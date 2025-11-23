Was passiert mit Kaugummi im Magen? Wird Milch bei Gewitter schlecht?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ernährungsmythen im Check Was passiert mit Kaugummi im Magen? Wird Milch bei Gewitter schlecht?

Carlotta Henggeler

23.11.2025

Ernährungsmythen im Check
Ernährungsmythen im Check. Was passiert mit Kaugummis im Magen? Dazu kursieren viele Kindheitsmythen. Einer behauptet, ein geschluckter Kaugummi bleibe sieben Jahre im Bauch. Ein anderer warnt, er könne den Magen verkleben. Beides ist falsch. Zwar kann der Körper Kaugummi nicht verdauen, doch er bleibt nicht im Verdauungstrakt hängen – er wird ganz normal wieder ausgeschieden.

Was passiert mit Kaugummis im Magen? Dazu kursieren viele Kindheitsmythen. Einer behauptet, ein geschluckter Kaugummi bleibe sieben Jahre im Bauch. Ein anderer warnt, er könne den Magen verkleben. Beides ist falsch. Zwar kann der Körper Kaugummi nicht verdauen, doch er bleibt nicht im Verdauungstrakt hängen – er wird ganz normal wieder ausgeschieden.

Bild: iStock/Sergii Gnatiuk

Ernährungsmythen im Check. Der alte Mythos, Milch würde bei Gewitter schneller verderben, hält sich hartnäckig. Früher glaubten Menschen, elektrische Ladungen in der Luft machten sie sauer – in Zeiten ohne Kühlschränke eine plausible Erklärung. Tatsächlich war aber wohl die Hitze schuld, die typischerweise vor Sommergewittern liegt und Milch schneller kippen lässt. Heute sorgt der Kühlschrank dafür, dass Gewitter der Milch völlig egal sind.

Der alte Mythos, Milch würde bei Gewitter schneller verderben, hält sich hartnäckig. Früher glaubten Menschen, elektrische Ladungen in der Luft machten sie sauer – in Zeiten ohne Kühlschränke eine plausible Erklärung. Tatsächlich war aber wohl die Hitze schuld, die typischerweise vor Sommergewittern liegt und Milch schneller kippen lässt. Heute sorgt der Kühlschrank dafür, dass Gewitter der Milch völlig egal sind.

Bild: Sina Schuldt/dpa

Ernährungsmythen im Check. «Das kann man noch essen, es war ja nur drei Sekunden am Boden.» Solche Sprüche kennen viele aus der Kindheit – und ja, oft sagen wir sie, um den Alltag einfacher zu machen. Wissenschaftlich hält die Regel aber nicht stand. Entscheidend ist nicht die Zeit auf dem Boden, sondern wie dieser beschaffen ist und was da eigentlich heruntergefallen ist. Vor allem feuchte Lebensmittel auf glatten Böden nehmen Schmutz und Keime besonders schnell auf.

«Das kann man noch essen, es war ja nur drei Sekunden am Boden.» Solche Sprüche kennen viele aus der Kindheit – und ja, oft sagen wir sie, um den Alltag einfacher zu machen. Wissenschaftlich hält die Regel aber nicht stand. Entscheidend ist nicht die Zeit auf dem Boden, sondern wie dieser beschaffen ist und was da eigentlich heruntergefallen ist. Vor allem feuchte Lebensmittel auf glatten Böden nehmen Schmutz und Keime besonders schnell auf.

Bild: iStock/lofilolo

Ernährungsmythen im Check. Kleine Kinder essen nun einmal Sand und Schmutz – ganz vermeiden lässt sich das kaum. Also entsteht schnell der Spruch: «Dreck macht Speck.» Die Botschaft dahinter: Ein bisschen Schmutz soll das Immunsystem stärken. Ganz so einfach ist es aber nicht. Zwar kann übertriebene Hygiene tatsächlich schaden, dennoch bleibt klar: Sauberkeit ist wichtig – und Schmutz ist kein Gesundheitsbooster.

