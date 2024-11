Im Winter sind Sandalen Schnee von gestern. Wenn es draussen immer kälter wird, halten wir unsere Füsse in diversen Stiefelmodellen warm. Welche Trends in dieser Saison angesagt sind, erfährst du hier.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Winter ist Stiefel-Saison: Stylishe Modelle halten die Füsse von Modebegeisterten warm.

In dieser Saison sind Bikerboots die Stars der Stunde, aber auch Cowboyboots halten sich weiterhin auf der Trendliste.

Wildleder erfreut sich aktuell grosser Beliebtheit und ziert die Füsse von Mode-Profis.

Farbtechnisch machst du mit burgunderroten oder braunen Stiefeln alles richtig. Mehr anzeigen

These boots are made for walking: Im Winter setzen Fashionistas auf einen alltäglichen Begleiter. Stiefel in allen Formen und Farben zieren dann die Füsse, halten die Zehen warm und schauen superstylish aus.

Ob zu den eng geschnittenen Jeans, dem Pullikleid oder mit Stulpen kombiniert – in der kalten Jahreszeit können Modebegeisterte einfach nicht genug von Stiefeln kriegen. Mal sind sie hoch, dann wieder flach, mal weit geschnitten, dann wieder eng anliegend. Was es bei der Stiefelwahl im Winter zu beachten gibt, erfährst du hier.

Bikerboots

Rockig und roh geht es diese Saison zu und her. Zwar nicht bei ganz allen, doch wer sich an diesen Schuhtrend ranwagt, der zeigt Mut zum Groben. Bikerboots sind spätestens seit dem Herbst 2024 der letzte Schrei.

Da gibt es Modelle mit oder ohne Schnallen, in Braun oder Schwarz – die Auswahl ist gross. In Kombination mit Jupes oder einem Kleid kreieren sie einen gekonnten Stilbruch, zur Lederjacke und Jeans passen sie aber auch ganz wunderbar. Ein Trend, der nicht nur lässig-cool ausschaut, sondern auch noch robust und bequem ist.

Schuhtrend 1: Bikerboots «Battle Boot» aus braunem Leder von Steve Madden für rund 234 Franken. Bild: stevemadden.eu Bikerboots von 5th Avenue für 109.95 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch Schwarze Bikerstiefel von Acne Studios für 1060 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Bikerboots von Billi Bi für 430 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Modell von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com Schuhtrend 1: Bikerboots «Battle Boot» aus braunem Leder von Steve Madden für rund 234 Franken. Bild: stevemadden.eu Bikerboots von 5th Avenue für 109.95 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch Schwarze Bikerstiefel von Acne Studios für 1060 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Bikerboots von Billi Bi für 430 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Modell von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com

Cowboyboots

Von Cowboyboots können wir einfach nicht genug kriegen. Sie sind eine Anschaffung für die Ewigkeit, schliesslich halten sich Cowboystiefel schon seit Langem auf der Trendwelle, gehen immer mal wieder, aber kommen bestimmt irgendwann zurück. In diesem Jahr sicher auch weiterhin ein Must-have, da gerade im Sommer Cowboycore ein ganz grosses Ding war.

Im Herbst und Winter 2024/25 setzen Mode-Profis aber vermehrt auf reduzierte Modelle. Bunte oder schillernde Cowboystiefel suchst du jetzt vergebens. Die angesagten Teile kommen in Wildlederoptik, als Stiefelettenvariante oder mit rockigen Biker-Appliqués daher. Der Cowgirl-Hype geht in die nächste Runde – und macht sich dabei ganz gut.

Schuhtrend 2: Cowboyboots Cowboystiefel aus Veloursleder mit Absatz von Zara für 139 Franken. Bild: zara.com Kniehohe Lederstiefel von H&M für 179 Franken. Bild: hm.com «Alamo»-Stiefel von Aldo für 165 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Schwarzer Cowboystiefel von Mango für 159.95 Franken. Bild: mango.com Cowboyboots «Marjal» von Unisa für 165 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Schuhtrend 2: Cowboyboots Cowboystiefel aus Veloursleder mit Absatz von Zara für 139 Franken. Bild: zara.com Kniehohe Lederstiefel von H&M für 179 Franken. Bild: hm.com «Alamo»-Stiefel von Aldo für 165 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Schwarzer Cowboystiefel von Mango für 159.95 Franken. Bild: mango.com Cowboyboots «Marjal» von Unisa für 165 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com

Square Toe

Wer sich mit spitzer Zehenkappe schwertut, wird sich hierüber freuen: Square-Toe-Modelle erleben gerade ein richtiges Comeback. Stiefel und Stiefeletten mit eckigem Schnitt sind gebürtige Mitstreiter und sorgen für eine ausgefallene Silhouette.

