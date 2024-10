Ist der Kürbis ausgehöhlt und sein Inneres zu etwas Leckerem verarbeitet, dann schmeissen viele Menschen seine Kerne einfach weg. Doch die lassen sich allerlei einsetzen. Unsplash/anshu18

Im Herbst ist wieder Kürbiszeit. Während das Fleisch für Suppen oder Kuchen zum Einsatz kommt, landen die Kerne meist im Abfall. Doch das muss nicht sein. Fünf Ideen, wie sich Kürbiskerne weiterverwenden lassen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kürbiskerne lassen sich trocknen und als gesunder Snack oder Topping für Salate, Suppen oder Müesli geniessen.

Sie eignen sich aber auch noch für viel mehr: zum Beispiel zum Basteln mit Kindern.

Darüber hinaus können Kürbiskerne für ein selbstgemachtes Körperpeeling verwendet werden. Mehr anzeigen

Der Herbst schmeckt nach Pilzen, Marroni, Spätzli, Most – und Kürbis. Wenn die Tage langsam kürzer werden, sind Hokkaido- oder Butternut-Kürbisse wieder im Einsatz, werden zu Suppen, Kuchen, in Pastagerichten oder auf andere kreative Weise in der Küche verarbeitet.

Ende des Monats grinsen Zier-Versionen dann ausgehöhlt und mit Kerzenlicht erfüllt von der Veranda vieler Häuser. Wer Halloween zelebriert, lässt seine Kinder Gesichter in Kürbisse schnitzen.

Der orange Herbst-Begleiter ist also ein vielseitiger Zeitgenosse. Doch während das Fleisch vollständig aufgebraucht wird, landen seine Kerne meist einfach im Abfall. Obwohl diese auch in der Küche weiterverarbeitet werden können und nicht nur als Topping im Salat schmackhaft sind.

Kürbiskerne trocknen lassen – so geht's: Kürbis sauber entkernen.

Die Kerne von den Fasern befreien.

Anschliessend abwaschen und trocknen lassen. Dies geht zum Beispiel im Ofen oder im Dörrautomat, aber auch einfach an der Luft bei Raumtemperatur (kann einige Tage dauern). Mehr anzeigen

Aber nicht nur zum Essen eignen sich Kürbiskerne, sie können auch ganz anders zum Einsatz kommen. blue News hat ein paar Ideen gesammelt:

Zum Basteln

Wer Kinder zu Hause hat, kann ihnen eine Freude mit Kürbiskernen machen. Die kleinen Steine lassen sich auch zum Basteln einsetzen. Hier ist deine Kreativität gefragt, im Internet finden sich aber unterschiedliche Ideen, wie die Kürbiskerne auf erfinderische Weise beim Gestalten mit den Kleinen eingesetzt werden können.

Der Blog «Dzieciaki w domu» liefert eine herzige Idee: Die Kürbiskerne ergeben angemalt die Blätter eines Baums. dzieciakiwdomu.pl

Wie etwa auf dem polnischen Blog «Dzieciaki w domu» zu sehen, können die Kerne bunt angemalt das Blätterdach eines Baums ergeben. Du kannst sie aber auch aus einer Wolke regnen lassen oder zu Fischschuppen werden. Sei erfinderisch.

Als Vogelfutter

Im Herbst und Winter herrscht auf dem Balkon oder im Garten reges Treiben. Vögel schauen vorbei und wer ein Häuschen für die Tiere eingerichtet hat, kommt noch mehr in den Genuss von Piepmätzen.

Kürbiskerne schmecken nicht nur Menschen zum Essen, sondern kosten eben auch Vögel gerne davon. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) sind Kürbiskerne unbedenklich als Vogelfutter.

Wenn du deine Kerne an den flatternden Besuch verfüttern willst, solltest du Folgendes beachten: Am besten schälst du die kleinen Steine, damit sie einfacher an den Kern rankommen, denn damit könnten sich die Vögel sonst schwertun.

Im Handel gibt es spezielles Vogelfutter, mit dem sich die Kerne gut anreichern lassen. Grundsätzlich wird empfohlen, das Futter in einen Futterspender zu geben, damit die Vögel nicht darauf rumlaufen und Kot hinterlassen können.

Als gesunder Snack

Wer Kürbiskerne essen möchte, stellt sich womöglich die Frage: Kann man alle Arten ohne Bedenken geniessen? Stammen sie von Speisekürbissen, dann grundsätzlich ja, handelt es sich um einen Zierkürbis, dann besser die Finger von den Kernen lassen.

Getocknete Kürbiskerne sind lange haltbar und machen sich gut als Topping über Salate, Suppen oder auch im Müesli. Wer die Kerne rösten will, kann das ohne Öl in einer Pfanne tun. Dafür abwarten, bis sie leicht braun sind. Anschliessend würzen.

Eine andere Option ist es, die Kerne im Ofen bei 170 bis 180 Grad für etwa zehn Minuten zu rösten. Da lohnt es sich, sie zuvor mit Öl und Salz einzumassieren.

Die Kerne machen sich anschliessend gut als gesunder Snack, sind aber auch schmackhaft in anderen Gerichten. Es gibt unzählige Rezepte, so etwa Kürbiskern-Pesto, Granola oder als Panade.

Körperpeeling

Peelings helfen Hautzellen, sich schneller zu erneuern, verbessern die Durchblutung und entfernen abgestorbene Schüppchen. Eine Anwendung zwischendurch schadet also nicht, sondern erfreut die Haut.

Mit Kürbiskernen lässt sich unkompliziert ein natürliches Körperpeeling mixen. Dafür die Kerne in einen Mixer geben und zerkleinern. Anschliessend mit Olivenöl vermengen, auf die Haut auftragen und einreiben – voilà, glatte Haut voraus!

Körnerkissen

Dasselbe Prinzip wie bei Kirschkernkissen: Auch Kürbiskerne können die Wärme speichern und anschliessend in Form eines Kissens als natürliche Wärmetherapie eingesetzt werden. Bei Nacken- oder Rückenweh eine Wohltat, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern.

Wenn du diese Idee umsetzen willst, brauchst du je nach gewünschter Grösse eine Menge Kürbiskerne. Fülle die getrockneten Steine einfach in einen Kissenbezug, gib das Ganze für ein bis zwei Minuten bei mittlerer Leistung in die Mikrowelle und anschliessend auf der Haut platzieren, um von der Wärme zu profitieren.