Kleine Kinder essen nun einmal Sand und Schmutz – ganz vermeiden lässt sich das kaum. Also entsteht schnell der Spruch: «Dreck macht Speck.» Die Botschaft dahinter: Ein bisschen Schmutz soll das Immunsystem stärken. Ganz so einfach ist es aber nicht. Zwar kann übertriebene Hygiene tatsächlich schaden, dennoch bleibt klar: Sauberkeit ist wichtig – und Schmutz ist kein Gesundheitsbooster.

Bild: iStock/Zmaj88

Ernährungsmythen im Check. Wenn es darum geht, Kinder zu gesundem Essen zu motivieren, greifen Erwachsene gern zu kreativen Geschichten. Etwa der Klassiker: Wer Spinat isst, bekommt Muskeln wie Popeye. Spinat liefert tatsächlich viel Eisen – wichtig für die Muskelfunktion. Doch für echte Stärke braucht es mehr: Proteine, regelmässiges Training und eine insgesamt ausgewogene Ernährung.

Wenn es darum geht, Kinder zu gesundem Essen zu motivieren, greifen Erwachsene gern zu kreativen Geschichten. Etwa der Klassiker: Wer Spinat isst, bekommt Muskeln wie Popeye. Spinat liefert tatsächlich viel Eisen – wichtig für die Muskelfunktion. Doch für echte Stärke braucht es mehr: Proteine, regelmässiges Training und eine insgesamt ausgewogene Ernährung.

Bild: iStock/galitskaya

Ernährungsmythen im Check. Lange galten Eier als No-Go für Menschen mit hohem Cholesterin. Heute ist klar: Der Einfluss von Eiern auf den Cholesterinspiegel ist viel kleiner, als früher angenommen. Sie sind weder Hauptverursacher hoher Werte noch müssen sie grundsätzlich gemieden werden. Entscheidend bleibt die gesamte Ernährung – nicht das Zmorge-Ei.

Lange galten Eier als No-Go für Menschen mit hohem Cholesterin. Heute ist klar: Der Einfluss von Eiern auf den Cholesterinspiegel ist viel kleiner, als früher angenommen. Sie sind weder Hauptverursacher hoher Werte noch müssen sie grundsätzlich gemieden werden. Entscheidend bleibt die gesamte Ernährung – nicht das Zmorge-Ei.

Bild: iStock/Ralf Liebhold

Ernährungsmythen im Check. «Nach 18 Uhr essen macht dick» – eine Behauptung, die sich hartnäckig hält, aber wissenschaftlich nicht belegt ist. Entscheidend ist die gesamte Kalorienmenge über den Tag. Wer mehr Energie aufnimmt, als der Körper verbraucht, nimmt zu – unabhängig von der Uhrzeit. Und: Sehr fettige oder süsse Mahlzeiten sind grundsätzlich keine gute Idee, egal ob morgens oder abends.

«Nach 18 Uhr essen macht dick» – eine Behauptung, die sich hartnäckig hält, aber wissenschaftlich nicht belegt ist. Entscheidend ist die gesamte Kalorienmenge über den Tag. Wer mehr Energie aufnimmt, als der Körper verbraucht, nimmt zu – unabhängig von der Uhrzeit. Und: Sehr fettige oder süsse Mahlzeiten sind grundsätzlich keine gute Idee, egal ob morgens oder abends.

Bild: IMAGO/imagebroker

Ernährungsmythen im Check. Viele Eltern sprechen vom Zuckerschock, wenn Kinder nach Süssem überdreht wirken. Zucker liefert zwar Energie, doch ein wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen Zucker und Hyperaktivität existiert nicht. Oft fällt beides einfach zusammen: aufregende Feste – und süsse Snacks.

Viele Eltern sprechen vom Zuckerschock, wenn Kinder nach Süssem überdreht wirken. Zucker liefert zwar Energie, doch ein wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen Zucker und Hyperaktivität existiert nicht. Oft fällt beides einfach zusammen: aufregende Feste – und süsse Snacks.

Bild: KEYSTONE

Ernährungsmythen im Check. Viele Verbraucher glauben, Light-Produkte seien automatisch gesünder. Doch oft sind diese Lebensmittel grundsätzlich ungesund – ob light oder nicht. Selbst wenn Fett oder Zucker reduziert wurden, bleiben sie häufig kalorienreich oder sehr süss. Die bessere Wahl sind echte, unverarbeitete Alternativen wie Früchte und Gemüse.

