Weltweit beschreiben Menschen ihre Befindlichkeiten mit der Hilfe von Redewendungen, in denen bestimmte Tiere vorkommen. Oft gibt es den gleichen Spruch in verschiedenen Sprachen, nur die Tierart ist eine andere.

Es gibt viele Redewendungen mit Tieren, mit denen du deinen Gefühlszustand beschreiben kannst.

Nicht in allen Sprachen werden für die gleichen Interpretationen dieselben Tiere verwendet.

So schlucken wir im Deutschen eine Kröte, wenn wir etwas eigentlich so nicht wollen, im Norwegischen sind es dagegen Kamele, die geschluckt werden müssen. Mehr anzeigen

Wenn es darum geht, eine Situation treffend zu beschreiben, behilft sich die Menschheit rund um den Globus tierischer Redewendungen. Manchmal ist das gleiche Sprichwort in unterschiedlichen Sprachen gebräuchlich, wobei ein anderes Tier darin die Hauptrolle spielt. Das kann dann auch mal die Bedeutung verändern.

Tiere fangen, sich mit Tieren vergleichen und sich Tiere einverleiben – das stellst du dir dann nicht nur in deutschsprachigen Gebieten sprichwörtlich vor. Auch in anderen Sprachen ist es üblich, «eine Kröte zu schlucken» oder «zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen». Nur ist dann eben von anderen Tieren die Rede. Worin die Unterschiede liegen, erfährst du folgend.

Eine Kröte schlucken

Diese unangenehme Lage kennt jeder: Um zu bekommen, was du willst, musst du widerwillig etwas akzeptieren, das du eigentlich nicht willst. Im Deutschen ist dann davon die Rede, dass du «eine Kröte schlucken» musst. Denn diese Idee löst wohl bei den meisten erheblichen Widerwillen aus.

Während in der deutschsprachigen Variante der Ekel im Vordergrund steht, bildet die norwegische Redensart eine vielfach grössere Herausforderung beim Schlucken ab, die geradezu ins Absurde reicht: Von «Å svelge noen kameler» sprechen die Norweger, vom «Kamele schlucken».

Der Spatz in der Hand ist besser

als die Taube auf dem Dach

«Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach», tröstest du dich, wenn etwas vermeintlich Befriedigenderes ausser Reichweite zu sein scheint und du dich mit einer kleineren Portion zufriedengibst. Mit dieser Ansicht sind deutsche Muttersprachler nicht alleine. In anderen Sprachen existiert die Weisheit ebenfalls, nur mit anderen Vogelarten.

Im Spanischen fiel die Wahl auf einen möglichst grossen Vogel und um seine Unerreichbarkeit noch zu unterstreichen, sitzt er nicht nur oben auf einem Dach, sondern fliegt durch die Lüfte: «Ein Vogel in der Hand ist besser als ein fliegender Geier» – «más vale pájaro en mano que buitre volando.»

Auf Finnisch wird in der Redensart nicht eine Vogelart der anderen vorgezogen, sondern man bescheidet sich in der Anzahl der Waldvögel, derer man habhaft werden kann: «Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla» – «ein Haselhuhn in der Hand ist besser als zehn auf dem Ast.»

Ähnlich funktioniert der Spruch auf Englisch. Die Art des Vogels spielt gar keine Rolle, um das Prinzip durch Mengenverhältnisse deutlich zu machen: «A bird in the hand is worth two in the bush» – «ein Vogel in der Hand ist ebenso viel wert wie zwei im Gebüsch.»

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

«To kill two birds with one stone» – zwei Vögel mit einem Stein töten – drückt das Gleiche aus wie der deutsche Spruch «zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen». Bedeutet: Eine Aktion ausführen, doppelten Nutzen davon haben.

In Italien wird das dagegen so formuliert, dass die Vögel, um die es geht, immerhin die Redensart überleben. Es werden zwei Tauben mit einer Bohne gefangen: «Prendere due piccioni con una fava.»

