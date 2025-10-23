Nach dem Schock kehrt die Kunst zurück – Art Basel Paris – ein Neustart für die Kunst in unsicheren Zeiten Ein 20 Meter grosser Kermit begrüsst die Kunstwelt in Paris. Die Art Basel öffnet im Grand Palais – mitten in einer Zeit voller Umbrüche für den Kunstmarkt. Zwischen Krise, Kreativität und Kult – Paris steht Kopf. 23.10.2025

Ein 20 Meter grosser Kermit begrüsst die Kunstwelt in Paris. Die Art Basel öffnet im Grand Palais – mitten in einer Zeit voller Umbrüche für den Kunstmarkt. Zwischen Krise, Kreativität und Kult – Paris steht Kopf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Art Basel Paris zeigt im Grand Palais, dass die internationale Kunstszene trotz schwieriger Zeiten lebendig bleibt.

Auf dem Place Vendôme verdreht ein riesiger Kermit der Frosch Köpfe und sorgt für ein wenig Leichtigkeit.

Neue Sammlerinnen und Sammler bringen frischen Wind in einen Kunstmarkt, der sich gerade neu erfindet. Mehr anzeigen

Nach dem Schock im Louvre kehrt die Kunst zurück. Nur wenige Tage nach dem spektakulären Kunstraub zeigt sich Paris wieder von seiner kreativen Seite.

Die Art Basel Paris öffnet im Grand Palais ihre Tore. Mehr als 200 Galerien aus rund 40 Ländern präsentieren, was die internationale Kunstwelt bewegt – und beweisen, dass Kunst auch in bewegten Zeiten verbindet.

Kermit und die Rückkehr der Leichtigkeit

Auf dem Place Vendôme sorgt ein 20 Meter grosser Kermit der Frosch des US-Künstlers Alex Da Corte für Staunen und ein Schmunzeln.

Zwischen Sicherheitsvorkehrungen, Sammlertrubel und Marktveränderung findet Paris zu seinem kulturellen Puls zurück.