Viele Verbraucher glauben, Light-Produkte seien automatisch gesünder. Doch oft sind diese Lebensmittel grundsätzlich ungesund – ob light oder nicht. Selbst wenn Fett oder Zucker reduziert wurden, bleiben sie häufig kalorienreich oder sehr süss. Die bessere Wahl sind echte, unverarbeitete Alternativen wie Früchte und Gemüse.

Bild: Robert Günther/dpa-tmn

Ernährungsmythen im Check. Oft wird behauptet, dass man nur dann leistungsfähig in den Tag starten kann, wenn man vorher gefrühstückt hat. Vielen Menschen ist aber nicht gleich nach dem Aufstehen danach, zu frühstücken. Viele trinken lieber Kafi und essen später – und das ist okay. Wichtig ist, dass die Ernährung insgesamt ausgewogen ist. Nicht jeder braucht einen Zmorge, um morgens fit zu sein.

Oft wird behauptet, dass man nur dann leistungsfähig in den Tag starten kann, wenn man vorher gefrühstückt hat. Vielen Menschen ist aber nicht gleich nach dem Aufstehen danach, zu frühstücken. Viele trinken lieber Kafi und essen später – und das ist okay. Wichtig ist, dass die Ernährung insgesamt ausgewogen ist. Nicht jeder braucht einen Zmorge, um morgens fit zu sein.

Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Ernährungsmythen im Check. Viele Menschen waschen rohes Fleisch, bevor sie es zubereiten. Angeblich sollen so Keime entfernt werden. Tatsächlich ist das Waschen eher kontraproduktiv, da die Bakterien durch das Spritzwasser höchstens noch mehr verteilt werden. Das Braten oder Garen tötet die Bakterien an der Oberfläche ohnehin zuverlässig ab und ein Waschen ist daher nicht nötig.

Viele Menschen waschen rohes Fleisch, bevor sie es zubereiten. Angeblich sollen so Keime entfernt werden. Tatsächlich ist das Waschen eher kontraproduktiv, da die Bakterien durch das Spritzwasser höchstens noch mehr verteilt werden. Das Braten oder Garen tötet die Bakterien an der Oberfläche ohnehin zuverlässig ab und ein Waschen ist daher nicht nötig.

Bild: iStock/Halfpoint

Ernährungsmythen im Check. Brauner Rohrzucker erlebt einen Hype. Fast jedes Café bietet neben weissem Zucker inzwischen auch braunen zum Kafi an. Aber warum? Tatsächlich sind die Vorteile für die Gesundheit minimal. Beide Zuckerarten enthalten fast den gleichen Kalorien- und Nährstoffgehalt. Brauner Zucker ist also weder merklich gesünder noch nachhaltiger.

Brauner Rohrzucker erlebt einen Hype. Fast jedes Café bietet neben weissem Zucker inzwischen auch braunen zum Kafi an. Aber warum? Tatsächlich sind die Vorteile für die Gesundheit minimal. Beide Zuckerarten enthalten fast den gleichen Kalorien- und Nährstoffgehalt. Brauner Zucker ist also weder merklich gesünder noch nachhaltiger.

Bild: iStock/MIND_AND_I

Ernährungsmythen im Check. Gelegenheitstrinker rechtfertigen ihren Alkoholkonsum oftmals mit dem Irrglauben, dass ein Glas Wein am Tag die Gesundheit fördere. Besonders von Rotwein, der viele Antioxidantien enthält, wird dies oftmals behauptet. In Wahrheit überwiegt jedoch der negative Effekt, den der Alkohol auf die Gesundheit ausübt. 

Gelegenheitstrinker rechtfertigen ihren Alkoholkonsum oftmals mit dem Irrglauben, dass ein Glas Wein am Tag die Gesundheit fördere. Besonders von Rotwein, der viele Antioxidantien enthält, wird dies oftmals behauptet. In Wahrheit überwiegt jedoch der negative Effekt, den der Alkohol auf die Gesundheit ausübt. 

