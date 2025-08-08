Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten Die erste Street Parade war klein, laut und politisch. blue News zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial. Ein Stück Zürcher Kulturgeschichte – direkt aus dem Sommer 1992. 04.08.2025

Die erste Street Parade war klein, laut und politisch. blue News zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial. Ein Stück Zürcher Kulturgeschichte – direkt aus dem Sommer 1992.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 1992 fand die erste Street Parade in Zürich statt – mit gegen 2000 Teilnehmenden, einem improvisierten Soundwagen und einer klaren politischen Botschaft.

blue News zeigt exklusiv bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen – ein seltenes Zeitdokument aus der Anfangszeit des Techno-Events.

Aus einer kleinen politischen Demo wurde ein Millionen-Event – doch der Geist von Liebe, Freiheit und Toleranz lebt weiter. Mehr anzeigen

1992 rollte zum ersten Mal ein Soundwagen durch die Zürcher Innenstadt – begleitet von gegen 2000 Menschen, die zu elektronischer Musik für Frieden, Liebe und Toleranz demonstrierten.

Die erste Street Parade war klein, improvisiert und politisch – ein Kontrast zur heutigen Grossveranstaltung mit Millionenpublikum.

Bisher ungesehene Bilder

blue News zeigt jetzt exklusiv Videomaterial, das bisher nie veröffentlicht wurde. Die Aufnahmen dokumentieren den Ursprung einer Bewegung, die Zürich kulturell geprägt und weltweit Wellen geschlagen hat – ein Stück Zeitgeschichte, das heute aktueller wirkt denn je.

