Was wissen die Schweizer über die Koch-Ikone Betty Bossi?
Fast alle in der Schweiz kennen sie – doch existiert hat sie nie: Betty Bossi ist eine Ikone der Schweizer Kochkultur. blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino ein Film ihre Geschichte.
05.11.2025
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Die Kochbücher von Betty Bossi haben längst Kultstatus erreicht.
- Aber nicht alle Menschen hierzulande wissen, dass sie nur eine Kunstfigur ist.
- blue News ging auf die Strasse und wollte wissen, was die Schweizer*innen beim Kochen von Betty-Bossi-Rezepten erlebt haben.
Betty Bossi gehört zu unserem Land wie das Matterhorn. Viele Schweizer*innen glauben noch heute, sie habe tatsächlich existiert.
Wahr hingegen ist: Die perfekte Hausfrau Betty Bossi wurde in den 1950er Jahren von Emmi Creola-Maag, einer Werbetexterin aus Zürich, erfunden.
Wer lernte mit Betty Bossi kochen?
Was wissen die Schweizer*innen über Betty Bossi? Wer lernte mit ihren Rezepten kochen?
Und wie wichtig ist die Koch-Ikone heute noch in Schweizer Haushalten?
blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino der Film «Hello Betty» die Lebensgeschichte der Koch-Ikone und ihrer Erfinderin.
«Hello Betty» läuft ab Donnerstag, 20. November 2025, bei blue Cinema.
