Andreas Moser: «Wölfe sind den Menschen im Verhalten extrem ähnlich»

«Die Vorstellung, dass Wölfe grundsätzlich gefährlich sind, wird von den Fakten nicht gestützt»: Biologe Andreas Moser. blue News

Kaum ein Tier polarisiert die Schweiz so stark wie der Wolf. Der Basler Biologe und Ex-«Netz Natur»-Macher Andreas Moser sagt in seinem neuen Buch: Der «böse Wolf» ist ein Mythos – die Debatte darüber zu emotional.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das neue Buch von Andreas Moser heisst «Wölfe – sind sie uns zu nah?» und ist am 20. März im Verlag Hier und Jetzt erschienen

Biologe Andreas Moser argumentiert in seinem neuen Buch, dass der «böse Wolf» ein Mythos ist und die Angst vor ihm in unseren heutigen Verhältnissen nicht durch Fakten gestützt wird.

Er erklärt die starke Emotionalisierung der Wolfsdebatte historisch und kulturell, insbesondere durch religiöse Prägungen und überlieferte Feindbilder.

Moser legt dar, wie ein faktenbasierter, nüchterner Umgang mit den Wölfen im Land aussehen könnte und kritisiert politische Diskussionen, die oft ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage geführt werden. Mehr anzeigen

Der Wildnispark Langenberg in Langnau am Albis zeigt sich an diesem Mittwochmorgen von seiner besten Seite: strahlend blauer Himmel, kaum Besucher. Und dann – plötzlich – Bewegung im Wolfsgehege. Eine Wölfin tritt aus dem Unterholz, ihre Jungen dicht hinter ihr. Für einen Moment liegt Spannung in der Luft. Zwischen uns und dem Raubtier: nur ein Zaun. Das ist also die «Bestie», die derzeit die Gemüter bewegt?

«Lueg s’Fäll vo däre Wölfin genau aa – es wirggt unregelmässig und e bitz struppig», sagt Andreas Moser ruhig. «Das isch dr Fällwächsel: S’dichte Winterfäll wird abgstosse, es wachst es liichtere Summerfäll noche.»

Der 69-Jährige hat über dreissig Jahre die SRF-Kultsendung «Netz Natur» geprägt. Für sein neues Buch «Wölfe – sind sie uns zu nah?» hat sich der Biologe drei Jahre lang intensiv mit dieser Spezies beschäftigt.

Kaum ein Tier polarisiert die Schweiz stärker: Rund 250 Vorstösse zum Thema Wolf wurden in den letzten zwanzig Jahren in den Bundesparlamenten in Bern eingereicht . Hier im Wildnispark Langenberg spricht Andreas Moser mit blue News über sein neues Buch – und darüber, warum Wölfe so oft missverstanden werden.

Gab es einen Moment mit einem Wolf, der Ihnen bis heute im Kopf geblieben ist?

Ich war als Kind fast jeden Tag im Basler Zolli. Dort war ich einmal dabei, als frisches Futter ins Wolfsgehege gelegt wurde – tote Meerschweinchen. Ein kleiner Welpe trug sie auf einen Haufen zusammen. Die erwachsenen Wölfe standen darum herum, ihnen lief das Wasser im Maul zusammen – sie hatten Hunger. Aber die Jungen haben in der Wolfsfamilie Vortritt. Der Jungwolf legte sich schliesslich auf das Futter und begann zu schlafen. Die anderen drumherum waren hungrig – aber es war ein Tabu, sich das Futter zu holen.

Zur Person Andreas Moser, geboren 1956, studierte Biologie an der Universität Basel. Er war am Schweizerischen Tropeninstitut für die Haltung tropischer Gifttiere verantwortlich und baute seine Tätigkeit als Wissenschaftsjournalist sukzessive aus. Über die Sendung «Karussel» gelangte er zum Schweizer Fernsehen. Danach trat er in die dortige Wissenschaftsredaktion ein, die 1988 das Konzept für «Netz Natur» entwickelte. Die Sendung lief von 1988 bis 2021, Moser prägte die SRF-Naturreihe als Moderator und Redaktionsleiter. Für seine Arbeit erhielt er mehrere Preise.

Jetzt haben Sie ein Buch über den Wolf geschrieben – was fasziniert Sie an diesem Tier?

Ich habe kein Buch über den Wolf geschrieben – denn «den Wolf» gibt es so nicht. Das ist eines der grossen Missverständnisse. Denn Wölfe sind so anpassungsfähig und verschieden wie Menschen. Es gibt zwar ein artspezifisches Verhalten, aber innerhalb dieser Art so viele Variationen, dass man nicht von «dem Wolf» sprechen kann.

Diese Verallgemeinerung zeigt auch etwas über unser Verhältnis zur Natur. Wenn wir uns den Status «Mensch» zugestehen und von allen übrigen Arten von «Tieren» reden, teilen wir in ‹wir› und ‹die anderen› – das ist unsere grosse Überheblichkeit.

Dabei litten Sie als Kind an einer Hundephobie.

Als Kind hatte ich Angst vor Hunden – auch meine Mutter und meine Schwester waren davon betroffen. Später habe ich diese Angst durch meine Arbeit, insbesondere beim Filmen von Herdenschutzhunden, und durch positive Erfahrungen verloren – etwa mit dem Bürohund einer Kollegin, der sich eng an mich anschloss. Seit 2009 lebe ich zudem mit eigenen Hunden zusammen, die mich enorm viel über das Verhalten ihrer biologischen Vorfahren – und über mich selbst – gelehrt haben.

Warum ist das Thema Wolf so emotional aufgeladen?

Wölfe waren für viele indigene Völker lange Partner – zum Teil wurden sie sogar sogar als Ahnen verehrt, die ihnen das Jagen beigebracht haben. Das ist vielfach dokumentiert.

Auch in Europa hatten Griechen, Römer und Germanen eine besondere Beziehung zu den Wölfen. Bei den Germanen waren sie Begleiter der Götter, bei den Griechen hatte sich die Mutter des Gottes Apollo in eine Wölfin verwandelt und nach der Legende rettete ja sogar eine Wölfin die Gründerväter von Rom als Babies vor dem Ertrinken. Seit frühester Zeit wussten alte Völker ihre Schafherden gegen Wolfsangriffe zu schützen und lebten so neben den Wölfen und die Römer etwa gingen auch nicht zum Vergnügen auf die Wolfsjagd. Das ist durch die archäologische und historische Literatur gut belegt.

Erst mit den Missionaren des Christentums wurde die starke Figur des Wolfes dämonisiert. Er erhob sein Haupt als Lästerer gegen Gott und wurde so zum Symbol der Heiden und des Bösen – im Gegensatz zum Schaf als Sinnbild des Guten, das den Kopf demütig senkt. Diese Bilder haben sich tief verankert und wirken bis heute nach. Dem Narrativ kam zugute, dass Wölfe eine gefürchtete Krankheit, die Tollwut, verbreiteten und oft im Zusammenhang mit Kriegen, Seuchen und anderen Katastrophen vermehrt auftraten.

Inwiefern?

Vieles, was aus alter Zeit über Wölfe erzählt wird, hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Es gab in Krisenzeiten von Armut und Hunger zwar Wölfe, die Menschen töteten. Aber bei den Büchern eines Historikers, der schrieb, dass es in Frankreich über Jahrhunderte Tausende tödliche Wolfsangriffe gegeben habe, stellen sich Fragen. Meine Recherchen zeigen, dass während Jahrhunderten viele Kindstötungen auf das Konto von Menschen gingen, die den Wölfen angelastet wurden. Denn zu derselben Zeit zeigen vergleichbare Recherchen in anderen Regionen, etwa im Wallis, kaum solche Fälle obwohl es auch dort viele Wölfe gab.

Warum haben wir heute noch derart Angst vor dem Wolf?

Angst kann sich über Generationen im Erbgut festsetzen – auch ohne eigene Erfahrung. Das wird heute unter dem Begriff Epigenetik diskutiert und erforscht. Gleichzeitig zeigen die Fakten: In Europa gibt es seit 20 Jahren praktisch keine Angriffe von Wölfen auf Menschen. Diese Angst vor dem bösen Wolf ist vor allem ein psychologisches Phänomen – sie wird nicht gestützt durch das, was wirklich passiert. Der böse Wolf ist also ein Mythos.

Das Thema Wolf ist in der Schweiz stark emotional aufgeladen, da Wölfe Nutztiere reissen und für viele Bauern eine reale Bedrohung darstellen. Entsprechend häufen sich im Parlament die Vorstösse. Haben Sie Verständnis für den Wunsch nach Abschüssen?

Es gab im Bundesparlament seit 25 Jahren über 250 Vorstösse zum Thema «Wolf» in der Schweiz – ein Journalist fand kürzlich, dass dies die höchste Zahl zu einem Thema überhaupt sei. Da kann man sich schon fragen: Haben wir keine wichtigeren Probleme?

Es steht ausser Zweifel: Wo Wölfe Schafherden bedrohen, bedeutet Herdenschutz für die betroffenen Betriebe einen neuen, grossen Aufwand. Dass man daran keine Freude hat, ist mehr als verständlich.

Aber die zahlenmässige Bedeutung der Schäden durch Wölfe wird stark emotionalisiert, oft ohne faktische Grundlage. Die Zahlen der Tierdatenbank Identitas, die im Auftrag des Bundes über Nutztiere wie Schafe eine genaue Statistik führt, zeigen nämlich: Rund 50'000 Schafe sterben jährlich bei ihren Haltern – nur etwa 2 % davon durch Wölfe.