Bild: Finn Winkler/dpa

Ernährungsmythen im Check. «<em>An Apple a Day keeps the Doctor away</em>» – diesen Spruch darf man natürlich nicht ganz wörtlich nehmen. Dass zu einem gesunden Lebensstil mehr als nur ein Apfel am Tag gehört, ist wohl den meisten klar. «<em>An Apple a Day</em>» ist aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, der durch Bewegung und eine allgemein ausgewogene Ernährung ergänzt werden darf.

«An Apple a Day keeps the Doctor away» – diesen Spruch darf man natürlich nicht ganz wörtlich nehmen. Dass zu einem gesunden Lebensstil mehr als nur ein Apfel am Tag gehört, ist wohl den meisten klar. «An Apple a Day» ist aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, der durch Bewegung und eine allgemein ausgewogene Ernährung ergänzt werden darf.

Bild: sda

Ernährungsmythen im Check. Manche Mythen sind ganz offensichtlich nur Mythen. In anderen Fällen fällt die Unterscheidung schon schwerer. Ist Milch wirklich ein Muntermacher? Regt Studentenfutter die Gehirnfunktion an? Enthalten Gummibärchen Schwein? Die Liste der Fragen könnte endlos fortgesetzt werden. Manche vermeintlichen Fakten sind in Wirklichkeit berühmte Werbe-Slogans oder einfach nur hartnäckige Gerüchte.

Manche Mythen sind ganz offensichtlich nur Mythen. In anderen Fällen fällt die Unterscheidung schon schwerer. Ist Milch wirklich ein Muntermacher? Regt Studentenfutter die Gehirnfunktion an? Enthalten Gummibärchen Schwein? Die Liste der Fragen könnte endlos fortgesetzt werden. Manche vermeintlichen Fakten sind in Wirklichkeit berühmte Werbe-Slogans oder einfach nur hartnäckige Gerüchte.

Bild: iStock/AndreyPopov

Ernährungsmythen im Check. Werbung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Mythen. Slogans wie «Milch macht müde Mädchen munter» haben sich tief in das Bewusstsein vieler Konsumenten eingebrannt. Da die Milchindustrie immer wieder damit wirbt, wie wichtig Milch für die Entwicklung von Kindern ist, glauben manche tatsächlich, dass sogar süsse Produkte wie die «Milchschnitte» gesund sind.

Werbung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Mythen. Slogans wie «Milch macht müde Mädchen munter» haben sich tief in das Bewusstsein vieler Konsumenten eingebrannt. Da die Milchindustrie immer wieder damit wirbt, wie wichtig Milch für die Entwicklung von Kindern ist, glauben manche tatsächlich, dass sogar süsse Produkte wie die «Milchschnitte» gesund sind.

Bild: iStock/gorodenkoff

Ernährungsmythen im Check. Konsumenten sollten also gut aufpassen, was sie aus welchem Grund kaufen oder meiden. Zwar lässt sich heutzutage alles schnell im Internet nachprüfen, aber lange nicht alle Informationsquellen im Netz sind seriös. 

Konsumenten sollten also gut aufpassen, was sie aus welchem Grund kaufen oder meiden. Zwar lässt sich heutzutage alles schnell im Internet nachprüfen, aber lange nicht alle Informationsquellen im Netz sind seriös. 

Bild: sda

Ernährungsmythen im Check
Ernährungsmythen im Check. Was passiert mit Kaugummis im Magen? Dazu kursieren viele Kindheitsmythen. Einer behauptet, ein geschluckter Kaugummi bleibe sieben Jahre im Bauch. Ein anderer warnt, er könne den Magen verkleben. Beides ist falsch. Zwar kann der Körper Kaugummi nicht verdauen, doch er bleibt nicht im Verdauungstrakt hängen – er wird ganz normal wieder ausgeschieden.

