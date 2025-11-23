Was passiert mit Kaugummi im Magen? Wird Milch bei Gewitter schlecht?

«Das kann man noch essen, es war ja nur drei Sekunden am Boden.» Solche Sprüche kennen viele aus der Kindheit – und ja, oft sagen wir sie, um den Alltag einfacher zu machen. Wissenschaftlich hält die Regel aber nicht stand. Entscheidend ist nicht die Zeit auf dem Boden, sondern wie dieser beschaffen ist und was da eigentlich heruntergefallen ist. Vor allem feuchte Lebensmittel auf glatten Böden nehmen Schmutz und Keime besonders schnell auf.

Bild: iStock/lofilolo