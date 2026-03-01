Die zehnte Kaltfront der Saison trifft Havanna mit voller Wucht: Das Meer drückt in die Stadt, Behörden schlagen Alarm. Gleichzeitig verschärft das Öl-Embargo die Krise: Treibstoff fehlt, der Strom fällt aus – Kuba kämpft ums Überleben.

Gewaltige Wellen treffen Havanna, Meerwasser dringt in Küstenviertel ein, Strassen stehen unter Wasser.

Die Kältewelle trifft ein Land, das ohnehin am Limit ist: Wegen verschärfter US-Sanktionen bleiben Öllieferungen aus, Treibstoff wird knapp, Kraftwerke fallen aus.

Während die Temperaturen bis an den Gefrierpunkt sinken, kämpft Kuba gleichzeitig mit Stromausfällen und einer immer fragileren Energieversorgung.