Was passiert mit Kaugummis im Magen? Dazu kursieren viele Kindheitsmythen. Einer behauptet, ein geschluckter Kaugummi bleibe sieben Jahre im Bauch. Ein anderer warnt, er könne den Magen verkleben. Beides ist falsch. Zwar kann der Körper Kaugummi nicht verdauen, doch er bleibt nicht im Verdauungstrakt hängen – er wird ganz normal wieder ausgeschieden.

Bild: iStock/Sergii Gnatiuk

Ernährungsmythen im Check. Der alte Mythos, Milch würde bei Gewitter schneller verderben, hält sich hartnäckig. Früher glaubten Menschen, elektrische Ladungen in der Luft machten sie sauer – in Zeiten ohne Kühlschränke eine plausible Erklärung. Tatsächlich war aber wohl die Hitze schuld, die typischerweise vor Sommergewittern liegt und Milch schneller kippen lässt. Heute sorgt der Kühlschrank dafür, dass Gewitter der Milch völlig egal sind.

Der alte Mythos, Milch würde bei Gewitter schneller verderben, hält sich hartnäckig. Früher glaubten Menschen, elektrische Ladungen in der Luft machten sie sauer – in Zeiten ohne Kühlschränke eine plausible Erklärung. Tatsächlich war aber wohl die Hitze schuld, die typischerweise vor Sommergewittern liegt und Milch schneller kippen lässt. Heute sorgt der Kühlschrank dafür, dass Gewitter der Milch völlig egal sind.

Bild: Sina Schuldt/dpa

Ernährungsmythen im Check. «Das kann man noch essen, es war ja nur drei Sekunden am Boden.» Solche Sprüche kennen viele aus der Kindheit – und ja, oft sagen wir sie, um den Alltag einfacher zu machen. Wissenschaftlich hält die Regel aber nicht stand. Entscheidend ist nicht die Zeit auf dem Boden, sondern wie dieser beschaffen ist und was da eigentlich heruntergefallen ist. Vor allem feuchte Lebensmittel auf glatten Böden nehmen Schmutz und Keime besonders schnell auf.

«Das kann man noch essen, es war ja nur drei Sekunden am Boden.» Solche Sprüche kennen viele aus der Kindheit – und ja, oft sagen wir sie, um den Alltag einfacher zu machen. Wissenschaftlich hält die Regel aber nicht stand. Entscheidend ist nicht die Zeit auf dem Boden, sondern wie dieser beschaffen ist und was da eigentlich heruntergefallen ist. Vor allem feuchte Lebensmittel auf glatten Böden nehmen Schmutz und Keime besonders schnell auf.

Bild: iStock/lofilolo

Ernährungsmythen im Check. Kleine Kinder essen nun einmal Sand und Schmutz – ganz vermeiden lässt sich das kaum. Also entsteht schnell der Spruch: «Dreck macht Speck.» Die Botschaft dahinter: Ein bisschen Schmutz soll das Immunsystem stärken. Ganz so einfach ist es aber nicht. Zwar kann übertriebene Hygiene tatsächlich schaden, dennoch bleibt klar: Sauberkeit ist wichtig – und Schmutz ist kein Gesundheitsbooster.

Kleine Kinder essen nun einmal Sand und Schmutz – ganz vermeiden lässt sich das kaum. Also entsteht schnell der Spruch: «Dreck macht Speck.» Die Botschaft dahinter: Ein bisschen Schmutz soll das Immunsystem stärken. Ganz so einfach ist es aber nicht. Zwar kann übertriebene Hygiene tatsächlich schaden, dennoch bleibt klar: Sauberkeit ist wichtig – und Schmutz ist kein Gesundheitsbooster.

Bild: iStock/Zmaj88

Ernährungsmythen im Check. Wenn es darum geht, Kinder zu gesundem Essen zu motivieren, greifen Erwachsene gern zu kreativen Geschichten. Etwa der Klassiker: Wer Spinat isst, bekommt Muskeln wie Popeye. Spinat liefert tatsächlich viel Eisen – wichtig für die Muskelfunktion. Doch für echte Stärke braucht es mehr: Proteine, regelmässiges Training und eine insgesamt ausgewogene Ernährung.

