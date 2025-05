Das mysteriöse Bild aus dem weltberühmten Berghain

Hier ist manchmal Geduld gefragt, denn das Warten vor dem Berghain in Berlin kann sich schon einmal über ein, zwei Stunden ziehen. Bild: IMAGO/Votos-Roland Owsnitzki

Das Berghain gilt seit mehr als 20 Jahren als angesagtester Techno-Club in Berlin. Wer reinwill, muss oft Ausdauer haben. Und wer drin ist, muss Regeln beachten – eine der wichtigsten: Fotografieren verboten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer schon einmal im Berghain in Berlin war, sagt: Das ist der beste Club der Welt.

1500 tanzende Menschen, Stahltreppen, Tresen aus Hartgummi, viele dunkle Ecken und eine besondere Atmosphäre.

Im Club selber gelten einige Hausregeln : Hat ein Gast die «strengste Tür der Welt» erfolgreich passiert, wird ihr oder ihm die Linse seiner Handykamera verklebt. Mehr anzeigen

Mythos Berghain.

Der weltberühmte Berliner Technoclub ist für seine Hausregeln bekannt. Manche Menschen stehen stundenlang an, nur um an der Tür abgewiesen zu werden.

Eine Regel im Berghain: Fotografieren verboten.

Damit sich alle Gäste an das Verbot halten, werden von den Security-Leuten beim Eintritt die Kameralinsen der Handys mit bunten Stickern überklebt. Wer im Club beim Fotografieren erwischt wird, dem droht Hausverbot.

Ich gehe in Clubs zum Tanzen. Mein Handy lasse ich deshalb meist Zuhause. Im Berghain machte ich einmal eine Ausnahme. Ich erwartete noch eine Nachricht von einem Freund.

Als die Message irgendwann eintrudelte, stellte ich fest: Die bunten Sticker waren von meinen Handylinsen abgefallen.

Was tut ein korrekter Schweizer?

Und was tut ein korrekter Schweizer in so einem Fall? Ich marschierte zum Eingang, um dem Securitymann von meinem Malheur zu berichten.

Nachdem ich dem Mann erklärt hatte, dass sich meine Sticker im Hosensack von meinem Handy gelöst hätten, meinte er: «Ich kann dir neue Sticker draufkleben. Vorher musst du mir aber dein Fotoalbum öffnen.»

Ich tat wie mir befohlen – und ohne schlechtes Gewissen. Danach gab ich mein Handy an der Garderobe ab und ging wieder tanzen.

Als ich Stunden später, ich war längst wieder daheim, mein Handy checkte, ploppte plötzlich ein unscharfes Bild auf. Ach, das ist doch … ein Foto aus … momoll, das ist im Berghain … aber was … wo … wie konnte so etwas passieren?

Nun denn, als Nicht-Nerd ist mir unklar, wie und wann das Bild auf meinem Handy entstanden ist und warum es der Securitymann bei seinem Check in meinem Fotoalbum nicht gefunden hat.

Machte sich mein Handy irgendwie selbständig, nachdem sich die Sticker gelöst hatten? Passiert ja und hin und wieder, dass Smartphones ihre künstliche Intelligenz ohne äussere Auswirkung ausspielen – zum Beispiel im Hosensack.

Geheimhaltung als Marketingstrategie genutzt

Warum gibt es bis heute kein konkretes Bild vom Berghain in der Öffentlichkeit? Es scheint offensichtlich: Die Betreiber des Clubs wollen das nicht.

«Diese Geheimhaltung wird als Marketingstrategie genutzt», sagt Kulturwissenschaftler Guillaume Robin gegenüber SRF.

Und weiter: «In einer Zeit der Hypervisibilität, in der nahezu jeder in den sozialen Netzwerken präsent ist, bietet das Berghain einen Raum, der dieser Sichtbarkeit entzogen ist.»

Die No-Photo-Kultur und eine Presse-nein-Danke-Haltung schützt die Privatsphäre der Gäste. Das ist gut so, finde ich.

Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Bild löschen soll

Zurück zu meinem mysteriösen Bild: Es ist niemand darauf zu erkennen, weil es unscharf ist. Es sieht so aus, als decke ein Finger oder mein Hosenbund ein Teil der Kameralinse ab.

Ich habe mir lange überlegt, weil ich ein korrekter Schweizer bin, ob ich das Bild auf meinem Handy löschen soll. Nun denn, nur Menschen, die schon einmal im Berghain waren, könnten vielleicht knapp erkennen, wo das Foto entstanden ist.

Ich habe das Bild auch nur wenigen ausgewählten Freund*innen gezeigt – und ihnen die Geschichte dahinter erzählt.

Irgendwann beschloss ich, das Bild auf meinem Handy nicht zu löschen. Ich meine, die Story dahinter ist schon einigermassen speziell.

Nun habe ich entschieden, das Foto künftig niemandem mehr zeigen. Trotzdem liess ich es als Erinnerung auf Aluminium aufziehen.

Das Bild hängt jetzt in meinem Schlafzimmer, unsichtbar versteckt hinter einer Tür.

