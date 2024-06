Das sind die 10 besten Restaurants der Welt

In Las Vegas wurden die «50 best Restaurants» der Welt gekürt. Angeführt wird die Liste von einem Lokal in Barcelona. Die Schweizer Gastronomie hat es nicht ins Ranking geschafft.

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Trotzdem werden seit 2002 jährlich die «50 best Restaurants» der Welt gewählt. Die diesjährige, vom Unternehmen William Reed Business Media erstellte Liste wurde am Mittwoch in Las Vegas präsentiert.

Laut dem Ranking wartet im Disfrutar in Barcelona das beste Erlebnis auf Besucher*innen. Das Lokal hat damit den letztjährigen Gewinner – das Central im peruanischen Lima – vom Thron gestossen.

Den zweiten Platz holt sich das Asador Etxebarri in Atxondo, Spanien, und auf dem dritten Platz landet das Table in Paris. Ein Schweizer Restaurant schafft es leider nicht unter die Top 50 der Welt.

Die 10 besten Lokale weltweit

Wer diese Auszeichnung bekommt, darf sich geehrt fühlen. Denn die Veranstaltung gilt als die Oscars der Kulinarik und wird von der Elite der Spitzengastronomie verfolgt. Mit dem Sieg folgt auch der Besucherandrang: Die gekürten Restaurants dürfen sich über eine erhöhte Nachfrage freuen.

Die Top-10-Restaurants der Welt im Überblick: Disfrutar, Barcelona (Spanien)

Asador Etxebarri, Atxondo (Spanien)

Table, Paris (Frankreich)

Diverxo, Madrid (Spanien)

Maido, Lima (Peru)

Atomix, New York (USA)

Quintonil, Mexiko-Stadt (Mexiko)

Alchemist, Kopenhagen (Dänemark)

Gaggan, Bangkok (Thailand)

Don Julio, Buenos Aires (Argentinien) Mehr anzeigen

Obwohl es sich um die 50 besten Restaurants handelt, wird eine Liste mit 100 Lokalitäten aufgeschaltet.

Hinter dem Ranking stecken mehr als 1000 anonyme Fachleute aus der Kulinarikszene. Für die Erstellung der Liste werden je 40 Personen für insgesamt 27 Regionen auserkoren, die dann für die Bewertungen zuständig sind.

