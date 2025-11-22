Brigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»

«Meine Überzeugung ist, dass nur ganz wenige Menschen durch und durch böse sind»: Brigitte Hürlimann, Gerichtsreporterin. Bild: zVg

Birgitte Hürlimann arbeitet seit 40 Jahren als Gerichtsreporterin. Sie gilt als profunde Kennerin der Schweizer Justiz. Ein Gespräch über vermeintlich böse Menschen, Gerichtssäle und den Alltag im Gefängnis.

Brigitte Hürlimann, ist naiv, wer an das Gute im Menschen glaubt?

Nein.

Der deutsche Gefängnisarzt Joe Bausch sagte in einem blue News Interview: «Naiv ist jemand, der glaubt, alle Menschen seien gut und nett und dabei vergisst, dass es auch böse Leute auf der Welt gibt.»

Dem entgegne ich: Naiv ist, wenn ich ständig davon ausgehe, dass die Menschen in erster Linie böse sind. Ja, es gibt Menschen, die Verbrechen begehen. Die allermeisten Täterinnen und Täter sind jedoch nicht abgrundtief böse, sondern haben einen guten Kern. Trotzdem liessen sie sich aus irgendwelchen Gründen zu einer Straftat hinreissen.

Als Gerichtsreporterin beschäftigst du dich mit Leuten, die eine Straftat begangen haben. Was fasziniert dich an diesen Menschen?

Wie gesagt: Meine Überzeugung ist, dass nur ganz wenige Menschen durch und durch böse sind. Sogar ein brutaler Mörder kann intelligent und humorvoll sein. Denn uns Menschen ist fast allen zu eigen, dass wir beides in uns tragen – das Gute genauso wie das Böse.

Der Kommissar im Filmklassiker «M – eine Stadt sucht einen Mörder» von Fritz Lang sagt: «Ich erkenne meine Schweine am Gang.»: Kannst du mit deinen 40 Jahren Berufserfahrung Verbrecher*innen erkennen?

Nein – was eben auch wieder damit zu tun hat, dass Verbrecher oft sympathische Menschen sind.

Einen Gerichtssaal zu betreten empfinden viele Menschen als unheimlich. Wie geht es dir dabei?

Ich liebe es im Gerichtssaal zu sitzen und einen Prozess live verfolgen zu können.

War das schon immer so?

Mit Anfang 20 wurde ich als völlig unerfahrene Journalistin von meinen Vorgesetzten in einen Gerichtssaal geschickt. Ich war total überfordert, weil ich nur oberflächlich verstand, um was in diesem Prozess ging. Heute, nach 40 Jahren Tätigkeit als Gerichtsreporterin, fehlt mir etwas, wenn ich nicht mindestens zweimal pro Monat in einem Gerichtssaal sitzen kann. Ich sage oft: Ich brauche den Stallgeruch.

Welche Art von Gerichtsverhandlungen findest du besonders spannend?

Ich habe eine Vorliebe für kleine Alltagsprozesse. Aus Erfahrung weiss ich, dass sie oft Überraschendes oder sogar richtigen Sprengstoff zu bieten haben. Die spektakulären Mordprozesse interessieren mich weniger …

Ich nehme an, weil dort auch alle anderen Medien eine*n Vertreter*in hinbeordern?

So ist es. Ich sitze lieber als einzige Journalistin im Gerichtssaal und verfolge, wie einem äusserlich unscheinbaren Serien-Einbrecher der Prozess gemacht wird. Während solcher Verhandlungstage bekomme ich immer wieder Einblick in Lebensrealitäten, die ich nicht aus eigener Erfahrung kenne.

Es sind Momente, die mich berühren – und die mir immer wieder aufzeigen, dass es auch in der Schweiz Menschen gibt, die in unglaublich widrigen Umständen leben. Und dann müssen sie, sozusagen als das Tüpfelchen auf dem i, sich auch noch vor einem Strafgericht verantworten.

Es ist im Übrigen spannend, zu sehen, wie Menschen auf eine solche Situation reagieren. Sehen Sie eine Chance darin, ihr Leben zu ändern oder zieht sie der Gerichtsprozess erst richtig in die Misere hinunter?

Wirklich wahr, dass der Alltag an Gerichten oft skurriler und absurder ist als in jeder Krimiserie?

Was ich in den Schweizer Gerichtssälen erlebe, ist hundert Mal spannender und überraschender als jeder Fernsehkrimi. Ich bin übrigens kein Fan von den aktuell so beliebten «True Crime»-Dokus und sage den Leuten immer:

Wenn euch das Thema wirklich interessiert, dann hockt einmal in einen Gerichtssaal und beobachtet in Realität, wie um eine gerechte Strafe gerungen wird. Viele Menschen wissen nicht, dass der grösste Teil aller Gerichtsverhandlungen öffentlich zugänglich ist – ohne Voranmeldung.

Du arbeitest seit 1986 als Gerichtsreporterin. Später hast du berufsbegleitend Jus studiert.

