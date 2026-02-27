  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Eruption ohne Lava – und doch brennt es Schlammvulkan in Kolumbien schleudert Feuer in den Himmel

Anaëlle Hebang

27.2.2026

Eruption ohne Lava – und doch brennt es: Schlammvulkan in Kolumbien schleudert Feuer in den Himmel

Eruption ohne Lava – und doch brennt es: Schlammvulkan in Kolumbien schleudert Feuer in den Himmel

Meterhoch schiesst Schlamm in die Luft, dann entzündet sich das austretende Methan – und plötzlich brennt der Himmel über Kolumbien. Warum ein Schlammvulkan ganz ohne Lava Feuer spucken kann.

27.02.2026

Meterhoch schiesst Schlamm in die Luft, dann entzündet sich das austretende Methan – und plötzlich brennt der Himmel über Kolumbien. Warum ein Schlammvulkan ganz ohne Lava Feuer spucken kann.

Anaëlle Hebang

27.02.2026, 16:31

Am späten Abend des 25. Februar 2026 bricht nahe der Wasseraufbereitungsanlage von San Juan de Urabá im Nordwesten Kolumbiens ein Schlammvulkan aus. Eine mehrere hundert Meter hohe Feuersäule schiesst in den Nachthimmel, Häuser werden evakuiert, Strassen gesperrt – Verletzte gibt es nach ersten Angaben keine.

Das steckt hinter der Explosion

Doch wie kann ein Vulkan ohne Lava plötzlich Feuer speien? Im Video siehst du die spektakulären Bilder der Explosion – und erfährst, warum aus Schlamm, Gas und Druck eine gewaltige Flamme entsteht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Statt Lava spuckt er nur H2O – und riesig ist er auch nicht. Trotzdem sorgt er in New York für Staunen: Ein Brunnen im Letchworth State Park hat sich wegen der eisigen Temperaturen in einen Mini-Eisvulkan verwandelt. Wie es dazu kam, zeigt das Video.

13.02.2026

Meistgelesen

Das ändert sich im März in der Schweiz
Stadler-Tram entgleist und prallt in Geschäft – ein Toter, viele Verletzte
Speed-Spezialist muss nach üblem Sturz auf Intensivstation
In Coop-Filialen bleiben Bananen-Regale leer – das ist der Grund
Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern

Mehr zum Thema

Heftige Erdbebenserie. Bricht der Vulkan unter Europas grösstem Gletscher bald aus?

Heftige ErdbebenserieBricht der Vulkan unter Europas grösstem Gletscher bald aus?

USA. Lava und Wirbelwinde: Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus

USALava und Wirbelwinde: Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus

Aktuell. Vulkan Semeru in Indonesien spuckt 2.000 Meter hohe Aschesäule

AktuellVulkan Semeru in Indonesien spuckt 2.000 Meter hohe Aschesäule