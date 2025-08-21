«Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»

«Ich wollte mich bestätigen können, ohne ständig auf das grosse K auf meinem Rücken angesprochen zu werden»: Rolf Knie. Bild: Keystone

Rolf Knie trat im Frühling als Artist und Schauspieler zurück. Zur Ruhe setzt sich der 76-Jährige nicht. Ein Gespräch über sein neues Projekt, den Tod von Bühnenpartner Gaston Häni und was die Kritik an seiner Malerei auslöste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rolf Knie trat im vergangenen Frühling, nach 70 Jahren in der Manege und auf Bühne, als Artist und Schauspieler zurück.

«Ich wollte aufhören, bevor das Publikum das Interesse an mir verliert», sagt der 76-Jährige.

Ganz ohne Spektakel wird das Leben des Künstlers aber nicht weiter gehen. Am Donnerstag, 18. September, feiert Rolf Knie mit seiner Dinner-Show «Salon Spectacle» in Rapperswil-Jona SG Premiere.

Im Gespräch mit blue News verrät er, was in all den Jahren sein Antrieb war und was der Tod seines langjährigen Bühnenpartners Gaston Häni mit ihm machte.

Den zweite Teils des Interviews mit Rolf Knie kannst du am kommenden Sonntag, 24. August, auf blue News lesen. Mehr anzeigen

Rolf Knie, ich stelle Ihnen in den nächsten 45 Minuten möglichst viele Fragen. Und Sie antworten bitte möglichst kurz und schnell. Wenn Ihnen eine Frage nicht passt, können Sie auch einmal «Weiter» sagen.

Alles klar.

Rot oder Blau?

Ich werde immer wieder auf meine blauen Augen angesprochen.

Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen oder Santa Ponsa auf Mallorca?

Ganz klar: Rapperswil-Jona.

Tiger oder Elefant?

Es kommt auf den Charakter des Tieres an. Aber so grundsätzlich: Zu Elefanten habe ich einen besseren Zugang.

Ich muss gestehen, als Teenager habe ich Sie gehasst.

So, so … ach, das Leben hat mich gelehrt: Man kann nicht allen Menschen gefallen.

Zum Autor: Bruno Bötschi blue News blue News-Redaktor Bruno Bötschi spricht für das Frage-Antwort-Spiel «Bötschi fragt» regelmässig mit bekannten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er stellt ihnen ganz viele Fragen – immer direkt, oft lustig und manchmal auch tiefsinnig. Dabei bleibt bis zur allerletzten Frage immer offen, wo das rasante Pingpong hinführt.

Ich war von klein auf ein Zirkus-Knie-Fan und habe mich jedes Mal halb totgelacht während Ihren Clown-Auftritten zusammen mit Ihrem langjährigen Bühnenpartner Gaston Häni.

(Rolf Knie schaut erstaunt)

Unvergessen bleibt mir insbesondere das verrückt-geniale Badminton-Spiel in der «Knie»-Manege. Und darum: Als Sie im November 1983 Ihre Zirkuskarriere beendeten, konnte ich das nicht verstehen und war hässig auf Sie.

Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinauswollen … und unter uns gesagt: Als Gaston Häni am 20. Dezember 2023 gestorben ist, ging auch ein Teil von mir. Die Zeit mit ihm war wunderbar – auch deshalb, weil wir uns beide als Künstler geschätzt und gleichzeitig ergänzt haben. Neid war uns fremd, jeder gönnte dem anderen den Erfolg.

Weil wir im Circus Knie jedes Jahr neue Nummern zeigen mussten, blieben wir auch künstlerisch nicht stehen, haben uns ständig erneuert. Doch nach 30 verschiedenen Clown-Nummern kam in mir die Angst auf, wir könnten uns in der Manege wiederholen. Deshalb machte ich den Vorschlag, dass wir vom Zirkus auf die Bühne wechseln sollten.

In der Folge wurden wir beim «Knie» für zwei Jahre beurlaubt. Unser Bühnenprogramm kam derart gut an, dass wir schon bald auch in Deutschland auftreten konnten – und irgendwann entschieden wir, nicht mehr in die Manege zurückzukehren.

Mögen Sie Abschiede?

90 Prozent der Abschiede mag ich nicht.

Und die restlichen 10 Prozent …

… mag ich, weil ein Abschied immer auch ein Neuanfang ist.

Welcher Abschied ist Ihnen bisher am schwersten gefallen?

Für immer unvergessen bleiben mir die Tage, an denen ich meinen Sohn mit dem Auto zum Flughafen Zürich fuhr, weil er zurück in die USA fliegen musste, wo er studiert hat. Nach dem Einchecken heulten Gregory und ich jedes Mal wie zwei Schlosshunde.

«Durch den Namen ‹Knie› bekam ich am Anfang meiner Karriere als Maler zu viel Aufmerksamkeit, obwohl das Produkt noch nicht zu 100 Prozent stimmte»: Rolf Knie. Bild: Keystone

Im vergangenen Frühling entschieden Sie nach 70 Jahren in der Manege und auf Bühne, dass es genug sei. Was bewog Sie schlussendlich zum Rücktritt als Artist und Schauspieler?

