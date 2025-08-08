  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unveröffentlichtes Filmmaterial Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Christian Thumshirn

8.8.2025

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Die erste Street Parade war klein, laut und politisch. blue News zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial. Ein Stück Zürcher Kulturgeschichte – direkt aus dem Sommer 1992.

04.08.2025

Die erste Street Parade war klein, laut und politisch. blue News zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial. Ein Stück Zürcher Kulturgeschichte – direkt aus dem Sommer 1992.

Christian Thumshirn

08.08.2025, 16:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 1992 fand die erste Street Parade in Zürich statt – mit gegen 2000 Teilnehmenden, einem improvisierten Soundwagen und einer klaren politischen Botschaft.
  • blue News zeigt exklusiv bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen – ein seltenes Zeitdokument aus der Anfangszeit des Techno-Events.
  • Aus einer kleinen politischen Demo wurde ein Millionen-Event – doch der Geist von Liebe, Freiheit und Toleranz lebt weiter.
Mehr anzeigen

1992 rollte zum ersten Mal ein Soundwagen durch die Zürcher Innenstadt – begleitet von gegen 2000 Menschen, die zu elektronischer Musik für Frieden, Liebe und Toleranz demonstrierten.

Die erste Street Parade war klein, improvisiert und politisch – ein Kontrast zur heutigen Grossveranstaltung mit Millionenpublikum.

Bisher ungesehene Bilder

blue News zeigt jetzt exklusiv Videomaterial, das bisher nie veröffentlicht wurde. Die Aufnahmen dokumentieren den Ursprung einer Bewegung, die Zürich kulturell geprägt und weltweit Wellen geschlagen hat – ein Stück Zeitgeschichte, das heute aktueller wirkt denn je.

Mehr Videos aus dem Ressort

Street Parade: So wurde aus einer kleinen Demo ein Mega-Event

Street Parade: So wurde aus einer kleinen Demo ein Mega-Event

Zürich ist wieder im Technofieber: An der 31. Ausgabe der Street Parade werden um die 900'000 Raver*innen erwartet. So wurde aus der politischen Demo ein riesiges Musikspektakel.

10.08.2023

Mehr zum Thema

Tanzdemo. Zürcher Street Parade erwartet 30 Love Mobiles und 200 DJ

TanzdemoZürcher Street Parade erwartet 30 Love Mobiles und 200 DJ

Ecstatic Dance im Selbstversuch. Sich in Trance tanzen – doch der Saboteur ist immer dabei

Ecstatic Dance im SelbstversuchSich in Trance tanzen – doch der Saboteur ist immer dabei

31. Street Parade. So wurde aus einer kleinen Demo ein Millionen-Event

31. Street ParadeSo wurde aus einer kleinen Demo ein Millionen-Event

Meistgelesen

Armasuisse schliesst legendäres Hotel – Stammkundschaft und Direktor nicht einverstanden
Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS
Wie Trumps Ultimatum an Putin zu einem grossen Problem für Selenskyj werden könnte
«Nächstes Jahr bin ich weg aus der Schweiz»