Weil es sich bei diesem Trend um Statement-Schuhe handelt, empfiehlt es sich, den restlichen Look eher schlicht und simpel zu halten. So rückt die aufregende Schuhbekleidung in den Vordergrund und muss nichts von der Aufmerksamkeit abgeben – denn schliesslich sind Stiefel die Stars der Stunde.

Schuhtrend 3: Square Toe Stiefel «Hauler» von Steve Madden für 169 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Ankleboots mit eckiger Zehenkappe von Na-kd für 99.95 Franken. Bild: na-kd.com Modell «Blanca» von Vagabond für 175 Franken. Bild: vagabond.com Weisser Hochschaftstiefel mit Reissverschluss von Mango für 129.95 Franken. Bild: mango.com «Dexton Bis» in Schwarz von Jonak für 194 Franken, via Sarenza. Bild: sarenza.ch Schuhtrend 3: Square Toe Stiefel «Hauler» von Steve Madden für 169 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Ankleboots mit eckiger Zehenkappe von Na-kd für 99.95 Franken. Bild: na-kd.com Modell «Blanca» von Vagabond für 175 Franken. Bild: vagabond.com Weisser Hochschaftstiefel mit Reissverschluss von Mango für 129.95 Franken. Bild: mango.com «Dexton Bis» in Schwarz von Jonak für 194 Franken, via Sarenza. Bild: sarenza.ch

Wildlederstiefel

Materialtechnisch erlebt Wildleder gerade einen regelrechten Hype. Ob in Form von Taschen, Blazer oder eben Stiefeln, spielt dabei keine Rolle. An den Füssen macht sich Velours besonders gut. Mit dem schicken Stoff legst du immer einen glamourösen Auftritt hin.

Ob der Wildleder-Hype mit dem gefeierten Cowgirl-Trend zusammenhängt? Gut möglich.

Auf jeden Fall schaut die weiche Textur als Fussbekleidung luxuriös und elegant aus. Kombinieren lässt sich der Stiefel auf unterschiedlichste Weisen. Nur Achtung vor zu viel Velours – übertreiben solltest du es beim Styling dann doch nicht, sondern mehr einem Piece die Hauptrolle gewähren.

Schuhtrend 4: Wildlederstiefel Absatzstiefel aus Rauleder von Massimo Dutti für 279 Franken. Bild: massimodutti.com Kniehohe Stiefel mit Absatz von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com «Cassie»-Stiefel in der Farbe «Mocca Brown» von Vagabond für 250 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Velourslederstiefel mit Absatz von La Redoute Collections für 215 Franken. Bild: laredoute.ch Velourslederstiefelette mit Steppnaht von Zara für 129 Franken. Bild: zara.com Schuhtrend 4: Wildlederstiefel Absatzstiefel aus Rauleder von Massimo Dutti für 279 Franken. Bild: massimodutti.com Kniehohe Stiefel mit Absatz von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com «Cassie»-Stiefel in der Farbe «Mocca Brown» von Vagabond für 250 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Velourslederstiefel mit Absatz von La Redoute Collections für 215 Franken. Bild: laredoute.ch Velourslederstiefelette mit Steppnaht von Zara für 129 Franken. Bild: zara.com

Overknees

Hoch hinaus geht es bei diesem Trend. Overknees waren mal in – und sind es wieder: Stiefel, die bis über die Knie reichen, erobern in diesem Herbst und Winter die Herzen von Fashionistas zurück. Denn es ist so eine Sache zwischen Overknees und der Mode – mal sind sie angesagt, dann wieder out.

Für diese Saison gilt es, mindestens ein Modell im Schuhschrank zu haben, falls du noch keines hast. Die Designer*innen haben es vorgemacht und an den Fashion Weeks die Beine ihrer Mannequins mit langen Stiefeln noch länger wirken lassen.

Schnitttechnisch reichen sie aktuell bis zur Mitte des Oberschenkels. Der Schaft wird bevorzugt weit und slouchy getragen, dann erblickst du aber auch wieder extrem eng anliegende Overknees. Bei Chloé zeigt sich der Trend etwa zu gerüschten Boho-Kleidern und Capes. Bei Gucci werden die Stiefel dagegen zu kurzen Hosen kombiniert. Dem Styling sind also keine Grenzen gesetzt.