Wenn es darum geht, Kinder zu gesundem Essen zu motivieren, greifen Erwachsene gern zu kreativen Geschichten. Etwa der Klassiker: Wer Spinat isst, bekommt Muskeln wie Popeye. Spinat liefert tatsächlich viel Eisen – wichtig für die Muskelfunktion. Doch für echte Stärke braucht es mehr: Proteine, regelmässiges Training und eine insgesamt ausgewogene Ernährung.

Bild: iStock/galitskaya

Ernährungsmythen im Check. Lange galten Eier als No-Go für Menschen mit hohem Cholesterin. Heute ist klar: Der Einfluss von Eiern auf den Cholesterinspiegel ist viel kleiner, als früher angenommen. Sie sind weder Hauptverursacher hoher Werte noch müssen sie grundsätzlich gemieden werden. Entscheidend bleibt die gesamte Ernährung – nicht das Zmorge-Ei.

Lange galten Eier als No-Go für Menschen mit hohem Cholesterin. Heute ist klar: Der Einfluss von Eiern auf den Cholesterinspiegel ist viel kleiner, als früher angenommen. Sie sind weder Hauptverursacher hoher Werte noch müssen sie grundsätzlich gemieden werden. Entscheidend bleibt die gesamte Ernährung – nicht das Zmorge-Ei.

Bild: iStock/Ralf Liebhold

Ernährungsmythen im Check. «Nach 18 Uhr essen macht dick» – eine Behauptung, die sich hartnäckig hält, aber wissenschaftlich nicht belegt ist. Entscheidend ist die gesamte Kalorienmenge über den Tag. Wer mehr Energie aufnimmt, als der Körper verbraucht, nimmt zu – unabhängig von der Uhrzeit. Und: Sehr fettige oder süsse Mahlzeiten sind grundsätzlich keine gute Idee, egal ob morgens oder abends.

«Nach 18 Uhr essen macht dick» – eine Behauptung, die sich hartnäckig hält, aber wissenschaftlich nicht belegt ist. Entscheidend ist die gesamte Kalorienmenge über den Tag. Wer mehr Energie aufnimmt, als der Körper verbraucht, nimmt zu – unabhängig von der Uhrzeit. Und: Sehr fettige oder süsse Mahlzeiten sind grundsätzlich keine gute Idee, egal ob morgens oder abends.

Bild: IMAGO/imagebroker

Ernährungsmythen im Check. Viele Eltern sprechen vom Zuckerschock, wenn Kinder nach Süssem überdreht wirken. Zucker liefert zwar Energie, doch ein wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen Zucker und Hyperaktivität existiert nicht. Oft fällt beides einfach zusammen: aufregende Feste – und süsse Snacks.

Viele Eltern sprechen vom Zuckerschock, wenn Kinder nach Süssem überdreht wirken. Zucker liefert zwar Energie, doch ein wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen Zucker und Hyperaktivität existiert nicht. Oft fällt beides einfach zusammen: aufregende Feste – und süsse Snacks.

Bild: KEYSTONE

Ernährungsmythen im Check. Viele Verbraucher glauben, Light-Produkte seien automatisch gesünder. Doch oft sind diese Lebensmittel grundsätzlich ungesund – ob light oder nicht. Selbst wenn Fett oder Zucker reduziert wurden, bleiben sie häufig kalorienreich oder sehr süss. Die bessere Wahl sind echte, unverarbeitete Alternativen wie Früchte und Gemüse.

Viele Verbraucher glauben, Light-Produkte seien automatisch gesünder. Doch oft sind diese Lebensmittel grundsätzlich ungesund – ob light oder nicht. Selbst wenn Fett oder Zucker reduziert wurden, bleiben sie häufig kalorienreich oder sehr süss. Die bessere Wahl sind echte, unverarbeitete Alternativen wie Früchte und Gemüse.

Bild: Robert Günther/dpa-tmn

Ernährungsmythen im Check. Oft wird behauptet, dass man nur dann leistungsfähig in den Tag starten kann, wenn man vorher gefrühstückt hat. Vielen Menschen ist aber nicht gleich nach dem Aufstehen danach, zu frühstücken. Viele trinken lieber Kafi und essen später – und das ist okay. Wichtig ist, dass die Ernährung insgesamt ausgewogen ist. Nicht jeder braucht einen Zmorge, um morgens fit zu sein.

