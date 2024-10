Die englische Influencerin Lauren Candy trägt Fake Fur und trifft damit trendtechnisch voll ins Schwarze. Instagram/100laurencandy

Wenn es draussen langsam kälter wird, haben kuschelige Mäntel und dicke Jacken wieder ihren grossen Auftritt. blue News verrät dir, welche Modelle in diesem Herbst und Winter angesagt sind.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeder Herbst und Winter bringt wieder neue Mantel-Trends.

In diesem Jahr sind vor allem Modelle in XXL-Länge beliebt.

Generell lohnt es sich, in einen zeitlosen Wollmantel zu investieren. Besonders die Farben Grau, Camel oder Khaki sind angesagt.

Fake Fur und Shearling sind kuschelige Begleiter, die nicht nur gemütlich warm geben, sondern auch echte Hingucker sind.

Mit Leo-Mänteln legen Fashionistas einen tierischen Auftritt hin. Mehr anzeigen

Die Tage werden immer kürzer, draussen wird es kälter und kälter, ein schönes Farbspiel beherrscht die Wälder. Nicht mehr lange, dann klopft auch der Winter schon an. Während dieser Jahreszeiten hüllst du dich am liebsten in kuschelige Mäntel, die sich wie eine wohlige Umarmung an dich schmiegen und Wärme spenden, wenn der Nebel über das Flachland wabert.

Ein Evergreen, der nie aus der Mode kommt: Trenchcoats machen sich zu jedem Look gut. Mindestens einen davon solltest du auf jeden Fall im Schrank haben. In diesem Jahr fällt das Must-have besonders lang aus.

Denn alles ist in dieser Saison irgendwie länger, breiter geschnitten. XXL-Silhouetten sind der letzte Schrei, doch nicht der einzige Trend in Sachen Mäntel und Jacken. Was sonst noch so angesagt ist, erfährst du hier.

1. Mantel-Trend: Überlänge

Was gibt es Gemütlicheres, als sich an kalten Tagen wie in eine Decke gehüllt fortzubewegen? Ein überlanger Mantel vermittelt ebendieses Gefühl von Coziness, Behaglichkeit, Wärme. Der perfekte Begleiter, wenn die Sonne sich mal wieder versteckt und die Kälte in den Knochen kriecht.

Mit einem XXL-langen Coat fühlst du dich nicht nur gut eingepackt, sondern reitest du auch noch auf der Trendwelle mit. Überlange Modelle sind gerade besonders hip – dabei kann es nicht lang genug sein. Nur den Boden damit wischen solltest du nicht.

1. Jacken- und Mantel-Trends: Überlänge Weisser Mantel aus Wollmix in XXL-Länge von H&M für 229 Franken. Bild: hm.com Mantel «Sleeping Bag» von Norma Kamali 510 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Grauer Mantel mit Mohair von Mrs & Hugs für 329 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com «TaraMW»-Mantel von My Essential Wardrobe für 899 Franken, via Companys. Bild: companys.com Trenchcoat in Braun von Boss für 449 Franken, via Globus. Bild: globus.ch 1. Jacken- und Mantel-Trends: Überlänge Weisser Mantel aus Wollmix in XXL-Länge von H&M für 229 Franken. Bild: hm.com Mantel «Sleeping Bag» von Norma Kamali 510 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Grauer Mantel mit Mohair von Mrs & Hugs für 329 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com «TaraMW»-Mantel von My Essential Wardrobe für 899 Franken, via Companys. Bild: companys.com Trenchcoat in Braun von Boss für 449 Franken, via Globus. Bild: globus.ch

2. Mantel-Trend: Fake Fur

Kuchelig, kuscheliger, Fake Fur: Dieser Trend vermittelt ein angenehm-bequemes Tragegefühl und hält sich seit Jahren wacker in der Trendliste. Taucht immer mal wieder unter, dann wieder auf. Doch am Ende lohnt es sich, in einen flauschigen Mantel zu investieren. Klar, denn mit voluminösen Fake-Fur-Mänteln zieht man alle Blicke auf sich und legt mit dem Statement-Teil einen stylischen Auftritt her.

Welche Farbe das Teil hat, spielt keine Rolle. Tendenziell lohnen sich zeitlose Farben wie Braun, Beige oder eben auch die Nichtfarben Weiss und Schwarz. In dieser Saison ist ein tiefes Weinrot auch eine Anschaffung wert.

