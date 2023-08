«In die Berge gehen»: Fotograf Beat Mumenthaler über das, was er am Wochenende zu wenig tut. Bild: Beat Mumenthaler

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Bei welchem Song stürmen Sie sofort die Tanzfläche? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Fotograf Beat Mumenthaler.

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was sie oder er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Beat Mumenthaler.

Der Fotograf aus Thun erlangte mit seinen Porträtbildern internationale Bekanntheit. Bergbauern, Bundesrät*innen, Arnold Schwarzenegger, Holocaust-Überlebende oder Flüchtlingskinder – die Persönlichkeiten, die der Berner fotografiert, zeigen sich unverstellt, offen, echt.

Heute erstellt der bald 50-Jährige ausschliesslich Bilder für sein Foto-Projekt «Mumenthaler – Portrait».

1. Beat Mumenthaler, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Familie (wenn ich nicht arbeite).

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Es gab viele schöne Momente. Einer davon: Ich habe das Pro-Natura-Tier des Jahres 2023 gefunden. Die Blauflügelige Ödlandschrecke.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Eigentlich bin ich geneigt, Nein zu sagen. Entgegen einer Mehrheit zu entscheiden, entspricht nicht meiner Grundhaltung. Wenn ich aber sehe, auf welchem Weg wir uns bezüglich Artenvielfalt und Klima bewegen, so bin ich mir nicht sicher, ob es nicht klare Entscheidungen benötigen würde. Wenn es sein muss, auch gegen die Meinung einer Mehrheit, zu deren Schutz. Für die Zukunft ihrer und meiner Kinder.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Ich habe gerade intensiv überlegt. Aber ich könnte nichts nennen, was wirklich jeden Samstag auf meiner Einkaufsliste stehen würde.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Ich besitze verhältnismässig wenig Kleider und achte mehr darauf, nachhaltige Ware zu kaufen. Also bei Designer*innen, welche Cradle-to-Cradle-Mode herstellen. Mein Motto lautet: Gesichter machen Leute.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Da gibt es viele ... Wirklich nur eine? Okay. Mein Vater. Er ist 1993 im Alter von 43 Jahren unverhofft verstorben. Ich war damals 20.

Bundesrat Alain Berset hat Beat Mumenthaler vor einem Jahr für sein Projekt «Mumenthaler – Portrait» fotografiert. Bild: Beat Mumenthaler

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sean Connery ist top. Ein Mann mit dem gewissen Etwas, auch nach seiner Bond-Karriere. Daniel Craig hat aber auch etwas. Eine positive Arroganz vielleicht? Oder einfach einen toll trainierten Körper? Jedenfalls etwas, was mir selber sicher fehlt.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Aktuell keine.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Vielleicht bin ich nicht die richtige Person für diese Fragen. Ich fühle mich in grösseren Menschenmengen total überfordert und sehr unwohl, deshalb meide ich sie, wo immer es geht. Was nicht bedeutet, dass ich nicht super gerne Musik höre. Moment, jetzt erinnere ich mich: Im Rahmen von «Bühni unplugged» sah ich im Oktober 2022 ein Konzert von Adrian Stern und Riana.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Ich kann keine Frage einfach normal beantworten. Tut mir leid. Ich habe früher viel getanzt. Von Akrobatik-Rock’n’Roll über Jazz, Modern Jazz (in der Tanzgruppe «D Schwyz tanzt») und Salsa. Aber allein auf die Tanzfläche stürmen ... nur ungern. Am ehesten zu einem mitreissenden Salsa-Stück mit meiner Frau. Aber sie wäre da wohl gehemmt ;-)

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Sobald ich aufwache und merke, dass ich nicht sofort wieder einschlafen werde, stehe ich auf. Egal, ob das sechs Uhr oder, wenn es spät kommt, auch einmal neun Uhr ist.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein, das finde ich sehr ungemütlich.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

An der Konfirmation meiner Tochter am 29. Mai 2022.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Realistischerweise mein Handy.

Komiker Kaya Yanar hatte Beat Mumenthaler 2022 für sein Projekt «Mumenthaler – Portrait» vor seiner Kamera. Bild: Beat Mumenthaler

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Ich faste in Intervallen. Das bedeutet, dass ich meistens von 20 Uhr bis am nächsten Mittag während mindestens 16 Stunden nichts esse. Am Sonntag breche ich diese Regel und frühstücke mit meiner Frau. Falls die Tochter es ebenfalls aus den Federn schafft, sind wir sogar zu dritt.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Risotto – ohne Käse. Ich ernähre mich vegan.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Mein Cargo-Velo (ohne Batterie). Es ist mein Autoersatz auf dem Platz Thun. Ein Bullitt für Cracks.

18. Locarno oder Lugano?

Weder noch. Ich mag die Natur lieber. Hätten Sie Maggia- oder Verzascatal gefragt, hätte ich wohl mit Verzasca geantwortet. Aber ehrlich gesagt, ich war schon lang nicht mehr im Tessin.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Doubs. Da gibt es unbeschreiblich schöne Ecken mit noch viel Natur.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

In die Berge gehen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Lasst es mich gerne wissen, wenn es ein hartnäckiges Gerücht über mich gibt.

22. Ihr Lieblingswitz?

Ich kann zwar total gut Mittmenschen umgehen, aber Rechtschreibung liegt mir nicht so sehr.

Beat Mumenthaler füllte den Fragebogen schriftlich aus.

