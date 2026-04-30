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«Sogar Jesus hatte ganze Sandalen» Chanel sorgt mit ungewöhnlichem Schuh für Aufsehen

Lea Oetiker

30.4.2026

Mit diesem Schuh liefen die Models der Chanel-Show über den Laufsteg.
Mit diesem Schuh liefen die Models der Chanel-Show über den Laufsteg.
Screenshot X

Chanel sorgt für Gesprächsstoff: Bei der Präsentation der Cruise-Kollektion 2027 in Biarritz zeigte das Modehaus eine bewusst unvollständig wirkende Sandale. Nun spottet das Netz darüber.

Lea Oetiker

30.04.2026, 21:21

30.04.2026, 21:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Dienstag präsentierte Chanel ihre neue Kollektion.
  • Für Gespräche und Aufregung sorgten nicht die neuen Kleider, sondern ein Schuh.
  • Dieser bedeckt nämlich nur die Ferse.
Mehr anzeigen

Ein neuer und eher ungewöhnlicher Trend könnte den Mode-Sommer prägen: ein Schuh ohne richtige Sohle. Das französische Modehaus Chanel präsentierte am Dienstag seine neue Cruise-Kollektion 2027 im südfranzösischen Biarritz – und löste damit vor allem mit einem auffälligen Accessoire Diskussionen aus.

Der Grund für die Aufregung: Auf dem Laufsteg trugen die Models eine Sandale, die bewusst unvollständig wirkte. Das Design bedeckt lediglich die Ferse und wird von zwei schmalen Bändern gehalten. Laut dem Modemagazin «Elle» handelt es sich um ein «absichtlich unvollendetes» Konzept, das allein auf eine sogenannte «Barefoot Heel Cap» setzt.

Der neue Schuh von Chanel sorgt im Netzt für Diskussionen.
Der neue Schuh von Chanel sorgt im Netzt für Diskussionen.
Screenshot Threads

«Sogar Jesus hatte ganze Sandalen»

In den sozialen Medien stiess der Schuh auf gemischte Reaktionen. Einige wenige fanden ihn «kreativ», viele spotteten jedoch über ihn. So meinte eine Nutzerin: «Der einzige Schuh, den Achilles jemals benötigte.» Eine andere Person kommentierte: «Sogar Jesus hatte ganze Sandalen.» 

Ob die Schuhe tatsächlich in den Verkauf gehen oder lediglich als Teil der Inszenierung dienten, ist bislang unklar. Auch zu möglichen Preisen gibt es noch keine Angaben. Laut Chanel-Website soll die Kollektion ab November 2026 in den Boutiquen erhältlich sein. Auf dem Laufsteg präsentierte das Haus die Modelle in Schwarz, Gold und Silber.

Trotz der Diskussionen erhielt die Kollektion insgesamt positives Feedback von Modekritikern. Chanel-Kreativdirektor Matthieu Blazy beschrieb die Entwürfe als Hommage an die klaren Stilcodes der 1920er-Jahre, inspiriert von Sportswear, Arbeitskleidung und Matrosenuniformen.

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