Natürlich hat es mit dem Alter zu tun. Aber auch, weil ich weiss, dass ein Künstler immer nur so gut ist, wie seine letzte Vorstellung. Ich wollte aufhören, bevor das Publikum das Interesse an mir verliert. Ich kenne genug Schauspieler, die den Abgang nicht rechtzeitig geschafft haben.

Verlief der Abschied vom Rampenlicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben?

Ja, ja … total.

Folgt jetzt eine Biografie?

Nein. Schauen Sie meine Bücher an, die ich den letzten Jahren herausgegeben habe, da steht bereits alles drin über mein Leben als Künstler.

Gefühlt führten Sie vier Leben: als Clown und Artist, als Schauspieler, als Maler und als Event-Organisator. Was war in all den Jahren Ihr wichtigster Antrieb?

Ich wollte mich bestätigen können, ohne ständig auf das grosse K auf meinem Rücken angesprochen zu werden.

Ich nehme an, Sie sprechen von Ihrem Familiennamen. War der Name Knie eine Belastung für Sie – oder mehr Türöffner?

Beides war der Fall. Irgendwann wurde es mir jedoch zu eng in der Familie. In einem Zirkusunternehmen sind die Schienen des Lebens schon bei der Geburt eines Kindes gelegt: Der Erstgeborene macht das, der Zweitgeborene jenes und so weiter. Je älter ich wurde, desto mehr bekam ich Mühe mit diesen familiären Strukturen.

Hat der Erfolg Sie verändert?

Nein – aber meine Freunde veränderten sich. Weil sie irgendwann das Gefühl bekamen, ich sei ein rosaroter Elefant und dürfe nicht gestört werden. Sie riefen mir deshalb immer weniger an. Das tat weh und war ein völliger Blödsinn.

Glücklich über Ihre Karriere – oder gibt es Ideen und Träume, die Sie noch verwirklichen möchten?

Ich habe in meinem Leben viel mehr erreichen dürfen, als dass ich mir es je erträumt habe – und dies in den unterschiedlichsten Sparten.

«In einem Zirkusunternehmen sind die Schienen des Lebens schon bei der Geburt eines Kindes gelegt: Der Erstgeborene macht das, der Zweitgeborene jenes und so weiter»: Rolf Knie. Bild: Keystone

Was motiviert Sie mehr: Kritik oder Komplimente – und weshalb?

Mich motiviert beides gleichermassen – Kritik allerdings nur, wenn sie fair geäussert wird. Mein Vater kritisierte mich regelmässig, im künstlerischen genauso wie im geschäftlichen Bereich. Ich empfand seine Kritik jedoch nicht als negativ, sondern spürte, dass er mir mit seinen Ratschlägen helfen möchte.

Und wie ist es mit den Komplimenten?

Als erfolgreicher Künstler bekommst du haufenweise Komplimente. In so einer Situation ist es wichtig, vor lauter Lob nicht den Boden unter den Füssen zu verlieren.

Haben Sie je an Ihrer Arbeit gezweifelt?

Ich habe bis heute Existenzängste, obwohl es keinen Grund dafür gibt.

Sie hatten es mit Ihrer Malerei nicht immer einfach. Als Sie nach ersten Ausstellungen schnell Verkaufserfolge verzeichnen konnten, belächelten Kunstkritiker*innen die ihrer Meinung nach «kitschigen Bildern». Was machte das mit Ihnen?

Die Kritik kränkte mich. Gleichzeitig fühlte sich jeder Ging ins Füdli wie eine Füllung Benzin im Motor an. Ich sagte mir dann jeweils: So, jetzt erst recht. Und heute kann ich es zugeben: Die Kritik an meiner Kunst war teilweise berechtigt. Durch den Namen «Knie» bekam ich am Anfang meiner Karriere als Maler zu viel Aufmerksamkeit, obwohl das Produkt noch nicht zu 100 Prozent stimmte.

1995 sagten Sie in der «Schweizer Illustrierten» zum Thema «Kritik»: «Künstler sind stolze Menschen, sie brauchen Anerkennung».

Dieser Meinung bin ich nach wie vor.

Wirklich wahr, dass Kabarettist Emil Steinberger in all den Jahren Ihr bester Kritiker war, wenn es um Ihre Bilder ging?

Das stimmt. Den Anfang nahm diese Geschichte im Jahr 1977. Damals begleitete Kunstmaler Hans Falk den Circus Knie während mehreren Wochen auf der Tournee. Im gleichen Jahr trat Emil als Stargast bei uns auf. Ich war begeistert von Falks’ Bildern und fing selber an zu malen.

