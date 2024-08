Ehe für alle: Wie ein schwules Paar seine Trauung erlebt

Für Reto und Jairo Curau ist heute der schönste Tag in ihrem Leben. Das homosexuelle Paar ist seit 42 Jahren zusammen und liess sich in Dübendorf am Freitagmorgen gleich am ersten möglichen Tag als gleichgeschlechtliches Paar trauen.

01.07.2022