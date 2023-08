«Ausspannen»: Bestsellerautorin Daniela Schwegler über das, was sie am Wochenende zu wenig tut. Bild: Regina Jäger

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Bei welchem Song stürmen Sie sofort die Tanzfläche? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Bestsellerautorin Daniela Schwegler.

Heutiger Gast ist Daniela Schwegler.

«Das Schreiben ist die Konstante in meinem Leben», sagt die Bestsellerautorin. Die gebürtige Thurgauerin studierte Recht in Zürich, bevor sie mit dem Schreiben von Büchern begann

In ihrem aktuellen Buch «Uferlos» erzählen Schweizer Fährfrauen und Fährmänner aus ihrem Leben, von ihrer Liebe zum Wasser, von Stromschnellen und unfreiwilligen Tauchgängen.

1. Daniela Schwegler, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Ausschweifen.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Das Eintauchen in das magische Reich der Natur und der Wildpflanzen und der überraschende Austausch, den ich dort hatte.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Wenn ich den Eindruck habe, dass ich richtig liege, würde ich natürlich versuchen, meine Meinung durchzusetzen.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Am liebsten kaufe ich unter der Woche ein. Am Samstag wimmelt es mir zu sehr.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Gerda Güdel und King Louie.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit dem Kräuterpfarrer Johann Künzle und mit Buddha.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Meinen letzten «James Bond»-Film habe ich vor Urzeiten gesehen. Das muss in einem anderen Leben gewesen sein. War der mit Sean Connery?

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Ich bin zurzeit ganz vernarrt in Wildpflanzen und schaue im Fernsehen alles an, was ich über die Pflanzenwelt finden kann.

«Das Eintauchen in das magische Reich der Wildpflanzen»: Daniela Schwegler über den schönsten Moment der vergangenen Wochen. Bild: Regina Jäger

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Ich war selber Teil eines Konzertes am Stimmvolk-Festival im Schloss Glarisegg ob Steckborn TG. Wir haben gemeinsam eingestimmt in Mantras und Gesängen aus der ganzen Welt.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Shiva Shiva» von Shambo Kirtan.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

So lange, bis das Klo mich ruft, was meistens sehr rasch passiert.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Wenn es schön gemütlich und romantisch wäre, warum ausnahmsweise einmal nicht? Aber eigentlich mag ich keine Krümel im Bett.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Neulich nach einer Wanderung mit einer Freundin in der Gegend sind wir in Einsiedeln SZ Käfälä gegangen und waren vorher noch kurz in der bombastischen barocken Klosterkirche, um dort staunend vor der Schwarzen Madonna zu sitzen. Was verbirgt sie für ein Geheimnis?

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Meine Wanderschuhe.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Ich freue mich immer mega auf meinen selbst gebackenen Dinkelzopf und mein Fünf-Minuten-Ei.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Risotto als Veganerin, die sich ab und zu ein Ei von den glücklichen Hühnern vom Nachbarn gönnt.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Mein Gleit- und mein Fallschirm, meine Skitouren- und Langlaufskier, mein Bike und mein Tourenvelo.

18. Locarno oder Lugano?

Am liebsten bin ich im Tessin in den verwunschenen und wilden Seitentälern und in den Bergen unterwegs.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An Jean-Pierre Grand-Jean, einen ehemaligen Polizeikommandanten, der zum Fährmann umgesattelt hat und einer der Protagonisten meines aktuellen Buches «Uferlos. Fährleute im Porträt» ist. Er kutschiert auf dem Greyersee Gäste auf die zauberhafte Île d’Ogoz, die sehr beliebt ist bei Hochzeitspaaren und die unbedingt einen Besuch wert ist.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Zurzeit, wo der Garten grad so üppig blüht und so viel Arbeit gibt, ausspannen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Es geht die Sage um, dass ich einmal Segelfliegen lernen wollte. Das ist allerdings ein wahres Gerücht.

22. Ihr Lieblingswitz?

Ich mag es, mit meinen Freundinnen herzhaft zu lachen. Der Witz ergibt sich oft aus der Situation heraus.

Daniela Schwegler füllte den Fragebogen schriftlich aus.

