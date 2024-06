Monica Kissling: «Viele sind nah am Wasser gebaut an Neumond»

Monica Kissling, Astrologin: «Viele sind nah am Wasser gebaut an Neumond» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 20.06.2024

Im Juli klärt sich vieles, und du kannst wieder verbindlich planen. Die Liebessterne bieten beste Voraussetzungen für romantische Ferien. Im Beruf kannst du jetzt Entscheidungen treffen und wieder Fuss fassen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Nach einem wechselhaften Juni, der viel Unklarheit und Unsicherheit brachte, unterstützen dich die Sterne nun bei Klärungsprozessen. Deine Mitmenschen positionieren sich bald klarer, und du selber spürst dich auch wieder besser.

Anfang Monat ist jedoch Einkehr gefordert.

Es finden wichtige seelische Verarbeitungsprozesse statt. Neptun kommt zum Stillstand und öffnet dein Herz. So kannst du deine innere Stimme nun besonders gut wahrnehmen.

Innehalten und reflektieren

Sanftmütige Sterne machen den Monatsauftakt. Neptun lädt zum Innehalten ein. Seine günstige Verbindung mit dem Kommunikationsplaneten Merkur lässt dich besonders hellhörig sein. Deinem Instinkt darfst du jetzt vertrauen.

Etwas schwieriger ist die Position der Sonne im Spannungsfeld der Mondknotenachse. Sie kann Entscheidungsdruck bringen, doch du solltest jetzt nichts forcieren. Kopf und Herz sprechen womöglich nicht dieselbe Sprache. Höre auf dein Herz und folge deinem Instinkt.

Stelle wichtige Fragen

Es dürfte sich auch lohnen, gewisse Dinge genauer anzuschauen. Die Konstellation von Merkur und Pluto am 3. Juli kannst du nutzen, um kritische Fragen zu stellen: an andere und an dich selbst.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Hast du bestimmte Befürchtungen – und wenn ja, wie kannst du sie ausräumen? Was gibt dir Sicherheit?

Unterstützung bekommst du am ehesten von deinem Schatz, denn die Liebessterne stehen günstig und geben dir Halt.

Kommuniziere taktisch geschickt

Am Arbeitsplatz könnten kritische Fragen laut werden. Lass dich nicht provozieren und zu verbalen Machtkämpfen verleiten.

Du brauchst jetzt gute Argumente, vor allem aber ein gutes Gespür für dein Gegenüber.

Kritiker*innen lassen sich besänftigen, wenn sie sich gehört und verstanden fühlen. Mit psychologischem Geschick lassen sich alle Wogen glätten.

Bewegende Momente

In der Nacht auf den 6. Juli findet ein Neumond im emotionalen Wasserzeichen Krebs statt. Viele Menschen sind jetzt nah am Wasser gebaut. Positive wie auch negative Ereignisse bewegen nun stark.

Das kann sehr schön und berührend sein, doch es kann auch Gefühle der Trauer verstärken. Lass diese Gefühle zu und sorge gut für dich. Wer kann dir Trost spenden?

Krebs-Neumond vom 6. Juli 2024. Monica Kissling

Füreinander da sein

Im Sternzeichen Krebs geht es um das seelische Wohlbefinden und um Fürsorge. Menschen, die dir am Herzen liegen, brauchen deine Zuwendung. Verschenke deine Liebe jetzt grosszügig.

Vielleicht stellst du ein Vorhaben zurück, um einem lieben Menschen eine Freude zu machen. Viel Aktivität muss jetzt nicht sein – nur einfach füreinander da sein.

Auch du selbst bist sehr empfänglich für Aufmerksamkeit. Deine Liebessehnsucht und dein Wunsch nach Geborgenheit sind jetzt sehr gross.

Hohe Empfindsamkeit

Am Wochenende vom 6./7. Juli bist du empfindlicher und auch in der Liebe leicht zu verunsichern. Lass deine Zweifel zu, aber steigere dich nicht hinein.

Die Liebesgöttin Venus im sensiblen Krebs kann zu übermässigen Sorgen verleiten, die sich im Nachhinein als unbegründet herausstellen.

Ein behagliches Zuhause gestalten

Familie und Wohnen dürfen im Zeichen des häuslichen Krebses viel Aufmerksamkeit bekommen. Nimm dir jetzt mehr Zeit für deine Angehörigen und stelle Berufliches ein bisschen zurück.

