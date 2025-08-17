  1. Privatkunden
Wirst du häufiger als andere gestochen? Das ist der Grund

Carlotta Henggeler

17.8.2025

Moskitos bevorzugen gewisse Blutgruppen, zeigt die Forschung. 
Moskitos bevorzugen gewisse Blutgruppen, zeigt die Forschung. 
www.imago-images.de

Plagen dich in den Ferien Mückenstiche – und dein Umfeld bleibt eher verschont? Eine japanische Studie kennt den Grund dafür: Blutgruppe, Körpergeruch und Alkoholkonsum sind Mücken-Magneten.

Carlotta Henggeler

17.08.2025, 10:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Menschen einer gewissen Blutgruppe werden deutlich häufiger von Mücken gestochen als andere Blutgruppen, wie eine Studie zeigt.
  • Weitere Faktoren wie Körpergeruch (Carbonsäure), Alkoholkonsum und hoher CO₂-Ausstoss erhöhen ebenfalls die Anziehungskraft.
  • blue News zeigt dir, wie du dich schützen kannst.
Mehr anzeigen

Du sitzt gemütlich beim Grillieren im Garten – und zack, – eine Mücke sticht dich. Ein paar Minuten später greifst du verzweifelt zum Mückenspray, weil du es nicht mehr aushältst. 

Derweil bleibt deine Begleitung von fiesen Mückenattacken verschont: Kann das sein, fragst du dich?

Ja, das kann sein.

Eine Studie aus Japan hat die Präferenzen der Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) unter die Lupe genommen. Und das Fazit? Menschen mit der Blutgruppe 0 werden fast doppelt so häufig gestochen, wie Menschen anderer Blutgruppen, schreibt «Focus».

Von insgesamt 205 Mücken hatten 100 erfolgreich Blut aufgenommen, das ist die Blutgruppenbevorzugung:

  • AB 
Mehr anzeigen

Auch andere Faktoren spielen eine Rolle

Es gibt noch andere Faktoren, die bestimmen, ob du häufig gestochen wirst. Eine Forschergruppe der Johns-Hopkins-Universität hat herausgefunden, dass die fiesen Biester speziell von Körpergerüchen und CO₂-Ausstoss angezogen werden.

Darum mögen dich Mücken

  • Carbonsäure in der Haut: Dieser natürliche Stoff schützt unsere Haut und lockt Mücken an. Im Käse sind einige davon enthalten. Darum sind manche Menschen möglicherweise besonders betroffen.
  • Alkohol: Hast du Alkohol konsumiert, erhöht sich dein Alkoholpegel. Menschen mit erhöhtem Pegel werden häufiger gestochen. Der Grund? Die Körpertemperatur und die CO₂-Ausatmung sind verändert.
  • CO₂-Emission: Wer mehr davon ausstösst – oder schwerer atmet, der ist für Mücken leichter zu finden.
Mehr anzeigen

Das kannst du gegen die fiesen Stiche tun

Du bist den Mücken aber nicht erbarmungslos ausgeliefert.

Vorbeugung – So schützt du dich vor Stichen

  • Mit Insektenschutzmittel (Repellents): Produkte mit DEET, Icaridin oder Citriodiol wirken am zuverlässigsten. Auf ungeschützte Hautstellen auftragen – insbesondere bei Aufenthalten in der Nähe von Wasser, im Wald oder bei Dämmerung.
  • Helle, lange Kleidung tragen. Mücken werden von dunklen Farben angezogen. Trage lange Ärmel und Hosen, besonders abends.
  • Moskitonetze & Fliegengitter: Über dem Bett oder Fenster anbringen – besonders in der Nähe von stehenden Gewässern. Mobile Varianten für Reisen erhältlich.
  • Ventilator oder Klimaanlage: Mücken sind schlechte Flieger – Luftbewegung erschwert das Stechen. Tipp: Stell einen Ventilator aufs Fensterbrett – das hält sie draussen.
  • Duftstoffe und ätherische Öle: Zitronenmelisse, Lavendel, Eukalyptus oder Nelke können abschreckend wirken, sind aber nur bedingt effektiv. Kerzen, Öllampen oder Sprays können in Innenräumen ergänzen.
Mehr anzeigen

Du wurdest gebissen? Diese Tipps helfen

Was hilft nach dem Stich? Behandlungsmöglichkeiten

  • Am besten NICHT KRATZEN. Das verhindert Entzündungen und Narben. Stattdessen sofort kühlen und beruhigen.
  • Hitze-Stifte (zum Beispiel Bite Away): Kurzzeitige Hitzeeinwirkung (circa 50 Grad) kann das Mückenprotein zerstören. Verringert Juckreiz und Schwellung effektiv.
  • Hausmittel helfen auch: Zwiebel, Essig oder Zitronensaft: Desinfizierend und juckreizstillend. Aloe Vera Gel kühlt und beruhigt die Haut. 
  • Antihistamin-Gel oder Hydrocortison sind in Apotheken erhältlich. Wirkt gegen starken Juckreiz und lokale Entzündungen.
Mehr anzeigen

Wann solltest du zum Arzt oder ins Spital? Wenn die Stelle extrem stark anschwillt, sich heiss anfühlt oder eitert (Infektion). Und: Wenn du Fieber, Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen bekommst – besonders nach Reisen in Tropengebiete (Verdacht auf Dengue, Malaria). Ausserdem: Wenn du auf Stiche allergisch reagierst (zum Beispiel bei Atemnot, Kreislaufprobleme oder Schwellungen im Gesicht).

In alpinen Gebieten wie dem Tessin oder im Wallis nimmt die Mückenbelastung zu – vor allem durch invasive Arten wie die Asiatische Tigermücke. Dort lohnt sich doppelter Schutz.

Mehr Videos aus dem Ressort

Unterwegs mit Zecken-Experte: «Im Wald gehören die Socken über die Hosen»

Unterwegs mit Zecken-Experte: «Im Wald gehören die Socken über die Hosen»

Zecken können ernsthafte Krankheiten wie Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Wie du dich schützen kannst, erfährst du in unserem Video mit Zecken-Experte Werner Tischhauser.

19.06.2024