Ich absolvierte das Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Fribourg, um ein vertieftes Verständnis des Rechtssystems und der juristischen Abläufe zu bekommen. Am Anfang meiner Karriere, als junge Gerichtsreporterin, verstand ich regelmässig nur die Hälfte davon, was während einer Verhandlung abging oder besprochen wurde. Das Jusstudium war für mich aber nicht nur eine berufliche Qualifikation, mich interessierte schlicht und einfach die Materie.

War immer klar, dass du nach dem Studium weiter als Gerichtsreporterin arbeiten möchtest – oder hättest du dir auch eine Karriere im Bereich der Justiz- und Strafverfolgungsbehörden vorstellen können?

Tatsächlich war es so, dass ich mir mit dem Studium eine Alternative schaffen wollte, um mich später allenfalls zur Anwältin, Richterin oder Staatsanwältin weiterbilden zu lassen.

Wieso hast du es nicht getan?

Am Ende meines Studiums wusste ich noch nicht, wohin ich beruflich gehen will. Um Zeit zu gewinnen, schrieb ich meine Dissertation zum Thema «Prostitution in der Schweiz». Während des Schreibprozesses wurde mir bewusst, dass ich Journalistin bleiben möchte.

Ich realisierte, dass Medienschaffenden oft der juristische Fachverstand fehlt – deshalb entschied ich mich Gerichtsreporterin zu bleiben, weil ich überzeugt war, eine Lücke schliessen zu können.

So grundsätzlich: Was hat sich bei Verbrechen in der Schweiz seit den 1980ern verändert?

Ohne mich auf irgendwelche Statistiken zu beziehen, würde ich sagen, dass die Veränderungen nicht allzu gross sind. Ich habe aber bad news für alle Verbrecherinnen und Verbrecher: Die Behörden kommen ihnen heute viel eher auf die Schliche, weil sich die polizeilichen Ermittlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten spektakulär verbessert haben.

Wie hat sich die Justiz in der Schweiz in den letzten 40 Jahren verändert?

Wenn ich mir die Richterpodeste ansehe, sind dort heute erfreulicherweise mehr Frauen anzutreffen. Die Zusammensetzung der Gerichtsgremien ist generell in den letzten Jahren heterogener und vielfältiger geworden. Und das ist gut so.

Sind die Richter*innen heute milder oder strenger als in deinen Anfangszeiten als Gerichtsreporterin?

Ich behaupte, heute wird strenger geurteilt – aber das ist mein subjektiver Eindruck.

Haben Verbrecher*innen auch ein Gewissen?

Ja natürlich. Ganz besonders bemerkbar macht sich das Gewissen von Täterinnen und Tätern, wenn ihnen die Richterin das Verbrechen nochmals in Worten schildert oder ihnen Bilder des Opfers vorlegt. Es ist auffällig, wie manche Menschen in solchen Moment den Blick senken oder im Stuhl zusammensinken. Es gibt auch Täter, die im Gerichtssaal anfangen zu heulen.

Als erfahrene Gerichtsreporterin nehme ich für mich in Anspruch, zu spüren, ob solche Tränen echt sind oder ob da einer Reue nur vorspielt. Ich spüre es auch, wenn ein Täter sich vor Gericht beim Opfer entschuldigt, es aber nicht wirklich ernst meint – also es nur tut, weil ihm seine Anwältin aus prozesstaktischen Gründen vielleicht dazu geraten hat.

Es gibt auch Psychopathinnen, doch die sind viel seltener. Ist das Böse also doch männlich?

Es ist ein Fakt, dass nach wie vor viel mehr Männer als Täter vor Gericht stehen als Frauen. Ein Fakt ist leider auch, dass der grösste Teil der Opfer Frauen sind – gerade bei Gewalt- oder Sexualverbrechen.

Sprichst du gerne mit Verbrecher*innen?

Ja – es sind meist interessante Gespräche. Viele von uns vergessen: Wir alle sind nicht nur potentielle Opfer, sondern auch potentielle Täterinnen. Oder jemand aus unserem nächsten Umfeld begeht eine Straftat.

Ich erwähne das auch deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Mensch – egal, wie schwer sein Verbrechen war – das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren hat. Leider geht das in der öffentlichen Debatte zu oft vergessen.

Du bist auch immer wieder in Gefängnissen unterwegs: Was macht das mit dir?

Ich bin jedes Mal froh, wenn ich wieder draussen bin. In Gefängnissen überkommt mich ein Gefühl von Beklemmung. Es ist übrigens auch mit einer der Gründe, warum ich nicht verstehe, dass gewisse Menschen behaupten, in der Schweiz gäbe es eine Kuscheljustiz und den Gefängnisinsassen gehe es viel zu gut.

Wer solche Äusserungen macht, war mit grösser Wahrscheinlichkeit noch nie in einer Strafanstalt und hat auch noch nie mit einem Insassen gesprochen. Fakt ist: Ein Aufenthalt in einem Gefängnis geht weit darüber hinaus, als dass einem nur ein, zwei Jahren die Freiheit vorenthalten werden.