2. Jacken- und Mantel-Trends: Fake Fur Grauer Mantel aus Stoff in Kunstfelloptik mit grossem Kragen von Sportmax für 719 Franken. Bild: maxmara.com Mantel aus Kunstfell mit Animal-Print von Zara für 259 Franken. Bild: zara.com Ecrufarbene Übergangsjacke «Millie» von Studio Ar für 380 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Kunstfell-Mantel «Maria» von Stand Studio für 520 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Einreihiger Mantel aus Fellimitat von & Other Stories für 279 Franken. Bild: stories.com 2. Jacken- und Mantel-Trends: Fake Fur Grauer Mantel aus Stoff in Kunstfelloptik mit grossem Kragen von Sportmax für 719 Franken. Bild: maxmara.com Mantel aus Kunstfell mit Animal-Print von Zara für 259 Franken. Bild: zara.com Ecrufarbene Übergangsjacke «Millie» von Studio Ar für 380 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Kunstfell-Mantel «Maria» von Stand Studio für 520 Franken, via Breuninger. Bild: breuninger.com Einreihiger Mantel aus Fellimitat von & Other Stories für 279 Franken. Bild: stories.com

3. Mantel-Trend: Shearling

Auch mit Shearling-Varianten oder -Einsätzen machst du jetzt alles richtig. Die kuscheligen Modelle sind im Herbst und Winter angesagt und sorgen ebenfalls für ein cozy Feeling. Vielfach erinnernd an die guten 1970er-Jahren, damals von Anhänger*innen der Hippie- und Boho-Bewegungen getragen, sind sie auch heute wieder fesch.

Der Lammfellmantel lässt sich prima zu allem Möglichen kombinieren – macht sich besonders gut zu Jeans, aber auch zum Strickkleid schauen diese Modelle toll aus. Der klassische Shearling-Mantel besteht dabei auf der einen Seite aus Leder und auf der anderen aus wolligem Lammfell. So ist er ein echter Hingucker, hält aber innen auch gemütlich warm.

3. Jacken- und Mantel-Trend: Shearling Doubleface-Mantel mit Pelzeffekt von Mango für 199.95 Franken. Bild: mango.com Klassischer Mantel «Dila» von Noisy May für 110 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Mantel aus Teddyfleece von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com «Slelora»-Mantel von Soaked in Luxury für 449 Franken, via Companys. Bild: companys.com Karamellfarbener Mantel «Grace» von RÆRE by Lorena Rae für 197 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch 3. Jacken- und Mantel-Trend: Shearling Doubleface-Mantel mit Pelzeffekt von Mango für 199.95 Franken. Bild: mango.com Klassischer Mantel «Dila» von Noisy May für 110 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Mantel aus Teddyfleece von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com «Slelora»-Mantel von Soaked in Luxury für 449 Franken, via Companys. Bild: companys.com Karamellfarbener Mantel «Grace» von RÆRE by Lorena Rae für 197 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch

4. Mantel-Trend: Applikationen und Verzierungen

Dieser Modetrend ist ein Stückchen Kunst. Und für alle etwas, die mit einem einzigartigen Mantel einen glamourösen Auftritt hinlegen wollen. Mit Verzierungen wie Applikationen, Pailletten, Perlen oder Fransen verleihen Designer*innen in dieser Saison Mänteln ein Upgrade – und machen dich zum echten Blickfang. Die guten Stücke haben jedoch ihren Preis, sind sie auch jeder für sich etwas ganz Aussergewöhnliches.

4. Jacken- und Mantel-Trends: Applikationen und Verzierungen Langer Mantel aus Wolle und Kaschmir mit Druck von Etro für 3140 Franken, via Luisaviaroma. Bild: luisaviaroma.com Verzierter Mantel «Gianni» von Simkhai für 920 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Mantel aus Krepon mit Metallic-Jacquardmuster von Dries Van Noten für etwa 2491 Franken, Net-A-Porter. Bild: net-a-porter.com Mantel aus Batavia-Wolle mit Stickerei von Gucci für 14'500 Franken. Bild: gucci.com «Ivy Gravis»-Mantel von Cinq A Sept für 896 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com 4. Jacken- und Mantel-Trends: Applikationen und Verzierungen Langer Mantel aus Wolle und Kaschmir mit Druck von Etro für 3140 Franken, via Luisaviaroma. Bild: luisaviaroma.com Verzierter Mantel «Gianni» von Simkhai für 920 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Mantel aus Krepon mit Metallic-Jacquardmuster von Dries Van Noten für etwa 2491 Franken, Net-A-Porter. Bild: net-a-porter.com Mantel aus Batavia-Wolle mit Stickerei von Gucci für 14'500 Franken. Bild: gucci.com «Ivy Gravis»-Mantel von Cinq A Sept für 896 Franken, via Farfetch. Bild: farfetch.com

5. Mantel-Trend: Wollmäntel

Ein klassischer Wollmantel geht einfach immer und ist eine Anschaffung für die Ewigkeit. Als Tailored Coat sind sie der Inbegriff zeitloser Eleganz und mit Gürteln zaubern sie eine schicke Silhouette, schmiegen sich jedem Look an. Besonders gefragt sind gerade gedeckte Farben wie Grau, Camel, Schokoladenbraun, Khaki oder Weinrot.

