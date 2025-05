Zueggi El más importante es que hablas español.

Kimmeuppau64 Zueggi Wieso denn? Das ist doch völlig unnötig, viele Spanier, Portugiesen, Italiener, Serben usw., welche seit 30 oder mehr Jahren in der Schweiz wohnen, sprechen kaum Deutsch oder Französisch. Wenn sie z.B. die Scheidung einreichen, muss ein Übersetzer organisiert werden. Wir rollen ihnen sonst in vielen Dingen den roten Teppich aus oder gewähren ihnen Dinge, die dem normalen. d.h. gebühren- und steuerzahlenden arbeitnehmenden i.d.R. verwehrt werden. Und das funktioniert für uns Schweizer im Ausland nicht? Wie blöde oder wie Privatdetektiv Philipp Maloney sagen würde: so geht das!

Gramatica27 Zueggi Lo más importante...😊

Colorless-Ratificati Kimmeuppau64 Andere Länder bieten kein paradiesische Wohlfühloase für Zuzüger wie die Schweiz.

Kimmeuppau64 Colorless-Ratificati Ja eben, ich habe mich ironisch ausgedrückt, aus langjährigem Selbsterlebtem. Es käme mir niemals in den Sinn, in ein Land zu immigrieren, ohne mich vorher akribisch mit allem Relevanten auseinander zu setzen. Klima, Sprache, Mentalität (wird völlig unterschätzt), praktische und soziale Infrastrukturen, Wohnungs- und Arbeitsmarkt, alltagsrelative Gesetze, lokale Gewohnheiten, zivile und religiöse Aspekte usw. Ich werde als Normalo kaum mit offenen Armen empfangen, ausser ich bringe eine grosse Kaufkraft mit. Ansonsten muss ich wesentlich mehr Selbstverantwortung tragen als hier in meiner Heimat.

Simpel Colorless-Ratificati Genau. Wir sind zu feige und zu blöd, um das zu fordern.

"Duggelimuuser" ebbe.

Riccardo60 Super Reportage. Nun kann ich mir den Tripp dorthin einfach ersparen. Ein Danke an Simone Bargetze!

Boy Haumatsch koust te Biir...

Verst Auch wenn man nur in die Ferien nach Spanien geht ist es sinnfoll wenn man die Sprache und Mentalität etwas kennt und auch berücksichtigt daselbe glitt auch in der Schweiz im Tessin oder in der Romandie ich habe 12 Jahre im Tessin gelebt und auch gearbeitet und es war eine sehr schöne Zeit mit den einheimischen und man muss halt die Mentalität und Sprache berücksichtigen dann ist es kein Problem gilt ebenfalls in der Romandie Ferien an diesen Orten machen oder Leben ist nicht daselbe

Hanno Das Hauptthema bei Auswanderung ist die Vorsorge, wenn man noch arbeiten muss. Wird das richtig geregelt? AHV/PK. Wer das PK Kapital bei Auswanderung bezieht, steht schon mit einem Fuss in den Ergänzungsleistungen, wenn man wieder in die Schweiz zurückkehrt. Ist das diesen Leuten klar.

Bluenews-Leser_26 Richtig. Als Ferien-Aufenthalter sieht alles rosiger aus. Vor X-Jahren

wollte ich auch auswandern, nach Thailand. Die Menschen, das Essen,

das Klima, nicht zuletzt die Preise, gefielen mir ausserordentlich.

Inzwischen hat sich aber einiges geändert. Die ständige Hitze wäre auf

die Dauer nicht zuträglich. Neue Vorschriften auch nicht. Landessprache

wegen der zu erlernenden Schrift schwierig. Gelächelt wird dort immer,

auch wenn nicht immer Freundlichkeit dahinter steckt. Nichts gegen

das Land aber Integration ist nicht so einfach. Mit Englisch allein kommt

man nicht gut durch. Und - man muss nicht immer weit suchen