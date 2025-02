Kairo war gestern – Ägyptens neue Hauptstadt – erfolgreich wie Dubai oder ein Flop? Den Umzug der Regierung hat Präsident as-Sisi bereits angeordnet. Nun soll die ägyptische Elite folgen. Wer sich die neue Hauptstadt nicht leisten kann, bleibt in Kairo und sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. 30.01.2025

Den Umzug der Regierung hat Präsident as-Sisi bereits angeordnet. Nun soll die ägyptische Elite folgen. Wer sich die neue Hauptstadt nicht leisten kann, bleibt in Kairo und sieht einer ungewissen Zukunft entgegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 2014 lässt der ägyptische Präsident Abd al-Fattah as-Sisi 50 Kilometer östlich von Kairo eine neue Hauptstadt in die Wüste bauen.

Die Hauptstadt hat noch keinen offiziellen Namen, sie wird einfach als The New Administrative Capital (NAC) bezeichnet.

Sie soll doppelt so gross wie Kairo werden, und ihr Bau wird laut Schätzungen bis zu 60 Milliarden Franken kosten.

Das Hauptstadt-Projekt ist aus unterschiedlichsten Gründen umstritten.

Ein Hauptkritikpunkt ist, dass sich das Leben in der neuen Stadt nur die ägyptische Elite leisten kann.

Wie die neue Metropole aussieht und wieso sie viele Kritiker hat, erklärt dir blue News im video.

50 Kilometer östlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo entsteht eine neue Stadt. Nicht irgendeine Stadt, sondern die neue Hauptstadt des Nilstaates, die die alte Hauptstadt Kairo ersetzen soll. Es ist eine Metropole der Superlative:

Künstlicher Nil in Mega-Park

Der höchste Turm Afrikas und die grösste Kathedrale des Nahen Ostens sind bereits fertiggestellt, Ägyptens Regierung hat ihre neuen Staatsgebäude grösstenteils bezogen. Im Herzen der Mega-City fliesst ein künstlicher Nillauf durch ein Park-Areal, das sieben Mal grösser ist als New Yorks Central Park.

Der Bau der Neuen Verwaltungshauptstadt begann im Jahr 2016 und wird in mehreren Phasen durchgeführt. Laut Khaled Abbas, dem Vorsitzenden des Administrative Capital for Urban Development (ACUD), dem Unternehmen, das das Projekt leitet, wurde die erste Bauphase 2024 abgeschlossen.

Erst 10'000 von 8 Millionen Einwohner

Nun soll langsam Leben in die Stadt einkehren. Stand Ende 2024 sollen bereits 10'000 Menschen in der neuen Hauptstadt leben.

Geht es nach Präsident Abd al-Fattah as-Sisi, sollen dereinst acht Millionen Menschen von Kairo in die neue Hauptstadt ziehen: in schicke Wohnviertel. Das Problem dabei: Die Immobilienpreise sind für das Gros der Ägypter unbezahlbar. Die pompöse Hauptstadt kann sich nur die Elite leisten. Sie, so wird gemunkelt, sehen das neue Kairo als eine Art exklusive «Gated Community».

Nur ein Grund von vielen, warum Kritiker das Mega-Projekt skeptisch sehen. Woran Ägyptens Multimilliarden-Projekt doch noch scheitern könnte, was einmal aus Kairo werden soll und welche Meinung Kairoer zur neuen Hauptstadt haben, zeigt dir blue News im Video.

