Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht. 18.09.2025

Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erich Hausammann teilt sein Zuhause mit rund 60 teils giftigen Reptilien und Amphibien.

Krokodile und Giftschlangen gehören für ihn zum Alltag.

Seit 30 Jahren ist er Gifttier-Experte bei der Kantonspolizei Zürich.

Er wird international als Gutachter für Reptilienanlagen angefragt.

Sein Tipp bei Tierfunden: Ruhe bewahren und die Polizei rufen. Mehr anzeigen

Krokodile im eigenen Haus? Für Erich Hausammann ist das Alltag. Der Gifttier- und Reptilienexperte der Kantonspolizei Zürich hat sich sein Leben buchstäblich um seine tierischen Mitbewohner herumgebaut – im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sein Wohnhaus erweitert, um seinen rund 60 Reptilien und Amphibien ein Zuhause zu bieten.

Dass das keine reine Deko ist, haben wir gleich bei unserem ersten Rundgang gespürt: Noch bevor die Kameras überhaupt liefen, zuckten wir erschrocken zusammen – über uns rumpelte es plötzlich heftig. Keine Einbildung. Das war sein Krokodil, das sich einen Stock höher, gerade gemütlich in Position gebracht hatte. Willkommen bei Erich!

Eine Liebe, die früh begann – mit Biss

Schon mit zehn durfte er seine erste Schlange halten. Und mit 18 Jahren zog dann seine erste Giftschlange bei ihm ein – kein ungefährlicher Mitbewohner, aber für Erich der Beginn einer Leidenschaft.

Was damals als Hobby begann, wurde schnell zur Berufung. Heute, Jahrzehnte später, ist Hausammann nicht nur der Gifttier-Experte der Kantonspolizei Zürich, sondern international gefragter Gutachter für Krokodilanlagen.

Er war auch mal fünf Jahre in Afrika, wo er mit hochgiftigen Schlangen für die Industrie arbeitete.

30 Jahre Spezialaufträge in Zürich

Seit 30 Jahren arbeitet er nun bei der Kantonspolizei Zürich. Sein Spezialgebiet: Alles, was kriecht, krabbelt, sticht oder beisst. Und das ziemlich oft: Rund 100 Einsätze pro Jahr fährt er allein im Kanton Zürich – meistens, wenn jemand ein «ungewöhnliches Tier» entdeckt.

Viele greifen dann zuerst zum Telefon und wählen die Nummer des Zoos oder der Feuerwehr – dabei ist in solchen Fällen die Polizei zuständig. Und damit: Erich Hausammann.

Echse auf dem Tisch, Schlangen im Wohnzimmerboden

Wir haben ihn zu Hause besucht. Und wer denkt, man sieht da ein paar Terrarien im Keller, liegt komplett falsch. Die Tiere sind mitten im Alltag dabei.

Was tun, wenn du plötzlich einen Skorpion entdeckst? Erichs wichtigste Tipps für den Ernstfall KEYSTONE ➡️ Ruhe bewahren! Viele Tiere wollen gar nichts von dir – sie sind selbst nur verwirrt.



➡️ Nicht anfassen! Auch harmlos aussehende Tiere können gefährlich sein.



➡️ Raum sichern, Tür zu! So bleibt das Tier dort, wo es ist.



➡️ Polizei anrufen (117) – nicht Zoo oder Feuerwehr.



➡️ Nicht mutig sein. Lieber auf Nummer sicher gehen

Während des Vorgesprächs etwa bewegte sich ganz selbstverständlich eine Krustenechse über den Tisch – für Erich kein Problem: Er beantwortete unsere Fragen ruhig und konzentriert, während er nebenbei ein Auge auf die Echse hatte.

Und als wär das nicht schon eindrucksvoll genug, gibt’s im Wohnzimmer noch ein Highlight: ein im Boden versenktes Terrarium, das mitten im Raum liegt. Wer durchs Wohnzimmer geht, läuft direkt über Schlangen. Getrennt ist man durch eine dicke Glasscheibe und kann so die Tiere bewundern.

Klimawandel bringt neue Gefahren

Doch das Tierleben hat auch seine Tücken. Hausammann warnt: Durch Klimawandel und globalen Handel würden in der Schweiz immer mehr exotische Arten auftauchen. «Arten, die früher bei uns nicht überleben konnten, finden heute passende Bedingungen», sagt er. Das könnte vermehrt zu Begegnungen mit fremden – teils gefährlichen – Tieren führen.

Mehr von der Nacht im Video

Das Zuhause von Erich Hausammanns ist ein echtes Paradies für Tiere, die sonst kaum jemand haben will. Das Video zum Besuch findest du oben.

Mehr Videos aus dem Ressort