Eines Tages stand ich mit der Staffelei bei den Elefanten, als Emil plötzlich hinter mir stand und sagte: «Mit der Perspektive hast du aber noch Probleme.» Dazu müssen Sie wissen, Emil Steinberger ist ausgebildeter Grafiker. Während den nächsten Wochen brachte er mir das perspektivische Zeichnen bei. Eine ähnliche Geschichte ergab sich Gustav Zumsteg, dem 2005 verstorbenen Besitzer der «Kronenhalle» in Zürich.

Erzählen Sie bitte.

Gustav war ein passionierter Kunstsammler. Er besuchte meine Ausstellungen jeweils einen Tag vor der Vernissage – meist in Begleitung seiner Mutter Hulda Zumsteg-Durst. Danach schrieb er mir jedes Mal einen langen Brief und tat kund, was er von meinen Gemälden hielt. Diese Aufmerksamkeit tat mir gut – nicht zuletzt moralisch, denn Gustav war kein Schnurri.

Trotz Ihres Rücktritts als Artist und Schauspieler: Ganz ohne Spektakel soll Ihr Leben nicht weiter gehen. Am Donnerstag, 18. September, feiert Ihr «Salon Spectacle» in einem Spiegelzelt in Rapperswil-Jona SG Premiere.

Es soll eine Show werden, die alle Sinne ansprechen wird. Aber natürlich ist mir bewusst, dass es schon viele Dinner-Shows auf der Welt gibt. Mit der Erfindung der beiden Zirkussen Salto Natale und Ohlala bewies ich jedoch schon vor langer Zeit, wie man Zirkus anders und doch erfolgreich machen kann.

In einem Interview sagten Sie über Ihren «Salon Spetacle»: «Ich will es so machen, wie es vorher noch nie da war.» Geht es bitte etwas konkret?

Wie soll das erklären? Wenn ein Gast den «Salon Spetacle» betritt, wird er nicht von einem Kellner begrüsst, sondern von einem Artisten. Dieser wird ihn auch an den Tisch begleiten. Es wird alles sehr farbenfroh sein. Und zwischen den Gängen werden Showacts das Publikum verzaubern – mit dabei sind Balancekünstler Rubel Medini, die Verwandlungskünstler Sos & Victoria. Und nicht zu vergessen: Die Sängerin Fabienne Louves wird mehrere Auftritte haben.

Ich hätte Ihnen einen Vorschlag: Sie könnten als Conférencier durch den Abend führen …

… nein, nein. Aber ich werde als Sali-Siech amtieren und die Gäste am Eingang begrüssen. Wissen Sie, als Regisseur der Show muss ich sowieso jeden Tag vor Ort sein. Da kann ich kurz vor Showbeginn auch noch allen Gästen «Hallo» sagen.

«Zwischen den Gängen werden Showacts das Publikum verzaubern und die Sängerin Fabienne Louves wird mehrere Auftritte haben»: Rolf Knie über sein neues Projekt, den «Salon Spectacle» in Rapperswil-Jona SG. Bild: zVg

Im Interview mit dem SRF sagten Sie im vergangenen März: «Meine Freunde habe ich lange vernachlässigt. Ich bin abgehauen. Ich war 35 Jahre in Mallorca in der Einsamkeit, in der Anonymität, um den Maler ausleben zu können. Jetzt bin ich zurück in Rapperswil-Jona.»

Heute lebe ich wieder total gerne in der Schweiz. In den 1990er Jahren ging das nicht, weil ich zu sehr abgelenkt gewesen und so kaum zum Malen gekommen wäre.

1995 sagten Sie in der «Schweizer Illustrierten»: «In der Schweiz ist es mir zu eng geworden. Die Lebensart der Südländer bekommt mir besser.»

Rapperswil-Jona ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen, hier sind meine Wurzeln. Zudem ist es mir heute zu heiss in Mallorca – eine Alterserscheinung wahrscheinlich. Früher lagen wir an der Sonne wie Bratwürste auf dem Grill (lacht).

Welche Bedeutung hat Mallorca für Ihr Leben als Künstler?

Es waren aussergewöhnliche Jahre, die ich dort verbringen durfte. Ich arbeitete extrem viel – nicht nur als Maler, auch als Entertainment-Macher. Besuchte mich mein Team auf Mallorca, sassen wir an einem langen Tisch zusammen, dachten über neuen Ideen nach und sprangen zwischendurch zur Abkühlung schnell ins Swimmingpool.

Dachten Sie in den 1990er Jahren je daran, dass Sie wieder einmal in die Schweiz zurückkehren werden?

Das weiss ich nicht mehr. Aber vielleicht benehme ich mich heute wie ein alter Elefant, der an den Ort seiner Geburt zurückkehrt, um zu sterben. Auch wenn mein Tod hoffentlich nicht so schnell ein Thema werden wird …

Den zweite Teils des Interviews mit Rolf Knie kannst du am kommenden Sonntag, 24. August, auf blue News lesen. Der 76-Jährige spricht unter anderem über seinen peinlichsten Auftritt als Clown im Circus Knie.

Mehr Videos aus dem Ressort