Vielleicht magst du auch deine Wohnung heimeliger gestalten oder deinen Garten oder Balkon verschönern. Alles, was dich seelisch nährt und zu einem behaglichen Ambiente beiträgt, darf jetzt Raum haben.

Angenehme Überraschungen

Die Woche vom 8. Juli bringt viel Erfreuliches. Die Liebessterne zeigen sich wieder von der unkomplizierten Seite und versprechen angenehme Überraschungen. Spontane Ideen beleben deine Beziehung.

Privat wie auch am Arbeitsplatz kannst du jetzt fruchtbare Gespräche führen. Dank Offenheit, Toleranz und konstruktiven Vorschlägen nehmen Projekte Gestalt an.

Förderliche Kontakte

Eine harmonische Verbindung zwischen Pluto und Lilith unterstützt zudem das Erarbeiten von intelligenten Strategien, mit denen du dein Business weiterbringen kannst.

Nutze dazu dein Netzwerk beziehungsweise nutze die Woche, um Kontakte zu knüpfen, die dir neue Möglichkeiten eröffnen. Wassermänner und Waagen zeigen, wie es geht.

Günstige Tage im Juli 2024 8. Juli: Wunderbare Flirtsterne, prickelnde Begegnungen, Offenheit für Neues, Flexibilität, Spontaneität, Grosszügigkeit, konstruktive Gespräche, Gedankenreichtum (Venus Sextil Uranus, Merkur Sextil Jupiter).

10./11. Juli: Strategisches Geschick, erfolgreiche Akquisition und Networking, Verbündete finden, machtvolle Allianzen schmieden, Verbindlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Fantasie, Liebesromanzen (Lilith Trigon Pluto, Sonne Trigon Saturn, Venus Trigon Neptun).

18. bis 21. Juli: Geistesgegenwart, Kreativität, Originalität, Innovationskraft, Hellhörigkeit, sicherer Instinkt, Herzlichkeit, Entgegenkommen (Sonne Sextil Uranus, Merkur Trigon Chiron, Venus Trigon Mondknoten).

24. bis 26. Juli: Vitalität, Leistungsfähigkeit, sportliche Erfolge, Überzeugungs- und Entscheidungskraft, Durchsetzungsfähigkeit, Mut, Zivilcourage (Mars Trigon Lilith, Sonne Sextil Lilith, Sonne Sextil Mars). Mehr anzeigen

Kosmisches Hoch

Am 11. Juli bildet sich eine stabilisierende Konstellation zwischen der Sonne und Saturn. So hast du nun ein sicheres Gefühl für das Machbare.

Du kannst mit Herz und Verstand verwirklichen, was dir wichtig ist. Und dabei die richtigen Prioritäten setzen.

Darüber hinaus darfst du dich von der Liebesgöttin Venus und vom verführerischen Neptun verzaubern lassen. Romantik liegt in der Luft, Schmetterlinge flattern in deinem Bauch.

Die Leidenschaft erwacht

Am Abend des 11. Juli wechselt die Liebesgöttin Venus in den feurigen Löwen, wo sie deine Leidenschaft entfacht. Für die Liebe gibst du jetzt alles und bist dabei sehr kreativ. So erwarten dich aufregende und intensive Tage.

Weil die Venus am 12. Juli ins Spannungsfeld von Pluto gelangt, kann es vielleicht auch zu viel des Guten sein, denn Pluto hat eine fordernde und kontrollierende Note. So musst du nun darauf achten, deinen Schatz nicht mit Erwartungen unter Druck zu setzen.

Auch Eifersucht will im Zaum gehalten werden. Kontrolle ist keine gute Strategie, wenn das Vertrauen fehlt.

Magische Liebessterne

Die leidenschaftlichen Liebessterne begleiten dich durch das Wochenende vom 13./14. Juli und beflügeln auch dein Sexualleben. Du erlebst zurzeit alles viel intensiver, im positiven Fall in Form von Ekstase.

Auch unvergessliche Partys lassen sich jetzt feiern. Der Waagemond sorgt zudem dafür, dass Singles leicht Anschluss finden und sich auf ein aufregendes Abenteuer einlassen.

