Nach dem verheerenden Bergsturz von Blatten VS ist der Untergang des Dorfes sichtbar. Bild: Keystone

Ein Jahr nach dem Bergsturz von Blatten VS spricht Bewohnerin Chrissie über den Verlust ihres Zuhauses und die Erinnerungen an ein Dorf «wie aus einem Märchen». Trotz Schmerz und Trauer glaubt sie daran, dass Blatten eines Tages wieder zur Heimat werden kann.

Stefan Eggli Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bergsturz von Blatten VS hat Chrissies Zuhause für immer verändert – geblieben sind Erinnerungen an ein Dorf «wie aus einem Märchen».

Chrissie erzählt im Interview mit blue News von Machtlosigkeit, surrealen Bildern und dem Moment, als ihr klar wurde: Blatten wird nie mehr wie früher sein.

Chrissie vermisst nicht nur ihr Haus, sondern auch die engen Gassen, alten Holzhäuser und kleinen Alltagsrituale im Lötschental.

Trotz allem glaubt Chrissie an die Zukunft: Eines Tages soll ein neues Blatten entstehen – mit neuer Seele, aber altem Dorfcharme. Mehr anzeigen

Chrissie, der 28. Mai 2025 ist ein Tag, der das Lötschental im Wallis für immer veränderte: Ein massiver Bergsturz traf Blatten. Wo warst du in dem Moment, als der Berg kam?

Ich kam gerade von einem Spaziergang mit dem Hund zurück, stand an der Balkontür, hörte ein Rumpeln, das lauter war als sonst, schaute aus dem Fenster und sah, wie sich etwas am Berg bewegte. Aus Gewohnheit nahm ich mein Handy, öffnete die Tür und hielt einfach das Handy drauf. Was folgte, war die riesige braune Wolke, die explosionsartig den Berg herunterdonnerte. Ich stand nur da und zitterte.

Was geht heute in die vor, wenn du an den 28. Mai 2025 zurückdenkst?

Es ist ein Gefühl von Machtlosigkeit und Ungewissheit – und die Frage: «Was soll ich jetzt machen?» Blatten war damals bereits Sperrzone. Ich konnte also nicht einfach hinfahren und nachschauen, wie es aussieht oder ob unser Haus noch steht.

Welcher Moment hat dir damals endgültig klargemacht, dass Blatten nie mehr so sein wird wie früher?

Als kurz nach dem Bergsturz das allererste Bild kursierte und wir zunächst nicht ausmachen konnten, von wo das Bild gemacht worden war. Es war surreal – wie ein anderer Planet.

Der Einsturz des Birch-Gletschers verschüttete Blatten VS unter Tonnen von Eis, Geröll und Gestein. Rund 90 Prozent des Dorfes wurden zerstört, die Trümmer stauten zudem die Lonza auf und liessen einen See entstehen. Bild: Keystone

Welchen Gegenstand hast du damals in der Eile mitgenommen – und was bedeutet er dir?

Ich hatte bei der Evakuation nur ein paar Minuten Zeit. Ich konnte also nicht darüber nachdenken, was ich mitnehme. Ich habe den Hund geschnappt, einen Rucksack, der in der Nähe der Tür stand, meine Handtasche und bin zum Auto gerannt. Kleidung hatte ich nur die, die ich anhatte.

Gibt es etwas, das du in Blatten zurücklassen musstest und das du bis heute vermisst?

In der Gesamtheit ist es das Zuhause, das nicht nur aus dem Haus bestand, sondern auch aus der gesamten Umgebung. Die weitläufige Natur, die Ausblicke in die Berge, das Dorf mit den alten Häusern, engen Gassen und Bewohnern. Dazu gehören auch Gewohnheiten und kleine Alltagsrituale.

Wenn du heute alte Fotos von Blatten ansiehst: Welches kleine Detail fällt dir sofort auf, das für Aussenstehende vielleicht unbedeutend wirkt, für dich aber Heimat repräsentiert?