Mit ihren klaren Schnitten verleihen sie jedem Look eine raffinierte Note und sorgen ganz mühelos für glamouröse Auftritte im Alltag. Besonders mit knöchellangen Ausgaben werden elegante Akzente gesetzt, aber auch kürzere Modelle vermitteln Klasse.

5. Jacken- und Mantel-Trends: Wollmäntel Brauner Oversize-Wollmantel von Mango für 199.95 Franken. Bild: mango.com Langer Mantel in Schwarz von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com «Onlaugusta»-Oversized-Coat in der Farbe «Rum Raisin» von Only für 100 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Grauer Wollmantel mit Gürtel von & Other Stories für 349 Franken. Bild: stories.com Langer zweireihiger Mantel aus Wollmischung von Massimo Dutti für 299 Franken. Bild: massimodutti.com 5. Jacken- und Mantel-Trends: Wollmäntel Brauner Oversize-Wollmantel von Mango für 199.95 Franken. Bild: mango.com Langer Mantel in Schwarz von H&M für 119 Franken. Bild: hm.com «Onlaugusta»-Oversized-Coat in der Farbe «Rum Raisin» von Only für 100 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Grauer Wollmantel mit Gürtel von & Other Stories für 349 Franken. Bild: stories.com Langer zweireihiger Mantel aus Wollmischung von Massimo Dutti für 299 Franken. Bild: massimodutti.com

6. Mantel-Trend: Schal integriert

Praktischer Wintertrend: Diese Jacken oder Mäntel eignen sich perfekt für Vergessliche, denn sie bringen gleich einen integrierten Schal mit. Ausserdem ist der Halsschutz immer gleich perfekt auf den Rest abgestimmt – und der gesamte Look wirkt harmonisch arrangiert. Die Farben passen wie die Faust aufs Auge zusammen.

Ursprünglicher Schöpfer dieses Trends, der mittlerweile Kultstatus erreicht hat, ist Toteme.

In der Herbst-/Winterkollektion 2018 wurde vom Label erstmals ein solches Modell gezeigt und seither gibt es Jacken und Mäntel mit angemachten Schals in kurzen als auch langen Variationen sowie in allen möglichen Farben.

5. Jacken- und Mantel-Trends: Schal integriert Cremefarbenes «Rich»-Set von Next für 278 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Schwarzweisser Mantel mit integriertem Schal von Maje für 799 Franken. Bild: maje.com Jacke «VMGERRY» von Vero Moda für 99.90 Franken. Bild: veromoda.com Gefilzte Jacke mit Schal in Grau von H&M für 59.95 Franken. Bild: hm.com Braunes Modell von Mango für 359.95 Franken. Bild: mango.com 5. Jacken- und Mantel-Trends: Schal integriert Cremefarbenes «Rich»-Set von Next für 278 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Schwarzweisser Mantel mit integriertem Schal von Maje für 799 Franken. Bild: maje.com Jacke «VMGERRY» von Vero Moda für 99.90 Franken. Bild: veromoda.com Gefilzte Jacke mit Schal in Grau von H&M für 59.95 Franken. Bild: hm.com Braunes Modell von Mango für 359.95 Franken. Bild: mango.com

7. Mantel-Trend: Leo-Muster

Lass doch mal dein inneres Tier raus. Mit einem Mantel oder einer Jacke im Leoparden-Look geht das auf leisen Pfoten – und der tierisch gute Auftritt ist garantiert. In dieser Saison ist Leo-Print wieder voll angesagt. In den letzten Jahrzehnten haben wir ihn schon oft kommen und gehen sehen, aber im Herbst und Winter 2024 ist er so richtig zurück.

Ein Leo-Mantel ist ein echtes Statement-Piece, das womöglich etwas Mut verlangt, um getragen zu werden. Doch wer sich wagt, der bringt die Menge zum Brüllen.

7. Jacken- und Mantel-Trend: Leo-Muster Klassischer Mantel mit Animal-Print von Massimo Dutti für 449 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Leo-Mantel aus Kunstfell von Zara für 229 Franken. Bild: zara.com Leopard-Print-Coat mit Gürtel aus der «Kim»-Reihe von Dolce&Gabbana für 4300 Franken. Bild: dolcegabbana.com Mantel mit Leo-Muster von Zadig&Voltaire für 615 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Mantel mit Reverskragen von Joop! für 629 Franken. Bild: joop.com 7. Jacken- und Mantel-Trend: Leo-Muster Klassischer Mantel mit Animal-Print von Massimo Dutti für 449 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Leo-Mantel aus Kunstfell von Zara für 229 Franken. Bild: zara.com Leopard-Print-Coat mit Gürtel aus der «Kim»-Reihe von Dolce&Gabbana für 4300 Franken. Bild: dolcegabbana.com Mantel mit Leo-Muster von Zadig&Voltaire für 615 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Mantel mit Reverskragen von Joop! für 629 Franken. Bild: joop.com

