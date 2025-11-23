Flach, frech, viral – Wie 2D-Cafés und Comic-Looks die Popkultur zurückerobern 2D-Cafés, gezeichnete Möbel, Comic-Lackierungen: Der flache Look erobert die reale Welt. Warum begeistert uns plötzlich Design ohne Tiefe – und wogegen richtet sich der Trend? Ein Blick in ein Phänomen, das bewusst einfacher wirkt, als es ist. 19.11.2025

2D-Cafés, gezeichnete Möbel, Comic-Lackierungen: Der flache Look erobert die reale Welt. Warum begeistert uns plötzlich Design ohne Tiefe – und wogegen richtet sich der Trend?

Von Tokio bis New York tauchen plötzlich Orte auf, die aussehen wie gezeichnet: 2D-Cafés, die wirken, als sei die Realität auf Schwarz-Weiss reduziert worden.

Parallel dazu kursieren im Netz Autos, Möbel und ganze Räume, die aussehen wie Skizzen aus einem Comic. Der Look ist simpel, verspielt – und trifft den Nerv der Zeit.

Ganz neu ist er jedoch nicht: Schon die Pop-Band A-ha setzte in den 1980ern in ihrem Kultvideo «Take On Me» auf genau diesen Effekt.

Wenn die echte Welt plötzlich wie gezeichnet wirkt

Warum aber kehrt ausgerechnet jetzt ein Stil zurück, der bewusst flach wirkt, während Tech-Unternehmen immer perfektere 3D- und VR-Welten bauen?

Ist der Comic-Style eine Gegenbewegung zur digitalen Überreizung – oder einfach nur ein cleverer visueller Trick für Social Media? Mehr dazu im Video.