Ich schätze, es sind die vielen kleinen alltäglichen Dinge. Mit dem Hund durch das Dorf Gassigehen, vorbei an all den sonnengebrannten, uralten Holzhäusern, wovon viele im Sommer mit unzähligen bunten Blumen geschmückt waren, im Winter tief eingeschneit. Hier und da einen Schwatz halten, Anschläge am schwarzen Brett lesen, in einem der Restaurants einen Kaffee trinken und in das grandiose Bergpanorama schauen. Wir haben an einem Ort gelebt, wo andere Ferien machten. Ich habe es sehr wertgeschätzt, dort leben zu können.

Wenn jemand, der den Bergsturz nie erlebt hat, dich fragt, was Blatten für ein Ort war – was erzählst du diesem Menschen?

Blatten war ein Dorf wie aus einem Märchen. So viele uralte Traditionen, Bräuche, Gebäude, so viel erhaltene und gelebte Geschichte. Der alte Dorfbackofen stand immer noch und war auch immer noch in Gebrauch, viele Häuser waren hunderte Jahre alt. Blatten hatte eine Seele und die war spürbar. Die Natur drumherum bis zum Talabschluss mit dem Langgletscher als tägliche Ansicht zu haben, war bombastisch.

«Wir haben an einem Ort gelebt, an dem andere Ferien machten. Ich habe es sehr geschätzt, dort leben zu können»: Chrissie über das Dorf Blatten VS vor dem Bergsturz. Bild: chrissie.st

Nach dem Bergsturz kam die Zeit der Ungewissheit. Gibt es eine Begegnung, ein Gespräch oder ein Gesicht aus diesen Tagen, das du niemals vergessen wirst?

Da gibt es sicherlich unzählige, aber um eine zu nennen: Es war die erste Gemeindeversammlung kurz nach dem Bergsturz. Ich lief in die Turnhalle und sah eine Kollegin in der hintersten Reihe sitzen. Ich ging auf sie zu, fasste sie leicht von hinten an den Arm, woraufhin sie sich umdrehte, in Tränen ausbrach und sagte: «Oh Chrissie, ihr hattet so ein schönes Zuhause!» Bei mir brachen auch sofort alle Dämme und wir lagen uns weinend in den Armen. Ich war völlig überrumpelt, dass sie als Erstes an mein Zuhause dachte und sagte nur: «Du hast viel mehr verloren als ich.» Ihr Haus war eines der Häuser, das über Familien-Generationen weitergegeben worden und somit sehr alt war und eine sehr lange Geschichte trug. Solche Dinge sind unbezahlbar und unersetzbar.

Danke für die Unterstützung Chrissie möchte sich an dieser Stelle nochmals bei allen Menschen bedanken, die sie unterstützt haben – sei es durch Spenden für ihren Fundraiser, dessen gesamter Erlös zu gleichen Teilen an die Blattnerinnen und Blattner ging, oder auf andere Weise.

Wie erlebst du den Jahrestag heute ganz persönlich?

Es ist sehr nervenaufreibend; unfassbar, dass es schon ein Jahr her ist.

Gibt es Erinnerungen oder Rituale, mit denen du das alte Blatten für dich lebendig hältst?

Ich denke sehr viel an Blatten und sehe mich auch immer noch durch das Dorf laufen, daheim auf dem Sofa oder Balkon sitzen. Oft spiele ich alte Erinnerungen durch oder schaue mir Bilder und Videos an. Das tut zwar immer wahnsinnig weh, aber der Fakt, dass ich zumindest all diese Erinnerungen habe, freut mich dann.

Kannst du dir vorstellen, eines Tages nach Blatten zurückzukehren?

Ja, auf jeden Fall.

Wenn du an die Zukunft denkst: Wie müsste ein neues Blatten aussehen, damit es sich wieder wie Heimat anfühlt?

Das neue Blatten wird natürlich nicht so aussehen wie vorher. Ich schätze, es wird sehr viel moderner werden, aber immer noch den Charme eines kleinen verträumten Bergdorfes haben. Letztendlich werden es die Bewohner wieder mit Leben füllen und dem Dorf wieder eine Seele geben.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

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