Kondition wie ein Pferd

Regionale Unterschiede gibt es auch, wenn es darum geht, Gesundheit und Kraft anhand von Tiervergleichen zu illustrieren. Wer wäre hierzulande nicht gerne mit einer «Kondition wie ein Pferd» ausgestattet? Im Englischen ist ebenfalls das Pferd der Inbegriff der Fitness. Ist jemand «as healthy as a horse», ist alles gut, sie oder er ist gesund wie ein Pferd.

Munter wie ein Fisch im Wasser

Fühlen sich deutschsprachige Leute fit und vital, sind sie «munter wie ein Fisch im Wasser». Genauso sehen das auch die Schweden: Man ist «frisk som en fisk», also «frisch wie ein Fisch».

In Finnland ist der erstrebenswerte Zustand der eines ganz anderen Tieres: «Terve kuin pukki» heisst «gesund wie eine Ziege».

In Russland denken die Leute an ein Tier, mit dem du dich lieber nicht anlegen willst, um zu formulieren, dass jemand vor Kraft strotzt: «Zdorov kak byk» lautet übersetzt «gesund wie ein Bulle».

Hunde, die bellen, beissen nicht

Bei manchen Redewendungen ergibt sich aus der Art des erwähnten Tieres eine leicht veränderte Bedeutung. Sagen wir zum Beispiel «Hunde, die bellen, beissen nicht», tröstest du dich vor allem damit: Jemand gibt sich laut und gefährlich, wird dir aber wohl nichts anhaben wollen.

Werden die Hunde in dem Idiom durch Katzen ersetzt, wie Japaner es tun, bedeutet es nicht mehr so ganz das Gleiche: «Naku neko ha nezumi wo toranu.» Und auf Deutsch: «Miauende Katzen fangen keine Mäuse», insofern können sie zwar auch den Mäusen nicht wehtun. Vielmehr noch drückt der Satz aber aus, dass wer mit Reden beschäftigt ist, daneben nichts zustande bringt. Jemand spuckt Töne, liefert aber keine Ergebnisse.

Dieser Bedeutung entspricht auch das in Südafrika gebräuchliche Sprichwort: «A chattering bird builds no nest.» Ein zwitschernder Vogel baut kein Nest. Solche Vögel, Katzen und Hunde gibt es wohl überall auf der Welt.

Frosch im Hals

Kannst du aus irgendeinem Grund nicht sprechen – entweder, weil dein Stimmapparat beeinträchtigt ist oder du emotional aufgewühlt bist –, sitzt dir im übertragenen Sinne auf Deutsch ein «Frosch im Hals».

Franzosen haben das sprachlich noch eine Nummer grösser auf Lager. Wer heiser ist, hat gleich eine ganze Katze im Hals: «Avoir un chat dans la gorge.» Ob bei dieser Redensart auch die Töne eine Rolle spielen, die Katzen von sich geben?

Ähnlich, aber nicht bedeutungsgleich klingt es in Italien: Hier bleibt ab und zu jemand «con un rospo in gola», «mit einer Kröte im Hals». Diese symbolisiert nicht so sehr eine physische Beeinträchtigung beim Sprechen, sondern eher etwas, das nicht gesagt werden kann. Insofern ist sie der Kröte, die wir im Deutschen schlucken, fast näher als unserem Frosch im Hals.

Schmetterlinge im Bauch

In der Vorstellungskraft hast du manchmal nicht nur Tiere im Hals, sondern auch im Bauch: Schmetterlinge zum Beispiel. So wird das flaue Verliebtheitsgefühl im Magen auf Deutsch umschrieben.

Um ein ganz anderes flaues Empfinden in der Magengegend geht es, wenn sich auf Hindi grössere Tiere hindurchbewegen: «Pet mein chuhe daudna», sagt man in Indien, Ratten laufen durch den Magen, um sozusagen einen «Bärenhunger» zu beschreiben.

Essen wie ein Pferd

Essen wie ein Spatz hilft in einem solchen Moment wenig. Man wird wahrscheinlich eher essen wie in Pferd. Beides geht in Ordnung, Hauptsache nicht essen wie ein Schwein. Darin stimmen mehrere Sprachen überein.

