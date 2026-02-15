Kälte statt Komfortzone – Der «Iceman» aus Serbien – Wie Vladimir im Eis seinen Frieden findet Minus zehn Grad, tief verschneite Berge – und ein Mann in Shorts. Vladimir Stevanovic geht freiwillig ins Eis, meditiert im Schnee und taucht in zugefrorene Seen. Warum er das tut – und was die Kälte mit seinem Kopf macht – zeigt dieses Video. 13.02.2026

Minus zehn Grad, tief verschneite Berge – und ein Mann in Shorts. Vladimir Stevanovic geht freiwillig ins Eis, meditiert im Schnee und taucht in zugefrorene Seen. Warum er das tut, und was die Kälte mit seinem Kopf macht, zeigt dieses Video.

Verschneite Berge, eisige Seen, dichter Nebel – und mittendrin ein Mann in Shorts. Bei –15 °C stapft der Archäologe Vladimir Stevanovic aus Serbien durch den Schnee und sucht im Eis die innere Ruhe. Seine Abenteuer faszinieren Tausende auf Instagram.

Kein Rekord – sondern ein Ritual

Doch es geht ihm nicht um Rekorde oder Show: Stevanovic gilt in seiner Heimat als «Iceman» und setzt sich seit Jahren freiwillig extremer Kälte aus. Warum er das macht – und was die Kälte mit seinem Kopf macht – erzählt er im Video.

