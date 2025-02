Der Frühling steht vor der Tür – und unsere Nägel warten auf ein frisches Update für wärmere Tage. Dir fehlt aber Inspiration für deinen nächsten Nageltermin? blue News liefert elf Ideen für frühlingshafte Designs.

Nägel machen Leute? Zwar geht die berühmte Redewendung eigentlich anders, aber so stimmt sie irgendwie auch. Denn nach jedem Nageltermin fühle ich mich frisch, belebt und als ob ich die Welt erobern könnte.

Natürlich soll das Design der Laune oder aktuellen Zeit angepasst werden. Der Winter ist vorbei und bis zum Frühling ist es nicht mehr lange – endlich werden die Tage langsam länger und bald ist es auch wieder wärmer. Zeit also, den Saisonwechsel auch auf unseren Nägeln zu vollziehen. Denn die freuen sich auf den Frühling hin auf muntere Farben und kreative Muster.

Ein Frühlings-Update für deine Nägel? blue News verrät dir elf angesagte Nageltrends, die sich in der Jahreszeit, in der alles blüht, besonders gut machen:

French Nails 2.0

Der Klassiker erhält im Frühling ein Update: French Nails sind zeitlos, elegant und ganz schön wandelbar. Für gewöhnlich werden sie mit rosafarbenem Nagellack und weissen Spitzen kreiert, können aber auch in allen möglichen Farben abgewandelt werden. Und genau darauf zielen wir diese Saison ab. Sei es als Ton-in-Ton-Design – heisst ein monochromer Look mit sanften Farbabstufungen – oder mit bunten Tips.

Wer noch weiter gehen will, kann sich kreative Details überlegen, wie kleine Herzen, Blumen oder gewellte Linien. Wenn du es einfach klassisch magst, darfst du natürlich auch bei den gewöhnlichen French Nails bleiben, denn die passen einfach zu allem.

Neutral Nails

Im Frühling trägst du wieder vermehrt bunte Farben. Wallende Kleidchen oder Blusen mit herzigen Details wie Rüschen oder Blumenprints finden langsam ihren Weg zurück in deine Alltagsgarderobe. Dann eignen sich neutrale Nägel besonders gut, damit knallbunte Designs deinen Outfits nicht die Show stehlen.

Durchsichtige und dezente Rosa-Töne, die für einen eleganten Look sorgen, sind in Sachen Nageltrends gerade sehr gefragt. Die soften Nuancen erhalten im Frühling mit einem rötlichen Unterton ein Upgrade – und ziehen als sogenannte Blushed Nails in den Bann.

Glazed Ombré

Ombré hier, Glazed Nails da – zwei hippe Trends werden im Frühling zu einem. Die beiden Designs in Kombination werden zu einem echten Hingucker und glänzen im Frühling auf deinen Nägeln. Dabei spielt es keine Rolle, in welchen Tönen der Farbverlauf gehalten ist: Von Weiss und Rosa über Beige und Braun bis hin zu diversen Pastellblau sind dir farblich keine Grenzen gesetzt.

Sunset Ombré

Der sanfte Verlauf von Ombré Nails erinnert immer auch ein bisschen an einen Sonnenuntergang. Natürlich, wenn er in den richtigen Farben gehalten ist. Ein sanfter Übergang von Orange auf Pink lässt dich womöglich umgehend an einen dieser perfekten Strandtage erinnern, an denen du den Blick zum Tagesende hin an den Horizont schweifen lässt, wo gerade die Sonne hinter den Wellen verschwindet. Und wer driftet im Alltag nicht gerne mal in Gedanken ab?

Aura Nails

Aura Nails erleben seit einer Weile einen Hype. Dabei handelt es sich um ein ähnliches Design wie bei den Ombré Nails, aber die Farben laufen nicht von unten nach oben ineinander über, sondern als Kreis von der Mitte heraus nach aussen.

Wenn du deine innere Energie auf deinen Nägeln channeln willst, dann kannst du das in allen möglichen Farben tun. Im Frühling machen aber vor allem bunte Töne in Form von Aura Nails eine gute Figur.

Color Blocking

Ganz im Gegensatz zu den weiter oben erwähnten, eher minimalistischen Designs, kann es im Frühling nicht bunt genug sein. Nach dem tristen Winter und den grauen Tagen willst du schliesslich etwas Farbe in den Alltag bringen. Wie du das machst? Ganz einfach mit Color-Blocking-Nails. Oder besser gesagt, mit Nägeln in unterschiedlichen Tönen. Sanfte Pastellfarben oder knallige Nuancen – beides ist recht. Einfach alle Farben mischen und die Freude ist gross.

Frühlingsfarben

Ein Uni-Nageldesign schadet nie und verzaubert in angesagten Nuancen genauso wie ausgefallene Muster: Matcha Latte Green, Poolblau, Cool Pink oder Vanilla sind nur ein paar Stars der Stunde. Auch dieser Trend bewegt sich gegensätzlich zu den eingangs erwähnten, eher zurückhaltenden Farbtönen und brilliert mit bunten Tönen.

Chrome

Schon seit einer ganzen Weile ist das Chrome Design bei den Nägeln heiss begehrt. Auch im Frühling verleihst du deinen Händen damit ein glanzvolles Finish. Schillernde Auftritte sind damit garantiert. Besonders im pastellgelben Farbton Vanilla ist dieser Trend ein echter Hingucker – passend zum aktuell stark begehrten Buttergelb in der Mode. Aber auch in anderen Nuancen machen sich Chrome Nails ganz wunderbar.

3D Nails

Ein bisschen Kunst auf den Nägeln gefällig? Ausgefallene 3D-Elemente sind im Frühling hoch im Kurs. Für den Alltag – je nach Design – zwar etwas unpraktisch, dafür aber echte Statements, die alle Blicke auf sich ziehen. Der Kreativität einfach freien Lauf lassen und mit kleinen Kunstwerken auf den Nägeln beeindrucken.

Blumenmuster

Was passt besser zum Frühling als Blumen? Genau, nichts. Darum dürfen es in der blühenden Jahreszeit auch florale Muster auf deinen Nägeln sein, die an Blumenwiesen erinnern, die nach dem Winter wieder langsam zum Leben erwachen.

In welcher Form die Blumen auf deinen Nägeln Platz finden, ist dir überlassen. Auch hier gibt es diverse Interpretationsmöglichkeiten. Als kleine Details auf der Spitze oder die ganze Fläche mit unzähligen Blüten übersät – schaut beides top aus. Herzige Pastelltöne eignen sich besonders gut für dieses Design.

Übrigens sind Blumen auf den Nägeln gar nicht so schwer zu kreieren. Wenn du selbst zu Hause welche malen willst, brauchst du dafür lediglich ein spezielles Dotting-Tool, mit dem du aus Punkten Blüten zauberst.

Schwarz-weisse Nägel

Assoziierst du mit dem Frühling womöglich sofort bunte Töne, macht sich ein schwarz-weisses Design aber genauso gut auf deinen Nägeln. Die beiden Nichtfarben lassen sich auch wunderbar in frühlingshaften Designs, wie etwa mit Blumen, interpretieren.

