Generell ist die Banane gesund – und zwar ganz. «Bananenschalen essen» hört sich zwar komisch an, ist es aber nicht. Die Schale ist reich an Nährstoffen, die gut für dein Herz, Immun- und Nervensystem sind.

Bananenschalen enthalten viele Vitamine, darunter grössere Mengen an Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin K und Folsäure. Sogar Vitamin B12 birgt die Bananenschale. Das ist für Veganer besonders interessant, da es ansonsten fast nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt.