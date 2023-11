«Ich backe meist am Samstagabend den Sonntagszopf»: Andrew Bond über ein Ritual, das er jedes Wochenende pflegt. Bild: Charlotte Freud

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Mundartsänger Andrew Bond.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andrew Bond ist einer der erfolgreichsten Schweizer Mundartsänger. Sein erstes Album hiess «Zimetschtern han i gern» und erschien 1998.

Was als Lieder für seine eigenen Kinder begann, gehört 25 Jahre später zum allgemeinen Liedgut der Deutschschweiz. Dieses Jubiläum wird der Sänger am 17. Dezember mit zwei Konzerten im Hallenstadion in Zürich feiern.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät Bond, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten braucht. Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Mundartsänger Andrew Bond.

1. Andrew Bond, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Auftritte.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Eine sonnige Herbstwanderung in Nordengland mit beinahe surreal schönen Herbstfarben.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Sehr gerne. Aber ich weiss, dass das kaum zielführend wäre. Leider.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Maisbrötli vom Steiner-Beck.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Ich habe echt keine Ahnung von Mode, aber je fairer und öko, desto besser.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Bertrand Piccard hat mich kürzlich mit seinen Antworten in einem Zeitungsinterview gepackt.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Ich denke, Sean Connery. Kenne aber nicht alle Bond-Filme. Offenbar soll in einem Film «mein» Grabstein zu sehen gewesen sein. James' Vater hiess Andrew Bond. Unsere Tochter kriegte im Kino einen Schock, als sie das sah.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Keine.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Brasil-Jazz mit Pete Townsend und Tim Bond mit brasilianischem Essen in der Fabrikbeiz Wädenswil.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Oh, da braucht es bei mir nicht viel. Sagen wir «You're the one I'm living for» von Ten Sharp.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Maximal zwei Minuten. Liegen ist langweilig.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Never.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Ich gebe immer wieder Konzerte in Kirchen. Privat war ich im Herbst als Tourist in mehreren Kirchen in Ligurien. Ich mag die Aura in Gotteshäusern.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Mein E-Piano.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Ich backe meist am Samstagabend den Sonntagszopf. Das bindet meine Frau an mich ;-)

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Zehn Punkte für Risotto, neun für Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Ein verbeultes, gebastelt umgebautes Toyota-Hiace-Wohnmobil in den 90er-Jahren, als wir noch jung und unbekümmert waren. Muss eine echte Drecksschleuder gewesen sein.

18. Locarno oder Lugano?

Lugano. In Locarno wurde ich einmal verhaftet, weil ich auf der Strasse Musik machte.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Das Glück, dass wir in einem pluralen Land leben und leben lassen. J'aime le français!

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Zurücklehnen, Bücher lesen, zeichnen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass Andrew Bond mein Künstlername ist. Hey, ich heisse seit Geburt in England so. Dort ist dieser Name hundskommun.

22. Ihr Lieblingswitz?

Was unterscheidet es Eichhörndli? S zweite Bei isch gliich lang.

