Generalprobe für die Reise nach Mekka – In diesem Trainingszentrum bereiten sich Pilger auf die Hadsch vor Für Millionen Muslime beginnt Anfang Juni die wichtigste Reise ihres Lebens: die Hadsch nach Mekka. In Indonesien bereiten sich Pilger in speziellen Trainingszentren darauf vor – oft nach jahrzehntelanger Wartezeit. 16.04.2026

Für Millionen Muslime beginnt Anfang Juni die wichtigste Reise ihres Lebens: die Hadsch nach Mekka. In Indonesien bereiten sich Pilger in speziellen Trainingszentren darauf vor – oft nach jahrzehntelanger Wartezeit.

Die Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam und für gläubige Muslime mindestens einmal im Leben Pflicht – sofern es Gesundheit und finanzielle Mittel erlauben. Jedes Jahr reisen dafür Millionen Menschen nach Mekka in Saudi-Arabien, 2026 werden erneut weit über zwei Millionen Pilger erwartet.

Die Rituale sind streng festgelegt und finden in kurzer Zeit auf engem Raum statt – immer wieder kommt es dabei zu tragischen Zwischenfällen, etwa Massenpaniken mit zahlreichen Todesopfern in der Vergangenheit.

Wenn Millionen zusammenkommen, zählt jeder Schritt

Um solche Risiken zu minimieren und die komplexen Abläufe sicher zu beherrschen, setzen viele Länder auf intensive Vorbereitung. In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, geschieht das in eigens eingerichteten Trainingszentren. Dort wird die Pilgerreise realitätsnah geprobt – ein entscheidender Schritt für eine Reise, auf die viele Gläubige jahrzehntelang warten.

Wie diese Vorbereitung konkret aussieht, zeigen die Bilder im Video.

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