Oft wird behauptet, dass man nur dann leistungsfähig in den Tag starten kann, wenn man vorher gefrühstückt hat. Vielen Menschen ist aber nicht gleich nach dem Aufstehen danach, zu frühstücken. Viele trinken lieber Kafi und essen später – und das ist okay. Wichtig ist, dass die Ernährung insgesamt ausgewogen ist. Nicht jeder braucht einen Zmorge, um morgens fit zu sein.

Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Ernährungsmythen im Check. Viele Menschen waschen rohes Fleisch, bevor sie es zubereiten. Angeblich sollen so Keime entfernt werden. Tatsächlich ist das Waschen eher kontraproduktiv, da die Bakterien durch das Spritzwasser höchstens noch mehr verteilt werden. Das Braten oder Garen tötet die Bakterien an der Oberfläche ohnehin zuverlässig ab und ein Waschen ist daher nicht nötig.

Viele Menschen waschen rohes Fleisch, bevor sie es zubereiten. Angeblich sollen so Keime entfernt werden. Tatsächlich ist das Waschen eher kontraproduktiv, da die Bakterien durch das Spritzwasser höchstens noch mehr verteilt werden. Das Braten oder Garen tötet die Bakterien an der Oberfläche ohnehin zuverlässig ab und ein Waschen ist daher nicht nötig.

Bild: iStock/Halfpoint

Ernährungsmythen im Check. Brauner Rohrzucker erlebt einen Hype. Fast jedes Café bietet neben weissem Zucker inzwischen auch braunen zum Kafi an. Aber warum? Tatsächlich sind die Vorteile für die Gesundheit minimal. Beide Zuckerarten enthalten fast den gleichen Kalorien- und Nährstoffgehalt. Brauner Zucker ist also weder merklich gesünder noch nachhaltiger.

Brauner Rohrzucker erlebt einen Hype. Fast jedes Café bietet neben weissem Zucker inzwischen auch braunen zum Kafi an. Aber warum? Tatsächlich sind die Vorteile für die Gesundheit minimal. Beide Zuckerarten enthalten fast den gleichen Kalorien- und Nährstoffgehalt. Brauner Zucker ist also weder merklich gesünder noch nachhaltiger.

Bild: iStock/MIND_AND_I

Ernährungsmythen im Check. Gelegenheitstrinker rechtfertigen ihren Alkoholkonsum oftmals mit dem Irrglauben, dass ein Glas Wein am Tag die Gesundheit fördere. Besonders von Rotwein, der viele Antioxidantien enthält, wird dies oftmals behauptet. In Wahrheit überwiegt jedoch der negative Effekt, den der Alkohol auf die Gesundheit ausübt. 

Gelegenheitstrinker rechtfertigen ihren Alkoholkonsum oftmals mit dem Irrglauben, dass ein Glas Wein am Tag die Gesundheit fördere. Besonders von Rotwein, der viele Antioxidantien enthält, wird dies oftmals behauptet. In Wahrheit überwiegt jedoch der negative Effekt, den der Alkohol auf die Gesundheit ausübt. 

Bild: Finn Winkler/dpa

Ernährungsmythen im Check. «<em>An Apple a Day keeps the Doctor away</em>» – diesen Spruch darf man natürlich nicht ganz wörtlich nehmen. Dass zu einem gesunden Lebensstil mehr als nur ein Apfel am Tag gehört, ist wohl den meisten klar. «<em>An Apple a Day</em>» ist aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, der durch Bewegung und eine allgemein ausgewogene Ernährung ergänzt werden darf.

«An Apple a Day keeps the Doctor away» – diesen Spruch darf man natürlich nicht ganz wörtlich nehmen. Dass zu einem gesunden Lebensstil mehr als nur ein Apfel am Tag gehört, ist wohl den meisten klar. «An Apple a Day» ist aber auf jeden Fall ein guter Ansatz, der durch Bewegung und eine allgemein ausgewogene Ernährung ergänzt werden darf.

