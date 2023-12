Drei Alternativen zum klassischen Feuerwerk Feuerwerk geht auch anders. blue News stellt dir drei umweltfreundlichere Varianten vor. 27.07.2022

Mit der Böllerei soll Schluss sein: Eine Initiative fordert ein Verbot von klassischen Feuerwerken in der Schweiz. Dabei gäbe es zum lauten Geböller tatsächlich ziemlich innovative Alternativen.

Doch es gibt Alternativen: Die Drohnenshow kennst du vielleicht schon, doch auch mit Lasertechnik oder mit Hilfe von in der Luft entzündeten Farbpatronen lassen sich bombastische Effekte in den Himmel zaubern.

Doch es gibt Alternativen: Die Drohnenshow kennst du vielleicht schon, doch auch mit Lasertechnik oder mit Hilfe von in der Luft entzündeten Farbpatronen lassen sich bombastische Effekte in den Himmel zaubern.

Für manche gehört das Feuerwerk einfach immer noch dazu: Ob an Silvester oder am Schweizer Nationalfeiertag am 1. August: Erst wenn es richtig knallt und kunterbunt glitzert, scheint der Freudentag ausreichend gewürdigt.

Das klassisches Feuerwerk – nicht mehr zeitgemäss

Anfang November reichte der Verein «Feuerwerksinitiative» die Volksinitiative zur Einschränkung von Feuerwerken am 1. August und an Silvester ein. Für Grossanlässe sollen zwar Ausnahmen möglich sein, trotzdem zeigt die Initiative vor allem eins: Das klassische Feuerwerk ist in den Augen vieler Schweizer*innen nicht mehr das Mass aller Dinge.

Und tatsächlich gibt es mittlerweile spektakuläre Alternativen, und zwar nicht nur die Drohnenshow, die du vielleicht sogar schon gesehen hast.

Welche das sind, erfährst du im Video.