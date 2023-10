Aviva Rocks: «Ich suche für meine Tiere dringend ein neues Zuhause»

Aviva Rocks: «Nevada kam mit drei Babys zu mir – sie wurde angezündet» Die Schweizer Pornodarstellerin Aviva Rocks betreibt seit zwei Jahren an der Costa Blanca in Spanien einen Gnadenhof. Ein Besuch vor Ort. 02.11.2022

Die Schweizer Pornodarstellerin Aviva Rocks betreibt seit vier Jahren an der Costa Blanca in Spanien einen Gnadenhof. Jetzt will die Besitzerin das Haus zurück. Darum sucht Rocks einen neues Daheim für sich und ihre Tiere.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Pornodarstellerin Aviva Rocks hat einen speziellen Zugang zu Tieren.

Seit vier Jahren betreibt sie an der Costa Blanca in Spanien den Gnadenhof Looneytunes.

Kürzlich bekam Rocks die Kündigung für ihr Haus und sucht deshalb für sich und ihre Tiere ein neues Zuhause. Mehr anzeigen

Aviva Rocks, wie geht es dir?

Es geht mir gut. Ich bin nur etwas ausser Atem. Wir wollten vorhin ein Pony einfangen. Das hat aber leider nicht geklappt.

Ist das Tier abgehauen?

Nein, das Pony ist bei mir zur Pflege. Heute wollte es der neue Besitzer abholen kommen. Bisher haben wir es aber nicht geschafft, das Tier auf der Weide einzufangen. Heute Nachmittag kommt nun der alte Besitzer des Ponys und dann versuchen wir es nochmals.

Auf deinem Instagram-Account hast du kürzlich erwähnt, dass du für deinen Gnadenhof Looneytunes ein neues Zuhause suchst. Was ist passiert?

Aktuell lebe ich zur Miete in einem Haus in Benitachel an der Costa Blanca. Nun will die Besitzerin das Haus zurück, weil sie selber wieder hier wohnen möchte.

Auf wann wurde dir gekündigt?

Eine offizielle Kündigung habe ich bisher noch nicht erhalten. Die Besitzerin hat mir einfach gesagt, dass sie das Haus zurückhaben will. Sie wisse jedoch, dass es für mich mit den vielen Tieren nicht so einfach sei, ein neues Daheim zu finden.

Die Besitzerin will dich demnach nicht sofort loshaben.

Nein, sie hat Verständnis für meine Situation. Ich bin also nicht unter Zeitdruck. Gleichzeitig ist es ein komisches Gefühl, weil ich weiss, dass die Besitzerin zurückkommen möchte. Ich gebe zu, das stresst mich im Moment sehr.

Als ich vor einem Jahr deinen Gnadenhof besucht habe, lebten über 20 Tiere bei dir. Wie viele sind es aktuell?

Zurzeit sind sieben Hunde, zwei Katzen, drei Esel, zwei Schafe, fünf Ziegenböcke, zwei Schweine und ein Ente bei mir.

«Ich mag Hunde gerne und ich habe ein Faible für Hühner»: Aviva Rocks. Bild: Aviva Rocks

Wie Platz brauchst du für dich und deine Tiere?

Ich denke, ich bräuchte ein Haus mit mindestens 4000 bis 5000 Quadratmetern Weideland für die Tiere. Und das am liebsten in der Region Benitachel, Javea oder Denia. Da ich fast immer daheim bin, darf das Haus nicht zu klein sein – ich brauche mindestens drei Schlafzimmer. Und das Internet muss reibungslos funktionieren, sonst klappt das mit meinem Job als Camgirl nicht.

Gestaltet sich die Haussuche vielleicht deshalb auch schwierig, weil du als Pornodarstellerin tätig bist?

Die Suche einer neuen Bleibe ist echt eine Challenge. Mein Beruf hat damit aber nichts zu tun. Ich durfte schon mehrere Objekte ansehen. Bisher hat es einfach noch nicht klappen wollen. Bei einem Haus bin ich noch im Rennen. Die Besitzerin will sofort verkaufen. Ich hingegen möchte einen Mietkauf, also die Immobilie erst mieten und sie in zwei, drei Jahren kaufen.

Im Frühling 2018 bist du mit Sack, Pack, mehreren Hunden und zwei Katzen aus der Schweiz nach Spanien gezogen. Wird ein Rückkehr in die Schweiz ein Thema, falls du kein neues Daheim für dich und deine Tiere findest?

Nein, das kommt nicht in Frage. Bevor ich in die Schweiz zurückkehren würde, würde ich vorher mit meinen Tieren in eine kleine Hütte auf irgendeinem Berg hier in der Region ziehen.

Hast du ein Lieblingstier?

Ich mag Hunde gerne und ich habe ein Faible für Hühner. Leider hat in den letzten Monaten aber der Fuchs alle meine Hühner gefressen. Bis nicht klar ist, wo ich hinziehen werde, nehme ich vorderhand aber keine neuen Tiere mehr auf.