Bild: sda

Ernährungsmythen im Check. Manche Mythen sind ganz offensichtlich nur Mythen. In anderen Fällen fällt die Unterscheidung schon schwerer. Ist Milch wirklich ein Muntermacher? Regt Studentenfutter die Gehirnfunktion an? Enthalten Gummibärchen Schwein? Die Liste der Fragen könnte endlos fortgesetzt werden. Manche vermeintlichen Fakten sind in Wirklichkeit berühmte Werbe-Slogans oder einfach nur hartnäckige Gerüchte.

Manche Mythen sind ganz offensichtlich nur Mythen. In anderen Fällen fällt die Unterscheidung schon schwerer. Ist Milch wirklich ein Muntermacher? Regt Studentenfutter die Gehirnfunktion an? Enthalten Gummibärchen Schwein? Die Liste der Fragen könnte endlos fortgesetzt werden. Manche vermeintlichen Fakten sind in Wirklichkeit berühmte Werbe-Slogans oder einfach nur hartnäckige Gerüchte.

Bild: iStock/AndreyPopov

Ernährungsmythen im Check. Werbung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Mythen. Slogans wie «Milch macht müde Mädchen munter» haben sich tief in das Bewusstsein vieler Konsumenten eingebrannt. Da die Milchindustrie immer wieder damit wirbt, wie wichtig Milch für die Entwicklung von Kindern ist, glauben manche tatsächlich, dass sogar süsse Produkte wie die «Milchschnitte» gesund sind.

Werbung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Mythen. Slogans wie «Milch macht müde Mädchen munter» haben sich tief in das Bewusstsein vieler Konsumenten eingebrannt. Da die Milchindustrie immer wieder damit wirbt, wie wichtig Milch für die Entwicklung von Kindern ist, glauben manche tatsächlich, dass sogar süsse Produkte wie die «Milchschnitte» gesund sind.

Bild: iStock/gorodenkoff

Ernährungsmythen im Check. Konsumenten sollten also gut aufpassen, was sie aus welchem Grund kaufen oder meiden. Zwar lässt sich heutzutage alles schnell im Internet nachprüfen, aber lange nicht alle Informationsquellen im Netz sind seriös. 

Konsumenten sollten also gut aufpassen, was sie aus welchem Grund kaufen oder meiden. Zwar lässt sich heutzutage alles schnell im Internet nachprüfen, aber lange nicht alle Informationsquellen im Netz sind seriös. 

Bild: sda

Viele Lebensmittelmythen begleiten uns im Alltag. Doch stimmen sie auch? Wir haben die bekanntesten Lebensmittelmythen unter die Lupe genommen.

Teleschau

23.11.2025, 16:15

Meistgelesen

Merz: «An diese Verabredung hat Russland sich nicht gehalten» ++ Trump wirft Ukraine «Null Dankbarkeit» vor
Findet der FC Basel gegen GC zum Siegen zurück?
Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Krebs erkrankt
Hier läuft ein Wolf im Onsernonetal mitten durch bewohntes Gebiet
Was passiert mit Kaugummi im Magen? Wird Milch bei Gewitter schlecht?

Mehr zum Thema

Forscher warnt. Bananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Forscher warntBananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Gesundheit. «Bewegungssnacks» von wenigen Minuten haben messbaren Effekt

Gesundheit«Bewegungssnacks» von wenigen Minuten haben messbaren Effekt

Die Erkältung killt dich?. Mit diesen 10 Tipps killst du jede Erkältung

Die Erkältung killt dich?Mit diesen 10 Tipps killst du jede Erkältung

Mehr aus dem Ressort

Adipositas, Diabetes, Depressionen. Forscher warnen vor «ultraverarbeiteter Ernährung»

Adipositas, Diabetes, DepressionenForscher warnen vor «ultraverarbeiteter Ernährung»

Vom Zmorge-Kafi bis Powernap. So lebst du im Einklang mit deiner inneren Uhr

Vom Zmorge-Kafi bis PowernapSo lebst du im Einklang mit deiner inneren Uhr

Müsli, Bowl & Co.. Wo die Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co.Wo die Zuckerfallen im Alltag lauern