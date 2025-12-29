Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen Berggorillas erleben ein bemerkenswertes Comeback – doch der Erfolg hat seinen Preis. Mehr Tiere bedeuten mehr Konflikte, dazu kommen Klimawandel und Wilderei. blue News erklärt, warum der Schutz der seltenen Menschenaffen neu gedacht werden muss. 29.12.2025

Das Vermächtnis der US-Primatenforscherin Dian Fossey wirkt bis heute nach. Ihr unermüdlicher Einsatz für den Schutz der Berggorillas legte den Grundstein für einen der grössten Naturschutz-Erfolge Afrikas.

In den Virunga-Bergen, die sich über Ruanda, Uganda und die Demokratische Republik Kongo erstrecken, wuchs die Population der seltenen Menschenaffen innerhalb weniger Jahrzehnte stark an.

Warum der Erfolg neue Antworten verlangt

Heute leben wieder über 1000 Berggorillas in freier Wildbahn – ein Meilenstein für den Artenschutz. Doch der Erfolg verändert die Ausgangslage grundlegend.

Wie es den Tieren aktuell geht, warum ihr Schutz komplexer geworden ist und welche Fragen sich nun stellen, erfährst du im Video.

