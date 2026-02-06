  1. Privatkunden
Sie heisst Miss Clella und ist 57 New York staunt über einen Eisboot-Oldie

Anaëlle Hebang

6.2.2026

Sie heisst Miss Clella und ist 57 – New York staunt über einen Eisboot-Oldie

Sie heisst Miss Clella und ist 57 – New York staunt über einen Eisboot-Oldie

Wenn Wind und Wetter perfekt zusammenspielen, gleitet sie los: Miss Clella saust über spiegelglattes Eis vor New York, schneller als so mancher Segler auf dem Wasser. Ein seltener Anblick in Zeiten des Klimawandels.

06.02.2026

Wenn Wind und Wetter perfekt zusammenspielen, gleitet sie los: Miss Clella saust über spiegelglattes Eis vor New York, schneller als so mancher Segler auf dem Wasser. Ein seltener Anblick in Zeiten des Klimawandels.

Anaëlle Hebang

06.02.2026, 21:27

Die Miss Clella ist kein gewöhnliches Segelboot. Sie schwimmt nicht – sie gleitet, und zwar auf Kufen über das Eis der zugefrorenen Great South Bay zwischen Long Island und Fire Island.

Angetrieben vom Wind saust der hölzerne Segler bei perfekten Bedingungen über die spiegelglatte Fläche – eine Szene, wie man sie dort seit den 1980er-Jahren kaum mehr gesehen hat.

Gesteuert wird das Eisboot von Mitgliedern des lokalen South Bay Scooter Club. Gebaut wurde Miss Clella im Jahr 1969 – und sie zeigt auch nach fast sechs Jahrzehnten eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Natur, Technik und Timing zusammenpassen.

Den seltenen Moment, in dem Frost, Wind und ein Stück Segelgeschichte aufeinandertreffen, zeigen wir dir im blue News-Video.

