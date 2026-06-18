Vergessene Krise – Im Kongo kämpfen Tausende ums nackte Überleben Ebola breitet sich aus, bewaffnete Gruppen kontrollieren ganze Regionen: Im Osten des Kongo spitzt sich eine humanitäre Krise zu. Helfer warnen, dass der Ausbruch seinen Höhepunkt noch längst nicht erreicht hat. 17.06.2026

Ebola breitet sich aus, bewaffnete Gruppen kontrollieren ganze Regionen: Im Osten des Kongo spitzt sich eine humanitäre Krise zu. Helfer warnen, dass der Ausbruch seinen Höhepunkt noch längst nicht erreicht hat.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo überlagern sich seit Jahren bewaffnete Konflikte, Vertreibung und Armut. Nun verschärft ein neuer Ebola-Ausbruch die Lage zusätzlich. Besonders betroffen ist die Provinz Ituri, wo zehntausende Menschen in überfüllten Lagern leben. Viele Familien mussten bereits mehrfach vor Gewalt fliehen – und sehen sich nun einer weiteren tödlichen Bedrohung gegenüber.

Zwischen Frontlinien und Seuchengefahr

Für Helfer ist die Situation ein Wettlauf gegen die Zeit. Unsichere Strassen, bewaffnete Milizen und anhaltende Kämpfe erschweren den Zugang zu den Betroffenen und bremsen die Eindämmung des Virus. Während die Zahl der Fälle steigt, wächst auch die Verzweiflung der Menschen vor Ort.

Das Video oben zeigt die dramatische Lage im Krisengebiet – und lässt Helfer*innen und Betroffene mit eindringlichen Aussagen selbst zu Wort kommen.

Mehr Videos aus dem Ressort