Schuhtrend 5: Overknees Schwarzer Overknee-Stiefel von H&M für 109 Franken. Bild: hm.com Hohe Stiefel von Proenza Schouler für 880 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Modell «Tieland» aus Strech-Veloursleder von Stuart Weitzman für 995 Franken. Bild: stuartweitzman.com Overknees «Willa» von Aeyde für 745 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Stiefel aus Leder von Lemaire für 1089 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Schuhtrend 5: Overknees Schwarzer Overknee-Stiefel von H&M für 109 Franken. Bild: hm.com Hohe Stiefel von Proenza Schouler für 880 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com Modell «Tieland» aus Strech-Veloursleder von Stuart Weitzman für 995 Franken. Bild: stuartweitzman.com Overknees «Willa» von Aeyde für 745 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Stiefel aus Leder von Lemaire für 1089 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com

Plateau

Ein Stiefeltrend, der vor allem kleinen Frauen gefällt, die sich gern etwas grösser schummeln: Plateauabsätze erfreuen sich im Herbst und Winter grosser Beliebtheit.

Dieser Trend streckt nicht nur deine Beine optisch, sondern hebt dich auch vom Boden ab – was in der kalten Jahreszeit praktisch ist und warm hält.

Mit dem Plateauabsatz versprühst du Disco-Vibes und lässt Abba-Fans in Erinnerungen schwelgen. Denn diese Stiefelmodelle lassen an frühere Zeiten denken und sorgen damit für einen coolen Retro-Auftritt.

Schuhtrend 6: Plateau Stiefel «Begonia» aus Leder von Souliers Martinez für 567 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com «Brooke»-Stiefel von Vagabond für 225 Franken. Bild: vagabond.com «Space Cow Suede Brown» von Naked Wolfe für rund 468 Franken. Bild: nakedwolfe.com High-Heel-Stiefel in der Farbe Taupe von Even&Odd für 65 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Derbes Modell von Buffalo für 99.95 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch Schuhtrend 6: Plateau Stiefel «Begonia» aus Leder von Souliers Martinez für 567 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com «Brooke»-Stiefel von Vagabond für 225 Franken. Bild: vagabond.com «Space Cow Suede Brown» von Naked Wolfe für rund 468 Franken. Bild: nakedwolfe.com High-Heel-Stiefel in der Farbe Taupe von Even&Odd für 65 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Derbes Modell von Buffalo für 99.95 Franken, via Dosenbach. Bild: dosenbach.ch

Burgunderrot und Braun

Die Trendfarben der Stunde sind Burgunderrot und Braun in allen möglichen Abstufungen, das steht ausser Frage. Weil Fashionistas diese Töne so sehr feiern und sie auch einfach wunderbar zum Herbst passen, sind sie gerade besonders gefragt.

In Form von Stiefeln begleiten dich beide Farben weiter auch in den Winter hinein. Dabei stellen diese Modelle eine wunderbare Alternative zum gewöhnlichen Schwarz dar. Vor allem Stiefel in Rotwein-Nuancen sind ein echter Hingucker, mit dem du alle Blicke auf dich ziehst.

Schuhtrend 7: Burgunderrot und Braun Klassische, kniehohe Lederstiefel in der Farbe «Weinrot» von & Other Stories für 499 Franken. Bild: stories.com Stiefel mit Absatz aus Leder mit quadratischem Zehenbereich von Calvin Klein für 319.90 Franken. Bild: calvinklein.ch Slouchy-Langschaftstiefel mit Absatz von Stradivarius für 95.90 Franken. Bild: stradivarius.com Braune Block-Heel-Boots von MAX&Co. für 325 Franken. Bild: maxandco.com Hoheor Lederstiefel von Mjus für 240 Franken, via La Redoute. Bild: laredoute.ch Schuhtrend 7: Burgunderrot und Braun Klassische, kniehohe Lederstiefel in der Farbe «Weinrot» von & Other Stories für 499 Franken. Bild: stories.com Stiefel mit Absatz aus Leder mit quadratischem Zehenbereich von Calvin Klein für 319.90 Franken. Bild: calvinklein.ch Slouchy-Langschaftstiefel mit Absatz von Stradivarius für 95.90 Franken. Bild: stradivarius.com Braune Block-Heel-Boots von MAX&Co. für 325 Franken. Bild: maxandco.com Hoheor Lederstiefel von Mjus für 240 Franken, via La Redoute. Bild: laredoute.ch

Mehr Videos aus dem Ressort