Wie hast du es geschafft, in all den Jahren dein kritisches Misstrauen gegenüber der Justiz zu erhalten?

Als Gerichtsreporterin sehe ich immer wieder, dass Dinge im Strafvollzug schieflaufen. Deshalb habe ich ein Interesse an Veränderungen und Verbesserungen. Ich finde es wichtig, dass auch über heikle Themen diskutiert wird. Was ich hingegen nicht möchte, ist Menschen an den Pranger zu stellen oder Schuldige zu benennen. Meine Überzeugung ist, dass am Ende alle Menschen in der Schweiz von einem humanen Strafrecht profitieren.

Was wäre, wenn es keine Gefängnisse mehr gäbe?

Das wäre ein grosser Schritt in die Zukunft. Viele Menschen denken, dass in einer Strafanstalt eine Resozialisierung stattfindet, dass also die Rückfallgefahr der Insassen währen der Haft sinkt. Leider ist oft das Gegenteil der Fall.

Kürzlich habe ich einen Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf interviewt, der im nächsten Jahr aus der Haft entlassen wird. Er sagte zu mir: «Wenn ich es nach zehn Jahren Gefängnis schaffe, deliktfrei zu leben, dann ist es nicht wegen des Strafvollzugs, sondern trotzdem.»

«In Gefängnissen überkommt mich ein Gefühl von Beklemmung. Es ist übrigens auch mit einer der Gründe, warum ich nicht verstehe, dass gewisse Menschen behaupten, in der Schweiz gäbe es eine Kuscheljustiz und den Gefängnisinsassen gehe es viel zu gut»: Brigitte Hürlimann. Bild: Keystone

Für mich ist dieser Mann ein Musterbeispiel dafür, dass die Menschen hinter Gitter nicht gestärkt werden, sondern sie beim Verlassen des Gefängnisses oft noch frustrierter sind. Gleichzeitig gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass dieser Gefängnisinsasse Mittel und Wege finden wird, um nach seiner Entlassung in der Freiheit wieder zurechtzukommen.

In einem «Republik»-Interview, dass du mit dem ehemaligen Gefängnisdirektor Thomas Galligeführt hast, sagt er: «Die Leute kommen nicht besser aus den Gefängnissen raus, sondern eher schlechter und geschwächt.»

Dem ist leider so. Ich verstehe deshalb die Forderung von Thomas Galli, dass unsere Gesellschaft die Gefängnisse überwinden und irgendwann abschaffen sollte, nur zu gut. Fakt ist zudem: Strafanstalten sind extrem teuer.

Galli ist überzeugt, dass es sinnvollere und auch günstigere Arten von Strafen gibt – und insbesondere auch solche, von denen Opfer aber auch unsere Gesellschaft als Ganzes mehr profitieren würden. Es wäre also eine Win-Win-Situation.

Klar ist aber natürlich auch, dass Menschen, die Regeln brechen, bestraft werden müssen. Und die wenigen Täterinnen und Täter, die wirklich gefährlich sind, sollten wir von der Gesellschaft separieren.

Gab es Gerichtsfälle, die durch deine Berichterstattung beeinflusst worden sind – wurde deswegen vielleicht sogar ein Fall neu aufgerollt?

Ich war eine der ersten Journalistinnen, die über den Gefängnisalltag von Brian Keller geschrieben hat – und auf das unrechtmässige Haftregime in der Strafanstalt Pöschwies aufmerksam machte. Ich blieb an der Sache dran, obwohl die Zürcher Justizdirektorin irgendwann die Devise «Scheinwerfer aus» rausgab.

Wären wir Medienschaffenden damals dieser Aufforderung nachgekommen, hätte das nichts anderes bedeutet, als nicht mehr über den Fall zu berichten. Im Nachhinein betrachtet war dies der Moment, in dem ich realisiert habe, ich muss noch genauer hinschauen. Der Staat ist dafür verantwortlich, dass die Menschenrechte nicht vor den Gefängnistoren aufhören – auch für schwierige Gefangene nicht.

Kommt deine Hartnäckigkeit überall gut an?

Nein. Besonders gut merke ich das jeweils, wenn ich Fachleute aus den Justizbehörden für Podiumsgespräche anfrage und ich innert kurzer Zeit eine Absage mit einer fadenscheinigen Erklärung zurückbekomme. Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich in gewissen Kreisen zu einer Persona non grata geworden bin. Ich nehme das aber als Kompliment, weil es ein Beweis dafür ist, dass ich meine Arbeit als Gerichtsreporterin gut mache.

Wann hast du das letzte Mal das Gesetz gebrochen?

Ich gebe zu, ich spaziere hin und wieder bei Rotlicht über die Strasse.

Mehr nicht?

Ich bin erstaunlich gesetzesgetreu, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich regelmässig mit den Strafbehörden zu tun haben – also genau weiss, welche Strafe mir bei einem Gesetzesübertritt drohen könnte.

Dein Job als Gerichtsreporterin hat dich demnach zu einem braven Menschen werden lassen.

Es scheint fast so (lacht).

