Was wissen die Schweizer über die Koch-Ikone Betty Bossi? Fast alle in der Schweiz kennen sie – doch existiert hat sie nie: Betty Bossi ist eine Ikone der Schweizer Kochkultur. blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino ein Film ihre Geschichte. 05.11.2025

Evita Rauber und Luna Pauli Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kochbücher von Betty Bossi haben längst Kultstatus erreicht.

Aber nicht alle Menschen hierzulande wissen, dass sie nur eine Kunstfigur ist.

blue News ging auf die Strasse und wollte wissen, was die Schweizer*innen beim Kochen von Betty-Bossi-Rezepten erlebt haben. Mehr anzeigen

Betty Bossi gehört zu unserem Land wie das Matterhorn. Viele Schweizer*innen glauben noch heute, sie habe tatsächlich existiert.

Wahr hingegen ist: Die perfekte Hausfrau Betty Bossi wurde in den 1950er Jahren von Emmi Creola-Maag, einer Werbetexterin aus Zürich, erfunden.

Wer lernte mit Betty Bossi kochen?

Was wissen die Schweizer*innen über Betty Bossi? Wer lernte mit ihren Rezepten kochen?

Und wie wichtig ist die Koch-Ikone heute noch in Schweizer Haushalten?

blue News ging auf die Strasse und fragte nach – denn demnächst erzählt im Kino der Film «Hello Betty» die Lebensgeschichte der Koch-Ikone und ihrer Erfinderin.

«Hello Betty» läuft ab Donnerstag, 20. November 2025, bei blue Cinema.

