Er schuf Devilman, Mazinger Z und Goldorak Manga-Legende Go Nagai: «KI ist genial – solange wir sie im Griff haben»

Von Paolo Beretta und Christian Thumshirn

5.10.2025

Er schuf Devilman, Mazinger Z und Goldorak – Manga-Legende Go Nagai: «KI ist genial – solange wir sie im Griff haben»

Er schuf Devilman, Mazinger Z und Goldorak – Manga-Legende Go Nagai: «KI ist genial – solange wir sie im Griff haben»

Manga-Meister Go Nagai besucht erstmals die Schweiz und lässt sich in Bellinzona von seinen Fans feiern. Im Interview spricht er über seine Hoffnung auf die junge Generation und über Chancen und Risiken der KI.

29.09.2025

Manga-Meister Go Nagai besucht erstmals die Schweiz und lässt sich in Bellinzona von seinen Fans feiern. Im Interview spricht er über seine Hoffnung auf die junge Generation und über Chancen und Risiken der KI.

,

Von Paolo Beretta und Christian Thumshirn

05.10.2025, 20:54

05.10.2025, 21:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Japan Matsuri in Bellinzona, einem japanischen Kulturfestival, kamen fast 19'000 Besucher*innen zusammen – so viele wie noch nie.
  • Stargast ist der japanische Manga-Artist Go Nagai.  Im Interview mit blue News spricht er über die junge Generation, über künstliche Intelligenz und über die Kraft seiner Fantasie.
  • Im Interview verrät Go Nagai, dass ihn die Burgen von Bellinzona inspiriert hätten – vielleicht tauchen sie schon bald in einem seiner nächsten Mangas auf. 
Mehr anzeigen

Go Nagai, der wohl berühmteste Mangaka der Welt, war im Tessin zu Gast.

Als Ehrengast des Japan Matsuri in Bellinzona – einem Festival, das bereits seit 2012 japanische Kultur, Kunst und Tradition feiert – sorgte er bei Anime- und Manga-Fans für Begeisterung.

Eine lebende Legende

Er ist eine echte Ikone – und sobald man seine Schöpfungen aufzählt, strahlen die Gesichter: UFO Robot Grendizer, Mazinger Z und Goldorak. Mit diesen Figuren hat der mittlerweile 80-jährige Autor Popkultur-Geschichte geschrieben.

Mangas, die Generationen verbinden

Seit den frühen 80ern prägen seine Werke ganze Generationen – und noch heute begeistern sie Millionen, weil sie Action mit Hoffnung und Zukunftsfragen verbinden.

Im Gespräch mit blue News äussert sich der Maestro dann auch zu den grossen Fragen unserer Zeit: den Glauben an die Jugend, die Chancen und Gefahren der Künstlichen Intelligenz – und warum ihn in Bellinzona besonders inspiriert hat.

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

