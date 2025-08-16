  1. Privatkunden
Mit Höhenangst auf das Berner Münster 344 Stufen und zitternde Knie – ob das gut kommt?

Bruno Bötschi

16.8.2025

Mit Höhenangst auf das Berner Münster: 344 Stufen und zitternde Knie – ob das gut kommt?

Mit Höhenangst auf das Berner Münster: 344 Stufen und zitternde Knie – ob das gut kommt?

Ich habe Höhenangst. Deshalb besuchte ich im Mai einen Workshop – und setzte mir am Ende ein neues Ziel: das Besteigen des Berner Münster. Der höchste Kirchturm der Schweiz hat 344 Stufen. Ob ich das schaffe?

14.08.2025

Ich habe Höhenangst. Deshalb besuchte ich im Frühling einen Workshop – und setzte mir am Ende ein neues Ziel: das Besteigen des Berner Münsters. Der höchste Kirchturm der Schweiz hat 344 Stufen. Ob ich das schaffe?

,

Bruno Bötschi, Adrian Kammer

16.08.2025, 23:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Höhenangst machte Bruno Bötschi schon oft einen Strich durch die Rechnung.
  • Nun hat der blue News Redaktor seiner Angst den Kampf angesagt. Gemeinsam mit Höhencoach David Elsasser bewältigte er im vergangenen Mai den Cliff Peak auf dem 2184 Meter hohen First oberhalb von Grindelwald BE.
  • Nachdem Bötschi die Challenge im Berner Oberland geschafft hatte, war er derart guten Mutes, dass er schrie: «Jetzt steige ich auf das Berner Münster.»
  • Im Video erfährst du, ob der blue News Redaktor es geschafft hat.
Mehr anzeigen

Weiche Knie, Schockstarre und das Verlangen, sich sofort irgendwo festzuhalten: Meine Höhenangst machte mir in der Vergangenheit ab und an einen Strich durch die Rechnung.

Und das Mühsame: je älter ich werde, desto grösser wird die Angst.

Deshalb holte ich mir Hilfe von David Elsasser. Der Höhencoach behauptet, er könne selbst hoffnungslosen Fällen helfen, ihre Angst zu überwinden – also auch mir.

Bötschi: «Jetzt steige ich auf das Berner Münster»

Gemeinsam mit Höhencoach Elsasser wagte ich mich im vergangenen Mai auf den Cliff Peak auf dem 2184 Meter hohen First oberhalb von Grindelwald BE.

Dieser Metallsteg mit Hängebrücke und Aussichtsplattform schlängelt sich spektakulär der Felswand entlang, derweil sich der Abgrund unter den Füssen auftut und durch das Gitterrost bei jedem einzelnen Schritt sichtbar ist.

Nachdem ich die Herausforderung am Berg geschafft hatte, war ich derart guten Mutes, dass ich schrie: «Jetzt steige ich auf das Berner Münster.»

Ob ich den höchsten Kirchturm der Schweiz erfolgreich bestiegen habe, erfährst du im Video von meinem blue News Kollege Adrian Kammer.

Mehr Videos aus dem Ressort

Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...

Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ...

Trotz Höhenangst auf Berge steigen und über Brücken gehen? Höhencoach David Elsasser behauptet, er helfe sogar hoffnungslosen Fällen dabei, ihre Angst zu überwinden. Ein Selbstversuch.

14.05.2025

