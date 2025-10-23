  1. Privatkunden
Nach dem Schock im Louvre kehrt die Kunst zurück Art Basel Paris – ein Neustart für die Kunst in unsicheren Zeiten

Von Christian Thumshirn

23.10.2025

Nach dem Schock kehrt die Kunst zurück – Art Basel Paris – ein Neustart für die Kunst in unsicheren Zeiten

Nach dem Schock kehrt die Kunst zurück – Art Basel Paris – ein Neustart für die Kunst in unsicheren Zeiten

Ein 20 Meter grosser Kermit begrüsst die Kunstwelt in Paris. Die Art Basel öffnet im Grand Palais – mitten in einer Zeit voller Umbrüche für den Kunstmarkt. Zwischen Krise, Kreativität und Kult – Paris steht Kopf.

23.10.2025

Ein 20 Meter grosser Kermit begrüsst die Kunstwelt in Paris. Die Art Basel öffnet im Grand Palais – mitten in einer Zeit voller Umbrüche für den Kunstmarkt. Zwischen Krise, Kreativität und Kult – Paris steht Kopf.

Von Christian Thumshirn

23.10.2025, 18:35

23.10.2025, 18:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Art Basel Paris zeigt im Grand Palais, dass die internationale Kunstszene trotz schwieriger Zeiten lebendig bleibt.
  • Auf dem Place Vendôme verdreht ein riesiger Kermit der Frosch Köpfe und sorgt für ein wenig Leichtigkeit.
  • Neue Sammlerinnen und Sammler bringen frischen Wind in einen Kunstmarkt, der sich gerade neu erfindet.
Mehr anzeigen

Nach dem Schock im Louvre kehrt die Kunst zurück. Nur wenige Tage nach dem spektakulären Kunstraub zeigt sich Paris wieder von seiner kreativen Seite.

Die Art Basel Paris öffnet im Grand Palais ihre Tore. Mehr als 200 Galerien aus rund 40 Ländern präsentieren, was die internationale Kunstwelt bewegt – und beweisen, dass Kunst auch in bewegten Zeiten verbindet.

Kermit und die Rückkehr der Leichtigkeit

Auf dem Place Vendôme sorgt ein 20 Meter grosser Kermit der Frosch des US-Künstlers Alex Da Corte für Staunen und ein Schmunzeln.

Zwischen Sicherheitsvorkehrungen, Sammlertrubel und Marktveränderung findet Paris zu seinem kulturellen Puls zurück.

Mehr Videos aus dem Ressort

Laser, Drohnen, Projektionen – Shanghai feiert das grösste Lichtspektakel des Jahres

Laser, Drohnen, Projektionen – Shanghai feiert das grösste Lichtspektakel des Jahres

Zum zweiten Mal bringt das Shanghai Light Festival Kunst aus 19 Ländern in die Metropole. Über 200 Werke und Hightech-Shows machen die Stadt zum globalen Hotspot. Die spektakulärsten Bilder im Video.

26.09.2025

Mehr zum Thema

Kunst. Art Salon Zürich als Gegenpol zur grossen Weltmesse Art Basel

KunstArt Salon Zürich als Gegenpol zur grossen Weltmesse Art Basel

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Ein Zuhause wie kein anderes – das Sammeldorf von Marty und Yelena

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesEin Zuhause wie kein anderes – das Sammeldorf von Marty und Yelena

Ausstellung. Lausanne feiert seinen berühmten Spross Félix Vallotton

AusstellungLausanne feiert seinen berühmten Spross Félix Vallotton

