Für diese 17 Gefühle gibt es kein deutsches Wort

Für Gefühle wie «Saudade», «Kilig» oder «Wabi-Sabi» gibt es im Deutschen keine direkte Entsprechung – erlebt haben sie die meisten trotzdem schon. Bild: blue News

Von Japan über Südafrika bis an die Südspitze Südamerikas: Viele Sprachen kennen Begriffe für Gefühle, die wir zwar alle kennen, aber auf Deutsch nicht benennen können. Wir zeigen einige der faszinierendsten Begriffe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Sprachen kennen Wörter für Emotionen, die sich auf Deutsch nur umständlich beschreiben lassen.

Die Wörter geben Einblick in kulturelle Besonderheiten und Denkweisen.

Manche beschreiben Gefühle, die fast jeder kennt, für die aber kaum jemand einen Namen hat. Mehr anzeigen

Manchmal kennen wir ein Gefühl ganz genau – und trotzdem fehlt das passende Wort dafür. Während das Deutsche Begriffe wie «Fernweh» oder «Torschlusspanik» hervorgebracht hat, kennen andere Sprachen emotionale Zustände, die sich nur schwer in einem einzigen deutschen Wort ausdrücken lassen.

Sprachwissenschaftler und Psychologinnen beschäftigen sich seit Jahren mit der Frage, ob Sprache beeinflusst, wie wir Gefühle wahrnehmen. Sicher ist: Wer eine Emotion benennen kann, erkennt sie oft leichter bei sich selbst.

Faszinierend sind deshalb Begriffe, die in einer Sprache ganz selbstverständlich existieren, während sie anderswo nur mit langen Umschreibungen erklärt werden können. In der Fotogalerie findest du einige der schönsten Beispiele.