Zwischenfälle sorgen für Stress

Die Woche vom 15. Juli beginnt unruhig. Die Stimmung kann nun schnell von einem Extrem ins andere kippen. Die disharmonische Konstellation der Sonne mit Chiron kann seelische Verletzungen bringen. So fühlst du dich vielleicht zu wenig wertgeschätzt oder gar zurückgewiesen.

Vielleicht fühlst du dich von jemandem im Stich gelassen oder vermisst seine Loyalität. Das erzeugt Zweifel und Unsicherheit und kratzt an deinem Selbstbewusstsein. Sorge jetzt gut für dich selber und reagiere nicht im verletzten Zustand.

Herausfordernde Tage im Juli 2024 6. Juli: Verletzlichkeit, Enttäuschung, Herzschmerz, Einsamkeitsgefühle (Venus Quadrat Chiron).

15. Juli: Versagensängste, Minderwertigkeitsgefühle, Schuld- und Schamgefühle, innere Unruhe, Ungeduld, Reizbarkeit, Impulsivität, erhöhte Gewaltbereitschaft und Unfallgefahr (Sonne Quadrat Chiron, Mars Konjunktion Uranus).

22./23. Juli: Überraschende Wendungen, Nervosität, ungeschickte Kommunikation, technische Probleme, Machtkämpfe, Selbstüberschätzung (Merkur Quadrat Uranus, Sonne Opposition Pluto). Mehr anzeigen

Hohe Reizbarkeit

Einfach ist das nicht, denn Mars und Uranus verleiten am 15. Juli zu impulsivem Handeln. Die Reizbarkeit ist hoch, und schnell tut man etwas, was man später bereut.

Darum gilt: Je aufgeladener die Stimmung ist, umso wichtiger ist es, dass du dich einen Moment lang zurückziehst. Halt inne und atme tief durch. Nimm bewusst deine Gefühle, Gedanken und deinen Körperzustand wahr.

Sei jetzt besonders achtsam

Sei jetzt besonders achtsam und schaffe einen inneren Raum, der dir eine bewusste Entscheidung ermöglicht. Wenn du in der Ruhe bist, kannst du gute Entscheidungen treffen.

Mit konkreten Entscheidungen kannst du auch noch etwas warten, bis sich am 18./19. Juni günstigere Konstellationen bieten.

Überstürze nichts

Beruflich könntest du in der ersten Wochenhälfte vom 15. Juli verunsichert sein. Es können sich plötzlich Zweifel einstellen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dazu kommt eine innere Unruhe, die deine Lust auf eine grundlegende Veränderung stimuliert.

Anstatt spontan zu reagieren, prüfst du jetzt besser deine Motive. Frustration und Trotz sind Beweggründe, die dich in Stress versetzen und dich negativ beeinflussen.

Im Krisen-Einsatz

In gewissen Situationen, vor allem im wirtschaftlichen und politischen Bereich, könnte sich allerdings schnelles Handeln aufdrängen. Schwächen von Führungspersonen oder strukturelle Probleme erfordern möglicherweise ein entschiedenes Eingreifen.

Auch technische Probleme am Arbeitsplatz sowie generell unerwartete Wendungen strapazieren die Nerven und erfordern Improvisation.

Global ist in den Tagen um den 15. Juli die Konflikt- und Gewaltbereitschaft erhöht. Aufstände, Streiks oder territoriale Übergriffe sind möglich. Unruhestifter, Querulanten und Provokateure wollen Veränderungen erzwingen.

Neue Perspektiven

Mehr Klarheit und vor allem wieder mehr Energie versprechen die Sterne ab dem 18. Juli. Du bist offen für neue Impulse, kannst fruchtbare Gespräche führen und dich neu ausrichten.

Weil sich die Sterne von der hilfsbereiten Seite zeigen, kannst du auch auf die Unterstützung anderer Menschen zählen. Stehe auch selber anderen mit Rat und Tat zur Seite.

Vollmond mit transformativem Potenzial

Der Steinbock-Vollmond vom 21. Juli ist besonders kraftvoll. Er unterstützt dein Empowerment – heisst: Du kannst jetzt Ängste überwinden und ganz in deine Kraft kommen. Allerdings musst du dazu gewisse Risiken eingehen und dich aus Abhängigkeiten lösen.

Dieser Vollmond findet auf dem letzten Grad des Steinbocks statt, und so geht es darum, Ballast abzuwerfen, Verantwortung abzugeben und Rollenerwartungen, die dir nicht entsprechen, zurückzuweisen.

