  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kälte statt Komfortzone Der «Iceman» aus Serbien – Wie Vladimir im Eis seinen Frieden findet

Christian Thumshirn

15.2.2026

Kälte statt Komfortzone – Der «Iceman» aus Serbien – Wie Vladimir im Eis seinen Frieden findet

Kälte statt Komfortzone – Der «Iceman» aus Serbien – Wie Vladimir im Eis seinen Frieden findet

Minus zehn Grad, tief verschneite Berge – und ein Mann in Shorts. Vladimir Stevanovic geht freiwillig ins Eis, meditiert im Schnee und taucht in zugefrorene Seen. Warum er das tut – und was die Kälte mit seinem Kopf macht – zeigt dieses Video.

13.02.2026

Minus zehn Grad, tief verschneite Berge – und ein Mann in Shorts. Vladimir Stevanovic geht freiwillig ins Eis, meditiert im Schnee und taucht in zugefrorene Seen. Warum er das tut, und was die Kälte mit seinem Kopf macht, zeigt dieses Video.

Christian Thumshirn

15.02.2026, 13:53

15.02.2026, 14:05

Verschneite Berge, eisige Seen, dichter Nebel – und mittendrin ein Mann in Shorts. Bei –15 °C stapft der Archäologe Vladimir Stevanovic aus Serbien durch den Schnee und sucht im Eis die innere Ruhe. Seine Abenteuer faszinieren Tausende auf Instagram.

Kein Rekord – sondern ein Ritual

Doch es geht ihm nicht um Rekorde oder Show: Stevanovic gilt in seiner Heimat als «Iceman» und setzt sich seit Jahren freiwillig extremer Kälte aus. Warum er das macht – und was die Kälte mit seinem Kopf macht – erzählt er im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Eiskaltes Wasser und danach ein unglaublich belebendes Gefühl: Das sind die Reize des Winterschwimmens. Bruno Bötschi probierte es aus – zusammen mit Eisschwimm-Weltmeisterin Deniz Kayadelen.

18.12.2024

Mehr zum Thema

«Ich habe geschrien vor Schmerzen». Die 5 krassesten Selbstversuche unseres Redaktors Bruno Bötschi

«Ich habe geschrien vor Schmerzen»Die 5 krassesten Selbstversuche unseres Redaktors Bruno Bötschi

Sportwissenschaften. Ein Eisbad nach dem Sport zeigt bei Frauen keine Wirkung

SportwissenschaftenEin Eisbad nach dem Sport zeigt bei Frauen keine Wirkung

Extremschwimmerin Deniz Kayadelen. «Das kalte Wasser ist ein wunderbarer Lehrer»

Extremschwimmerin Deniz Kayadelen«Das kalte Wasser ist ein wunderbarer Lehrer»

Meistgelesen

Startet Rast im Hundertstel-Krimi den Angriff auf die Medaillen?
Partie gedreht! Josi und Meier erzielen Doppelschlag innert zwei Minuten
«KissCam» mit Helene Fischer und Luca Hänni – «Happy Day» schaltet auf Nähe
Jetzt reagiert Obama auf Trumps rassistisches Affen-Video
So könnte der Bund am Kauf von Wohneigentum mitverdienen