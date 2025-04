Das Geburtsschloss von Playboy Gunter Sachs wird verkauft

Gunter Sachs galt als Gentleman-Playboy und lebte viele Jahre in der Schweiz. Das Bild entstand 1971 in Paris. Bild: Keystone

Das Schloss Mainberg hat eine spannende Geschichte hinter sich. Zum Beispiel kam dort 1932 der bekannte Playboy Gunter Sachs zur Welt. Jetzt steht es zum Verkauf – für mehrere Millionen Euro.

Schloss Mainberg in Unterfranken, Geburtsort des späteren Playboys Gunter Sachs, steht zum Verkauf – für mehrere Millionen Euro.

Auf die neue Eigentümerschaft wartet ein grosszügiger Rittersaal mit Orgel, ein Gewölbekeller und eine 400 Quadratmeter grosse Wohnung.

Die Gemeindebehörden von Schonungen hoffen mit einem exklusiven Besichtigungstermin am 15. Mai mögliche Investor*innen anlocken zu können.

«Schlossherr*in gesucht» – so wirbt die Gemeindebehörde von Schonungen im Bundesland Bayern auf einem Flyer um eine neue Eigentümerschaft für Schloss Mainberg.

Das 800 Jahre alte Gemäuer, in dem Playboy Gunter Sachs am 14. November 1932 auf die Welt kam, steht schon seit Längerem zum Verkauf – bisher ohne nennenswerten Erfolg.

Mit einem exklusiven Besichtigungstermin hoffen die Gemeindebehörden von Schonungen nun Investor*innen anlocken zu können:

Am 15. Mai haben potenzielle Interessent*innen und die Medien die Chance, das unter Denkmalschutz stehende Schloss mit seinen 28 Zimmern zu besichtigen.

Schloss Mainburg – das «fränkische Neuschwanstein»

Für gut drei Millionen Euro ist das Schloss laut Immobilienanzeige zu haben. Das mittelalterliche Gemäuer wurde in der Vergangenheit immer wieder als das «fränkische Neuschwanstein» angepriesen.

Auf die mögliche neue Eigentümerschaft warten ein Rittersaal mit Orgel, ein Gewölbekeller und eine 400 Quadratmeter grosse Wohnung.

Erstes Ziel der Gemeinde sei es, so Bürgermeister Stefan Rottmann, dass das Schloss erhalten bleibe. Sollte es in Zukunft auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wäre dies «nice to have».

Schon seit einiger Zeit wird überlegt, wie es mit dem Schloss weitergehen könnte. Es heisst, die aktuelle Eigentümerin, die die Immobilien vor 20 Jahren erstanden habe, sei finanziell überfordert.

Gemeinde liess ein 100'000 Euro teures Exposé erarbeiten

Um Schloss Mainberg möglichen Investor*innen noch schmackhafter zu machen, liess die Gemeinde nun sogar für 100'000 Euro ein Exposé erarbeiten.

Für die Öffentlichkeit ist das weitherum sichtbare Gebäude bereits seit längerem gesperrt. Und auch am 15. Mai müssen Normalsterbliche draussen bleiben:

Der Besichtigungstermin ist gemäss Flyer nur für «Investoren und Medien aus dem In- und Ausland» gedacht.

Auf die mögliche neue Eigentümerschaft wartet im Schloss Mainberg ein Rittersaal mit Orgel, ein Gewölbekeller und eine 400 Quadratmeter grosse Wohnung. Bild: imago images/Arkivi

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Mainberg 1245. Später wurde es als Industriellen-Villa genutzt. Farbenfabrikant Wilhelm Sattler renovierte es 1822 im Renaissance- und Gotik-Baustil.

1932 wurde Gunter Sachs dort geboren – als Sohn des Industriellen Willy Sachs. In den 1970er Jahren gehörte Sachs, der drei Jahre lang mit Brigitte Bardot verheiratet war, zum europäischen Jetset.

Gunter Sachs galt als Gentleman-Playboy. Er lebte viele Jahre in der Schweiz und betätigte sich als Fotograf, Kunstsammler und Astrologe. 2011 nahm er sich im Alter von 78 Jahren das Leben. In seinem Abschiedsbrief schrieb er von einer «ausweglosen Krankheit».

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch





Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid



Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:

