Gerettet – und doch bedroht Berggorillas stehen erneut vor gravierenden Herausforderungen

Christian Thumshirn

29.12.2025

Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen

Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen

Berggorillas erleben ein bemerkenswertes Comeback – doch der Erfolg hat seinen Preis. Mehr Tiere bedeuten mehr Konflikte, dazu kommen Klimawandel und Wilderei. blue News erklärt, warum der Schutz der seltenen Menschenaffen neu gedacht werden muss.

29.12.2025

Berggorillas erleben ein Comeback – doch der Erfolg hat seinen Preis. Mehr Tiere bedeuten mehr Konflikte, dazu kommen Klimawandel und Wilderei. blue News erklärt, warum der Schutz der seltenen Menschenaffen neu gedacht werden muss.

Christian Thumshirn

29.12.2025, 23:39

Das Vermächtnis der US-Primatenforscherin Dian Fossey wirkt bis heute nach. Ihr unermüdlicher Einsatz für den Schutz der Berggorillas legte den Grundstein für einen der grössten Naturschutz-Erfolge Afrikas.

In den Virunga-Bergen, die sich über Ruanda, Uganda und die Demokratische Republik Kongo erstrecken, wuchs die Population der seltenen Menschenaffen innerhalb weniger Jahrzehnte stark an.

Warum der Erfolg neue Antworten verlangt

Heute leben wieder über 1000 Berggorillas in freier Wildbahn – ein Meilenstein für den Artenschutz. Doch der Erfolg verändert die Ausgangslage grundlegend.

Wie es den Tieren aktuell geht, warum ihr Schutz komplexer geworden ist und welche Fragen sich nun stellen, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Biologisches Zeitfenster für maximale Befruchtung – Darum ist das Korallenlaichen zentral für ein intaktes Riff

Biologisches Zeitfenster für maximale Befruchtung – Darum ist das Korallenlaichen zentral für ein intaktes Riff

Mitten im australischen Sommer wirkt das Great Barrier Reef plötzlich wie verzaubert. Beim Massenlaichen geben Korallen gleichzeitig Eier und Spermien ab: ein weisser Wirbel aus neuem Leben, der zeigt, wie das Riff ums Überleben kämpft.

10.12.2025

Mehr zum Thema

Sensationsfoto. Acht Tage altes Berggorilla-Baby – Ein seltenes Lächeln

SensationsfotoAcht Tage altes Berggorilla-Baby – Ein seltenes Lächeln

Tier. Keine Überlegenheit bei Berggorilla-Männchen durch Muskelkraft

TierKeine Überlegenheit bei Berggorilla-Männchen durch Muskelkraft

NFT-Hype. WWF will mit virtueller Krypto-Kunst bedrohte Tierarten retten

NFT-HypeWWF will mit virtueller Krypto-Kunst bedrohte Tierarten retten

