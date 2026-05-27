Ommmm statt Wuff: Chakra-Reinigung für Vierbeiner – jetzt bekommen Hunde spirituelle Eier-Massage: Eier-Massage für Hunde, Blumenwasser gegen schlechte Energien und spirituelle Reinigung für Katzen: In Ecuador werden Haustiere jetzt mit uralten Anden-Ritualen verwöhnt. Wie das aussieht – zeigt unser Video. 27.05.2026

Eier-Massage für Hunde, Blumenwasser gegen schlechte Energien und spirituelle Reinigung für Katzen: In Ecuador werden Haustiere jetzt mit uralten Anden-Ritualen verwöhnt. Wie das aussieht – zeigt unser Video.

Wer seinem Hund bisher einfach Leckerli und Spaziergänge gönnte, ist vielleicht nicht mehr ganz up to date. In Ecuador bekommen Haustiere inzwischen spirituelle Energie-Reinigungen – inklusive Kräuter, Blumenwasser, Rauch und Eier-Massage.

Im traditionsreichen San-Francisco-Markt in Quito behandeln sogenannte «Curanderos» Hunde, Katzen oder sogar Kaninchen mit jahrhundertealten Anden-Ritualen. Die Nachfrage wächst – vor allem bei besorgten Tierbesitzern, die glauben, dass ihre Vierbeiner Stress und negative Energien aufnehmen.

Wenn Bello plötzlich sein Chakra öffnen lässt

Eine Behandlung kostet je nach Tiergrösse zwischen fünf und zehn US-Dollar. Dafür gibt es dann Kräuterbündel aus Eukalyptus, Brennnesseln oder Weinraute, rohe Eier gegen schlechte Energien und Amazonassamen als Schutz vor bösen Geistern. Manche Tiere kommen laut den Heilerinnen sogar regelmässig zur «Limpia».

Unser Video zeigt, wie die spirituelle Reinigung für Hunde tatsächlich aussieht – inklusive Eier-Massage für Golden Retriever «Lucas».

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