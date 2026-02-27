Eruption ohne Lava – und doch brennt es: Schlammvulkan in Kolumbien schleudert Feuer in den Himmel Meterhoch schiesst Schlamm in die Luft, dann entzündet sich das austretende Methan – und plötzlich brennt der Himmel über Kolumbien. Warum ein Schlammvulkan ganz ohne Lava Feuer spucken kann. 27.02.2026

Meterhoch schiesst Schlamm in die Luft, dann entzündet sich das austretende Methan – und plötzlich brennt der Himmel über Kolumbien. Warum ein Schlammvulkan ganz ohne Lava Feuer spucken kann.

Anaëlle Hebang Anaëlle Hebang

Am späten Abend des 25. Februar 2026 bricht nahe der Wasseraufbereitungsanlage von San Juan de Urabá im Nordwesten Kolumbiens ein Schlammvulkan aus. Eine mehrere hundert Meter hohe Feuersäule schiesst in den Nachthimmel, Häuser werden evakuiert, Strassen gesperrt – Verletzte gibt es nach ersten Angaben keine.

Das steckt hinter der Explosion

Doch wie kann ein Vulkan ohne Lava plötzlich Feuer speien? Im Video siehst du die spektakulären Bilder der Explosion – und erfährst, warum aus Schlamm, Gas und Druck eine gewaltige Flamme entsteht.

