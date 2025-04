Seit Mitte Juli 2024 ist Kater Nero von Monika und Rafael Klajnszmit verschwunden. Seither sucht das Paar das Tier jedes Wochenende. Bild: Facebook

Seit Mitte Juli 2024 ist Kater Nero im deutschen Erlangen verschwunden. Seine Besitzer suchen ihn seither unermüdlich – jede Woche fahren sie 600 Kilometer für die Hoffnung auf seine Rückkehr.

Das Haustier verschwand bei einem Zwischenstopp in Erlangen, Deutschland, als er aus der Transportbox sprang.

Seit Mitte Juli 2024 gibt es keine Spur von Kater Nero. Seither sind Rafael Klajnszmit (53) und seine Frau Monika (53) auf der Suche nach ihrem Haustier.

Verschwunden ist er, als Klajnszmit mit dem Auto auf dem Weg aus seiner Heimat Eschwege in Hessen ins Bundesland Bayern ist, um seine Frau in der Reha zu besuchen. Die beiden Kater Nero und Tommy waren auf der Fahrt mit dabei.

Bei einem Zwischenstopp in Stadt Erlangen, als er die Katzen aus dem Wagen holen wollte, springt Nero aus der Katzenbox und läuft weg. Seither ist der Kater verschwunden.

Statt seine Frau zu besuchen, suchte Klajnszmit in der Folge seine Katze in ganz Erlangen. Bis heute hört er nicht damit auf: Jedes Wochenende fährt er 600 Kilometer hin und zurück, in der Hoffnung Nero doch noch zu finden.

«Ich hoffe jeden Tag, dass wir ihn finden. Mein Herz sagt mir, dass Nero irgendwo dort ist», sagt der 53-Jährige zu RTL. «Wir führen zwei Leben: Montag bis Freitag arbeiten wir, am Wochenende führen wir ein anderes Leben und suchen Nero. Man kann kaum schlafen.»

Tausende Plakate und Flyer hat das Ehepaar Klajnszmit schon in Erlangen verteilt. Sie suchen in den sozialen Netzwerken und haben Helfer*innen vor Ort in Erlangen, die Hinweisen nachgehen, wenn sie unter der Woche nicht da sind.

Die Schwierigkeit: Der dreijährige Nero ist ein schwarzer Kater mit einem kleinen schwarzen Fleck. Es gibt also viele frei laufende Katzen, die ihm ähnlich sehen

Dadurch konnte das Paar jedoch bereits ein paar andere Katzen retten. Diese sind wie Nero gechippt und beim Tierregister gemeldet. So konnten sie identifiziert und ihre Besitzer*innen zurückgegeben werden.

«Nero ist menschenscheu. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich sofort versteckt hat», sagt Rafael Klajnszmit zu RTL. «Die Kilometer, die man fährt, dass man manchmal im Auto schlafen muss, die Kosten: Das spielt keine Rolle.» Für das Ehepaar Klajnszmit zählt nur, dass Kater Nero bald wieder nach Hause kommt.

