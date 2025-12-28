Bötschis Mutprobe: Er weint, aber zieht es eiskalt durch Manche suchen beim Eisbaden den Nervenkitzel, andere erhoffen sich eine positiven Effekt auf die Gesundheit. blue News-Redaktor Bruno Bötschi hat es ausprobiert – und hat geweint vor Angst und gelacht vor Glück. 24.02.2022

Wie kann ich meine Höhenangst überwinden? Wie fühlt es sich an, im Eis baden zu gehen? Ich will es genau wissen – und am eigenen Leib erfahren. Das sind meine fünf heftigsten Experimente für blue News.

Seit vier Jahren drehe ich regelmässig mit meinem Arbeitskollegen Christian Thumshirn Video-Reportagen für blue News, in denen ich mich teils brutalen Selbstversuchen stelle.

Hier meine fünf spektakulärsten Experimente.

Knallharte Mutprobe im Eisbad

Ich gebe zu, ich hatte Angst vor dem Bad im Eis. Sehr viel Angst sogar. Irgendwann kullerten mir die Tränen übers Gesicht und ich war überzeugt: Ich steige da nicht rein. Niemals.

Aber erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt.

Bei meinem Selbstversuch hatte ich mit Jan Pekarek einen erfahrenen Lehrer an meiner Seite. Vor dem Experiment hatte ich mich extra unter die kalte Dusche gestellt. Ich wollte mich an die drohende Kälte gewöhnen.

Wollte, aber schaffte es nicht wirklich, und war deshalb sicher, ich würde nicht ins zwei Grad kalte Wasser steigen. Wie es mir im Eiswasser ergangen ist, erfährst du im obigen Video.

Mein Experiment als Selbstversorger

Ich arbeitete einen Tag lang als Praktikant auf dem Permakultur Auenhof in Feldbach ZH und versuchte mich als Selbstversorger. Marcus Pan hat auf seinem Hof einen Lebensraum nach Permakultur-Prinzipien realisiert.

Der Auenhof funktioniert als eigener Kreislauf, ohne Gifte und Kunstdünger. «Das wichtigste Prinzip der Permakultur ist, dass kein Bauernhof dem Land mehr Nährstoffe, Wasser und Energie entnehmen darf, als er zurückgibt», so Pan.

Als Selbstversorger lernte ich Mulchen und Kompostieren – und was es heisst, mit Tieren und Pflanzen eins zu sein. Wie ich mich dabei anstellte, erfährst du im Video.

Bötschi will winterschwimmen gehen

Ein Dienstag im Dezember: Es ist 10 Uhr morgens, die Aussentemperatur beträgt 4 Grad, das Wasser des Zürichsee ist 8 Grad kalt. Ich stehe, nur mit einer Badehose bekleidet, in der Badi Utoquai in Zürich.

Die einen Menschen schaudert es nur schon beim Betrachten des dunklen Seewassers, andere warten bereits sehnlichst auf die nächste Gänsehaut: Winterschwimmen wird immer beliebter.

Ich gehöre zur ersten Gruppe.

Schiefgehen kann an diesem Morgen nichts, denn ich habe eine coole Lehrerin an meiner Seite: Deniz Kayadelen schwimmt seit zwei Jahrzehnten Distanzen im Meer, hat den Ärmelkanal durchquert und ist auch schon rund um Manhattan geschwommen.

Im Video erfährst du, wie es mir beim Experiment Winterschwimmen ergangen ist.

Wird mein Traum vom Popstar endlich wahr?

Der Traum vom Musikstar – wer hat ihn nicht schon geträumt! Glitzer, Ruhm und Reichtum. Ich gebe zu, ich tat es auch schon. Den Traum zu verwirklichen, daran machen sich allerdings nur die wenigsten.

Ich bin einer dieser Wenigen.

Ich fuhr nach Bern und ging ins Tonstudio der Band Fiji . Zusammen mit dem Musikproduzenten Simon Schüttel nahm ich dort einen Song auf. Aber nicht, dass du jetzt denkst, ich sei ein grosses Gesangstalent. Vielleicht hast du schon von Autotune gehört?

Mit diesem Effekt, so wird behauptet, brauche eine Sängerin, ein Sänger nur wenig Talent und könne es trotzdem in die Hitparade schaffen. Ob ich es geschafft habe, erfährst du im Video.

Horror am Berg: Mein Kampf gegen die Höhenangst

Weiche Knie, Schockstarre und das Verlangen, mich irgendwo festzuhalten: Meine Höhenangst machte mir in den vergangenen Jahren bereits mehrmals einen Strich durch die Rechnung.

Nun habe ich meiner Angst den Kampf angesagt – während eines Einzelseminars mit Höhencoach David Elsasser.

Einen Tag später testete ich mein neues Selbstvertrauen auf dem Cliff Peak auf dem 2184 Meter hohen First oberhalb von Grindelwald BE. Dieser Skywalk ragt 45 Meter hinaus ins Nichts.

Ob ich diese Herausforderung tatsächlich gemeistert habe, erfährst du im Video.