Steinbock-Vollmond vom 21. Juli 2024. Monica Kissling

Mut lohnt sich

Indem du dir mehr Autonomie und Gestaltungsfreiraum erlaubst, kannst du das volle Potenzial der vitalisierenden Konstellationen nutzen.

Der Energieplanet Mars und der machtvolle Pluto stärken deine Entschlossenheit, deinen Mut und deinen Tatendrang.

Falls dir der Mut fehlt, kann es sein, dass der Druck unter dem Vollmond so gross wird, sodass du gezwungen bist, etwas zu unternehmen.

Grosszügige Liebessterne

Die Liebessterne zeigen sich am Vollmondtag von ihrer besten Seite. Die Venus hat ein Date mit dem Glücksplaneten Jupiter – und du hast hoffentlich ein Date mit einem Verehrer oder verbringst einen besonders schönen Tag mit deinem Schatz.

Lass dich verwöhnen und verzaubern! Die Liebesterne zeigen sich von der grosszügigen Seite: etwas Luxus darf also sein. Der 21. Juli ist auch ein besonders schöner Tag für ein Fest oder eine Hochzeit und natürlich für Liebesferien.

Immer mit der Ruhe

Die Woche vom 22. Juli beginnt dann wieder etwas turbulent. Vielleicht hast du auch eine schlaflose Nacht vom Sonntag auf den Montag. Dein Gedankenkarussell läuft auf Hochtouren. Entweder, weil dich innerlich etwas stark bewegt, oder weil dich überraschende Neuigkeiten erreichen.

Lass dich nicht verrückt machen, und nimm dir Zeit, um nachzudenken. Ein spontaner Geistesblitz ist nicht in jedem Fall zielführend. Du solltest dir jetzt Zeit nehmen für Gespräche und vor allem gut zuhören. Sonst besteht die Gefahr, dass du andere überrumpelst.

Machtgerangel

Am 23. Juli befindet sich die Sonne exakt im Spannungsfeld von Pluto, was Machtkämpfe anzeigt. An vorderster Front mit dabei: Die Löwen und die Wassermänner.

Sturheit und Manipulationsversuche sorgen für erhitzte Gemüter. Immerhin gibt es auch ausgleichende Kräfte, die vernünftige Lösungen begünstigen. Halte dich nach Möglichkeit aus Machtspielen heraus. Schweigen ist jetzt meist besser als Reden.

Starker Auftritt

Sowohl die Sonne als auch Mars verbinden sich am 24. und 25. Juli mit Lilith, was couragiertes Handeln begünstigt. Speziell Frauen können ihre Anliegen jetzt erfolgreich vertreten.

Begünstigt sind zudem Anliegen, die nicht nur dein Ego aufpolieren, sondern der Allgemeinheit dienen: Für gesellschaftliche und politische Vorstösse kannst du diese Tage optimal nutzen.

Zeit für Musse

Am 27. Juli kommt der Planetoid Chiron zum Stillstand. Nimm dir jetzt eine kürzere oder längere Auszeit. Lass die Seele baumeln und tue das, was dir Freude macht. Falls du keine Ferien hast, mache etwas früher Feierabend.

Chiron stärkt deine Empfindsamkeit. Er könnte dich auch mit Seelenschmerz in Kontakt bringen, der noch nicht ganz verheilt ist, jetzt aber heilen kann. Was in dir braucht Zuwendung?

Gibt es etwas, was du dir oder anderen noch nicht verziehen hast? Prüfe, ob du vergeben und dich dadurch von Ressentiments befreien kannst. Falls du selber Schuldgefühle hast, ist die Zeit jetzt günstig, um Vergebung zu bitten.

Aufgeräumtes Umfeld, aufgeräumter Geist

Ende Monat verlangsamt Merkur sein Tempo, denn er wird am 5. August rückläufig. So kannst auch du einen Gang herunterschalten und zur Ruhe kommen. Grosse oder wichtige Projekte musst du jetzt nicht mehr aufgleisen.

Wenn du trotzdem aktiv sein willst: Ordne deine Akten und schaffe so auch Ordnung in deinem Kopf. Merkur läuft durch die Jungfrau, da hat man gerne mal wieder den Überblick.

Das Monatshoroskop als Podcast

Mehr Videos aus dem Ressort