Das grosse Jahreshoroskop Astrologin Monica Kissling: «Das erwartet dich im 2026»

Monica Kissling und Karina Schönberger

27.12.2025

Astrologin Monika Kissling: «2026 wird ein Jahr des Vorwärtskommen»

Astrologin Monika Kissling: «2026 wird ein Jahr des Vorwärtskommen»

Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was das Jahr 2026 für dich bereithält.

21.11.2025

Monica Kissling und Karina Schönberger haben in die Sterne geschaut. Die beiden Astrologinnen verraten dir im blue News-Jahreshoroskop, was dich im neuen Jahr alles erwarten wird.

Monica Kissling und Karina Schönberger

27.12.2025, 03:58

27.12.2025, 13:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das grosse blue News-Jahreshoroskop 2026: Die Astrologinnen Monica Kissling und Karina Schönberger habe in die Sterne geschaut und sagen dir, was sie für dich bereithalten.
  • Lies das Horoskop für dein Sternzeichen – und lass dich inspirieren.
  • 2026 fühlt sich an wie ein tiefes Durchatmen nach einer langen Übergangszeit. Was in den letzten Jahren gewachsen, gerüttelt und geprüft wurde, findet jetzt Boden.
  • Das neue Jahr lädt dich ein, deine Vision zu leben – mit Herz, Authentizität und Vertrauen in den eigenen Rhythmus.
Mehr anzeigen

Wird es besser im neuen Jahr? Oder wird es schlimmer? Was die Sterne für dich im neuen Jahr bereithalten, wissen Monica Kissling und Karina Schönberger.

Die beiden Astrologinnen haben in die Sterne geschaut und sagen dir, was sie für dich bereithalten.

Alle Jahreshoroskope 2026

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Mutige Widder werden mit Reife belohnt»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Mutige Widder werden mit Reife belohnt»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Zwillinge erleben den Durchbruch eines Projekts»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Zwillinge erleben den Durchbruch eines Projekts»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Stiere wollen sich beruflich erden»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Stiere wollen sich beruflich erden»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Krebse sollten ihr Herz als Kompass nutzen»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Krebse sollten ihr Herz als Kompass nutzen»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Löwen erleben einen Wendepunkt»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Löwen erleben einen Wendepunkt»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Jungfrauen finden neue berufliche Wege»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Jungfrauen finden neue berufliche Wege»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Waagen verändern ihren Blick auf die Liebe»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Waagen verändern ihren Blick auf die Liebe»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Skorpione mögen keine Machtspiele»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Skorpione mögen keine Machtspiele»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Schützen eröffnen sich neue Horizonte»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Schützen eröffnen sich neue Horizonte»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Steinbock-Geborenen täte eine Pause gut»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Steinbock-Geborenen täte eine Pause gut»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Wassermänner fragen sich, wofür sie ihre Freiheit nutzen wollen»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Wassermänner fragen sich, wofür sie ihre Freiheit nutzen wollen»

Jahreshoroskop 2026. Monica Kissling: «Für Fische wird eine Vision greifbar»

Jahreshoroskop 2026Monica Kissling: «Für Fische wird eine Vision greifbar»

Foto von Monica Kissling

Monica Kissling

Monica Kissling alias Madame Etoile ist Astrologin mit eigener Praxis in Zürich und Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes SAB. Sie bietet Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen an, hält Referate, leitet Workshops und ist Buchautorin. Seit 40 Jahren ist sie regelmässig für Printmedien, Radio und TV tätig.

Foto von Karina Schönberger

Karina Schönberger

Karina Schönberger ist Astrologin und somatische Prozessbegleiterin, spezialisiert auf verkörperte Astrologie und Astro Drama. Sie begleitet Menschen in fundierten Integrationsprozessen, leitet Workshops und Retreats, ist Co-Host des Podcasts AstroUnplugged und schreibt alle zwei Wochen einen tiefgehenden Newsletter zu den aktuellen Voll- und Neumondqualitäten.

Mehr Astrologie

Monica Kissling: «Bei gewissen Konstellationen unterschreibe ich keine Verträge»

Monica Kissling: «Bei gewissen Konstellationen unterschreibe ich keine Verträge»

Astrologie fasziniert und polarisiert. Dabei wissen viele Menschen kaum, was sie ist und was sie kann. Während dem Hausbesuch bei Monica Kissling, verrät die Astrologin blue News-Redaktor Bruno Bötschi, wie die Sterne ihr Leben beeinflussen.

15.02.2022

Mehr zum Thema

Astrologin im Interview. Monica Kissling: «Wir müssen vieles radikal neu denken»

Astrologin im InterviewMonica Kissling: «Wir müssen vieles radikal neu denken»

Verschobene Sternbilder und ein 13. Zeichen. Vielleicht bist du gar nicht das Sternzeichen, das du zu sein glaubst

Verschobene Sternbilder und ein 13. ZeichenVielleicht bist du gar nicht das Sternzeichen, das du zu sein glaubst

Dezember-Horoskop. Monica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

Dezember-HoroskopMonica Kissling: «Jetzt wird dein Tatendrang geweckt»

