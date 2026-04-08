Vom Nager zur Legende – Kambodscha ehrt Minensuch-Ratte mit riesigem Denkmal Klein, unscheinbar – und doch eine Lebensretterin: In Kambodscha bekommt eine Ratte ein monumentales Steindenkmal, weil sie das tat, wovor Menschen bis heute Angst haben – sie spürte tödliche Minen auf. 08.04.2026

Klein, unscheinbar – und doch eine Lebensretterin: In Kambodscha bekommt eine Ratte ein monumentales Steindenkmal, weil sie das tat, wovor Menschen bis heute Angst haben – sie spürte tödliche Minen auf.

Geboren in Tansania, ausgebildet für eine der gefährlichsten Aufgaben der Welt – und am Ende zur Legende geworden: Magawa war keine gewöhnliche Ratte. Die afrikanische Riesenbeutelratte gehörte zu den sogenannten «HeroRATs», die darauf trainiert werden, Landminen aufzuspüren – eine Fähigkeit, die in Ländern wie Kambodscha bis heute Leben rettet.

Ein unsichtbares Problem

Denn Jahrzehnte nach Krieg und Terror lauern dort noch immer Millionen Sprengkörper im Boden. Ganze Landstriche sind gefährlich, Felder können nicht bestellt werden. Genau hier kommen Tiere wie Magawa ins Spiel: Mit ihrem feinen Geruchssinn und ihrer Schnelligkeit können sie grosse Flächen systematisch absuchen – deutlich effizienter als viele technische Methoden.

Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch

Magawa wurde 2014 geboren und später von der belgischen Organisation APOPO ausgebildet. Fünf Jahre lang war sie im Einsatz und spürte mehr als 100 Landminen und Blindgänger auf – mehr als jede andere ihrer Art. 2020 wurde sie dafür sogar mit einer internationalen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.

Wie Kambodscha Magawa jetzt ehrt – und warum ihr Einsatz bis heute so wichtig ist, zeigt das Video.

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