Viele Länder mit Wölfen zeigen zudem: Durch Herdenschutz lassen sich Schäden durch Wolfsangriffe weitegehend vermeiden. Doch bei Zehntausenden von Schafen, die in der Schweiz ohne Zutun der Wölfe jedes Jahr in der Obhut ihrer Halter verenden, stellen sich andere Fragen – ganz ohne Wölfe. Vor diesem Hintergrund sind weitreichende Abschussgesetze mit der Begründung gerissener Nutztiere einfach nicht schlüssig – auch weil viele die praktischen Folgen nicht kennen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Ich habe aus meiner professionellen Perspektive keine Wünsche, sondern analysiere die Fakten. Um die Konflikte zwischen der Landwirtschaft und den Wölfen zu reduzieren, wäre notwendig, dass die Politik faktenbasiert arbeitet – etwa mit einem unabhängigen wildbiologischen Institut, das nicht von der Politik gesteuert wird. Aktuell verweist die Politik zwar manchmal auf die Wissenschaft, gleichzeitig wird aber den Forschenden vorgegeben, welche Resultate sich die Politik wünscht und dies oft ohne ausreichende Datengrundlage. Deshalb wäre gemeinsames, lernendes Vorgehen aller Bereiche, in denen Wölfe ein Rolle spielen, der Sache dienlicher vielleicht mit einen runden Tisch mit allen Beteiligten im Zentrum. Das Zusammenleben mit den Wölfen ist vielschichtig und kann herausfordernd sein, aber viele Beispiele zeigen bis heute, dass es möglich ist. So würden auch anstelle der derzeitigen Symbolpolitik praktikable Kompromisse gefunden.

Was war Ihr Trigger-Moment für das Buch?

Die Beobachtung, wie gut Wölfe in der Kulturlandschaft zurechtkommen. Wie ähnlich sie dem Menschen sind und wie wenig viele Leute darüber wissen.

An wen richtet sich Ihr Buch?

Es ist kein Buch zur reinen Unterhaltung, das man wie einen Krimi einfach durchliest. Es besteht aus vielen einzelnen Geschichten, die journalistisch aufgearbeitet und mit über 600 Quellen belegt sind. So führe ich Schritt für Schritt durch die bewegte Geschichte von Menschen und Wölfen – inklusive wie aus Wölfen Hunde wurden. Man kann die Lektüre auch unterbrechen, wieder aufnehmen – deshalb hat der Verlag sogar einen Buchzeichenfaden eingebaut.

«Der Böse Wolf ist ein Mythos»: Biologe Andreas Moser. (Archivbild) Oscar Alessio

«Das soziale Verhalten von Menschen und Wölfen ähnelt sich sehr» Andreas Moser Basler Biologe

Das Buch hat zudem eine zweite Ebene: Aus vielen Stunden Videomaterial von freilebenden Wölfen, die ein Tierfilmer seit Jahren in den Piemonteser Alpen dreht, habe ich Bildstrecken mit dem Verhalten von Wölfen zusammengestellt und erkläre diese ausführlich in den Bildlegenden. So stellen sich die Wölfe sozusagen selbst vor.

Was hat Sie bei Ihrer Recherche besonders überrascht?

Dass das soziale Verhalten von Menschen und Wölfen sich sehr ähnelt, wusste ich. Aber wie ähnlich es tatsächlich ist, hat mich doch überrascht. Die sozialen Strukturen, die Beziehungen – das Elternpaar als Kern – und wahrscheinlich sogar die Emotionen sind mit menschlichen Familien vergleichbar.

Auch die weniger schönen Seiten, etwa die rabiaten Fehden von Wolfsfamilien an der Reviergrenze – am «Gartenzaun« – untereinander. Bei ihnen sind wie bei uns oft die eigenen Artgenossen der grösste Feind. Deshalb auch der Titel: «Sind sie uns zu nah?» – in ihrem Wesen!

Wie sollen wir dem Wolf begegnen?

Es gibt in der heutigen Schweiz keine Fakten, sich vor Wölfen ängstigen zu müssen oder sie zu hassen. Angst und Hass entstehen in unseren Köpfen. Aber es geht auf der anderen Seite auch nicht darum, Wölfen möglichst nahe zu kommen, sie zu streicheln oder sich mit ihnen fotografieren zu lassen. Es geht um Respekt.

«Diese Angst vor dem bösen Wolf ist vor allem ein psychologisches Phänomen» Andreas Moser Ex-«Netz Natur»-Redaktionsleiter und Moderator

Unser Respekt und Distanz erlauben ihnen, auf ihre Art als Teil der Natur neben uns zu leben. Das bedeutet etwa, sie nicht zu füttern oder eben durch den Schutz der Nutztierherden für Distanz zu sorgen. Weil die Wölfe in der heutigen Zeit bei uns so viele Wildtiere als Nahrung finden, wird die Vorstellung, jeden Wolf als Gefahr für Menschen zu betrachten, im heutigen Europa grundsätzlich von den Fakten nicht gestützt.

Sie haben «Netz Natur» über 30 Jahre geprägt. Vermissen Sie eigentlich die Sendung?

Ich vermisse vor allem das Team. Wir hatten eine ganz tolle Redaktion. Nach so vielen Jahren ist man aber auch froh, nicht mehr jeden Tag mit der Kamera unterwegs zu sein. Es ist eine neue Phase – und es gehört zum Leben, dass sich Dinge verändern.

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