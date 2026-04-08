  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vom Nager zur Legende Sie tat, wovor Menschen Angst haben – jetzt bekommt diese Ratte ein Steindenkmal

Christian Thumshirn

8.4.2026

Vom Nager zur Legende – Kambodscha ehrt Minensuch-Ratte mit riesigem Denkmal

Vom Nager zur Legende – Kambodscha ehrt Minensuch-Ratte mit riesigem Denkmal

Klein, unscheinbar – und doch eine Lebensretterin: In Kambodscha bekommt eine Ratte ein monumentales Steindenkmal, weil sie das tat, wovor Menschen bis heute Angst haben – sie spürte tödliche Minen auf.

08.04.2026

Klein, unscheinbar – und doch eine Lebensretterin: In Kambodscha bekommt eine Ratte ein monumentales Steindenkmal, weil sie das tat, wovor Menschen bis heute Angst haben – sie spürte tödliche Minen auf.

Christian Thumshirn

08.04.2026, 20:32

Geboren in Tansania, ausgebildet für eine der gefährlichsten Aufgaben der Welt – und am Ende zur Legende geworden: Magawa war keine gewöhnliche Ratte. Die afrikanische Riesenbeutelratte gehörte zu den sogenannten «HeroRATs», die darauf trainiert werden, Landminen aufzuspüren – eine Fähigkeit, die in Ländern wie Kambodscha bis heute Leben rettet.

Ein unsichtbares Problem

Denn Jahrzehnte nach Krieg und Terror lauern dort noch immer Millionen Sprengkörper im Boden. Ganze Landstriche sind gefährlich, Felder können nicht bestellt werden. Genau hier kommen Tiere wie Magawa ins Spiel: Mit ihrem feinen Geruchssinn und ihrer Schnelligkeit können sie grosse Flächen systematisch absuchen – deutlich effizienter als viele technische Methoden.

Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch

Magawa wurde 2014 geboren und später von der belgischen Organisation APOPO ausgebildet. Fünf Jahre lang war sie im Einsatz und spürte mehr als 100 Landminen und Blindgänger auf – mehr als jede andere ihrer Art. 2020 wurde sie dafür sogar mit einer internationalen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.

Wie Kambodscha Magawa jetzt ehrt – und warum ihr Einsatz bis heute so wichtig ist, zeigt das Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Vom Aussterben bedrohter Riesenwels – Forscher begeistert über Jahrhundert-Fang

Vom Aussterben bedrohter Riesenwels – Forscher begeistert über Jahrhundert-Fang

Gleich sechs gigantische Mekong-Welse konnten Forscher innert fünf Tagen aus dem Mekong ziehen. Die Riesenwelse in Kambodscha gehören zu den am stärksten bedrohten Arten. Und so sollen sie gerettet werden.

17.12.2024

Mehr zum Thema

Wachsende Angst in der Schifffahrt. «Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

Wachsende Angst in der Schifffahrt«Das Bedrohungspotenzial durch Seeminen ist enorm»

International. Landminen: Mehr Opfer und geschwächter Verbotsvertrag

InternationalLandminen: Mehr Opfer und geschwächter Verbotsvertrag

Wie einst Diana. Prinz Harry geht durch Minenfeld in Afrika

Wie einst DianaPrinz Harry geht durch Minenfeld in Afrika

Meistgelesen

US-Delegation will Gespräche mit Iran in Pakistan führen +++ Iran schliesst Strasse von Hormus wegen israelischer Angriffe
Vier Rekruten nach Unfall in Hinwil ZH im Spital
Stefan Abplanalp als Trainer der Speed-Frauen abgesetzt
Kerosin wird knapp in Europa – wie lange hält die Swiss noch durch?
Ukraine setzt auf Schrotflinten gegen russische Drohnen