Mutprobe in den Bergen: Bötschi will seine Höhenangst überwinden, doch dann ... Trotz Höhenangst auf Berge steigen und über Brücken gehen? Höhencoach David Elsasser behauptet, er helfe sogar hoffnungslosen Fällen dabei, ihre Angst zu überwinden. Ein Selbstversuch. 14.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weiche Knie, Schockstarre und das Verlangen, sich irgendwo festzuhalten: Die Höhenangst machte Bruno Bötschi bereits mehrmals ein Strich durch die Rechnung.

Nun hat der blue News Redaktor seiner Angst den Kampf angesagt – während eines Einzelseminars mit Höhencoach David Elsasser

Einen Tag später testet Bötschi sein neues Selbstvertrauen auf dem Cliff Peak auf dem 2184 Meter hohen First oberhalb von Grindelwald BE.

Dieser Skywalk ragt 45 Meter hinaus ins Nichts. Ob der ängstliche Journalist diese Herausforderung tatsächlich meistern wird? Mehr anzeigen

Ich leide an Höhenangst.

Auf Brücken kriege ich weiche Knie, und wenn ich in den Bergen unterwegs bin und es steil hinuntergeht, bekomme ich Schweissausbrüche und spüre das dringende Verlangen mich sofort irgendwo festzuklammern.

Trotz Höhenangst auf Türme und Berge steigen und über Hängebrücken gehen? Höhencoach David Elsasser sagt, er könne selbst hoffnungslosen Fällen wie mir dabei helfen, ihre Angst zu überwinden.

Ich badete im Eis, aber jetzt geht es ans Eingemachte

blue News Leser*innen erinnern sich, ich habe mich bereits einigen Herausforderungen gestellt: Ich badete im Eis und ich ging Winterschwimmen.

Aber diesmal geht es wirklich ans Eingemachte.

«Angst ist für uns Menschen ein unverzichtbares Warnsystem», sagt Elsasser. Wer wie ich unter Höhenangst leide, bei dem sei das System jedoch aus dem Gleichgewicht geraten.

Gemeinsam mit dem erfahrenen Höhencoach will ich mich auf den Cliff Peak auf dem 2184 Meter hohen First oberhalb von Grindelwald BE wagen.

Dieser Metallsteg mit Hängebrücke und Aussichtsplattform schlängelt sich spektakulär der Felswand entlang, derweil sich der Abgrund unter den Füssen auftut und durch das Gitterrost bei jedem einzelnen Schritt sichtbar ist.

Der absolute Horror für einen ängstlichen Menschen wie mich.

Im Video erfährst du, wie es mir im Höhenangst-Seminar ergangen ist und ob ich mich danach wirklich der Herausforderung auf dem Cliff Walk gestellt habe.

