Kaviar statt Economy 50 Jahre Concorde – Luxus, Katastrophe und der Traum vom Comeback

Von Christian Thumshirn

21.1.2026

Kaviar statt Economy – 50 Jahre Concorde: Luxus, Katastrophe und der Traum vom Comeback

Kaviar statt Economy – 50 Jahre Concorde: Luxus, Katastrophe und der Traum vom Comeback

Heute vor 50 Jahren hob die Concorde erstmals ab. Mit ihr begann das ambitionierteste Kapitel der zivilen Luftfahrtgeschichte. Ein Traum aus Tempo, Technik und Luxus – der spektakulär endete und heute neu entfacht wird.

21.01.2026

Heute vor 50 Jahren hob die Concorde erstmals ab. Mit ihr begann das ambitionierteste Kapitel der zivilen Luftfahrtgeschichte. Ein Traum aus Tempo, Technik und Luxus – der spektakulär endete und heute neu entfacht wird.

Von Christian Thumshirn

21.01.2026, 16:47

Die Concorde stand für Tempo, Technik und einen grenzenlosen Glauben an den Fortschritt – und wurde zur fliegenden Legende einer ganzen Epoche.

Champagner auf Mach 2

Doch hinter dem Glamour verbarg sich mehr als Luxus und Rekorde. Die Concorde polarisierte, faszinierte und verschwand – bis heute.

Warum ihr Mythos weiterlebt und wieso Überschall wieder zum Thema wird, zeigt unser Video.

