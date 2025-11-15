  1. Privatkunden
Was wissen die Schweizer über Betty Bossi? «Beim zweiten Date missriet mir das Butter Chicken» – «Wusste nicht, dass es sie nicht gab»

Evita Rauber und Luna Pauli

15.11.2025

Was wissen die Schweizer über die Koch-Ikone Betty Bossi?

Was wissen die Schweizer über die Koch-Ikone Betty Bossi?

Fast alle in der Schweiz kennen sie – doch existiert hat sie nie: Betty Bossi ist eine Ikone der Schweizer Kochkultur. blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino ein Film ihre Geschichte.

05.11.2025

Fast alle in der Schweiz kennen sie – doch existiert hat sie nie: Betty Bossi ist eine Ikone der Schweizer Kochkultur. blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino ein Film ihre Geschichte.

Evita Rauber und Luna Pauli

15.11.2025, 19:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kochbücher von Betty Bossi haben längst Kultstatus erreicht.
  • Aber nicht alle Menschen hierzulande wissen, dass sie nur eine Kunstfigur ist.
  • blue News ging auf die Strasse und wollte wissen, was die Schweizer*innen beim Kochen von Betty-Bossi-Rezepten erlebt haben.
Mehr anzeigen

Betty Bossi gehört zu unserem Land wie das Matterhorn. Viele Schweizer*innen glauben noch heute, sie habe tatsächlich existiert.

Wahr hingegen ist: Die perfekte Hausfrau Betty Bossi wurde in den 1950er Jahren von Emmi Creola-Maag, einer Werbetexterin aus Zürich, erfunden.

Wer lernte mit Betty Bossi kochen?

Was wissen die Schweizer*innen über Betty Bossi? Wer lernte mit ihren Rezepten kochen?

Und wie wichtig ist die Koch-Ikone heute noch in Schweizer Haushalten?

blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino der Film «Hello Betty» die Lebensgeschichte der Koch-Ikone und ihrer Erfinderin.

«Hello Betty» läuft ab Donnerstag, 20. November 2025, bei blue Cinema.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Werbetexterin Emmi Creola-Maag macht sie in den 1950er-Jahren zum schweizweiten Phänomen: Betty Bossi. Jetzt rückt ihre Erfinderin im Kinofilm «Hello Betty» ins Rampenlicht. Sarah Spale spielt darin die Hauptrolle.

06.11.2025

