättigtem Fett, eine weitere mit einer Kontrollgruppe mit nur einem Ei pro Woche.

Speck und Wurst setzen dem Herz zu

Besonders spannend: Die Gruppe, die täglich zwei Eier ass, schnitt am besten ab. Trotz mehr Cholesterin in der Nahrung sanken die LDL-Werte – also genau das böse Cholesterin, vor dem lange gewarnt wurde. Denn gleichzeitig assen sie weniger gesättigte Fette.

Es ist also nicht das Cholesterin im Essen, das das Problem macht – sondern Beilagen wie Wurst oder Butter. Wie Studienleiter Jon Buckley gegenüber Science Daily sagt: «Eier wurden zu Unrecht verteufelt. Es sind die gesättigten Fette, die den Cholesterinspiegel wirklich hochtreiben.»

Er erklärt: «Man könnte sagen: Wir haben knallharte – oder besser gesagt hartgekochte – Beweise zugunsten des bescheidenen Eis geliefert. Beim Frühstück muss man sich also nicht vor dem Ei fürchten – sondern eher vor der Extra-Portion Speck oder der Wurstbeilage, die dem Herzen wirklich zusetzen können.»

Kleineres Risiko für Herzkrankheiten

Wissenswert: Teile der Studie wurden vom amerikanischen Egg Nutrition Center unterstützt. Kein Wunder, dass das Resultat für Hühnerfreunde erfreulich ausfällt. Wissenschaftlich sauber durchgeführt wurde sie trotzdem.

Auch andere Untersuchungen zeigen: Wer regelmässig Eier isst, lebt nicht gefährlicher – im Gegenteil: Eine Studie mit älteren Menschen zeigt, dass sechs Eier pro Woche das Risiko für Herzkrankheiten senken.

