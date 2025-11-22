  1. Privatkunden
Die Letzten ihrer Art Die unkontaktierten Völker kämpfen ums Überleben

Von Christian Thumshirn

22.11.2025

Fast verschwunden – Die letzten unkontaktierten Völker kämpfen ums Überleben

Fast verschwunden – Die letzten unkontaktierten Völker kämpfen ums Überleben

Eine Studie von Survival International liefert erstmals einen vollständigen Überblick über alle noch existierenden unkontaktierten Völker weltweit. Die Untersuchung macht deutlich, wie stark diese Gemeinschaften unter Druck stehen.

19.11.2025

Eine Studie von Survival International liefert erstmals einen vollständigen Überblick über alle noch existierenden unkontaktierten Völker weltweit. Die Untersuchung macht deutlich, wie stark diese Gemeinschaften unter Druck stehen.

Von Christian Thumshirn

22.11.2025, 18:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rund 196 unkontaktierte Völker existieren weltweit noch – die meisten in Südamerika.
  • Sie bewahren einzigartige Kulturen, Sprachen und jahrtausendealtes Wissen über Natur und nachhaltige Lebensweisen.
  • Abholzung, Bergbau, Klimawandel und externe Eingriffe: Fast die Hälfte könnte innerhalb von zehn Jahren verschwinden.
Mehr anzeigen

Obwohl sie nur eine extrem kleine Minderheit bilden, sind unkontaktierte Völker von unschätzbarem Wert: Sie bewahren einzigartige Kulturen, Sprachen und jahrtausendealtes Wissen über Natur und nachhaltige Lebensweisen – ein Schatz, der andernfalls verloren ginge.

Ein bedrohtes Erbe der Menschheit

Eine neue Studie von Survival International zeichnet ein erstmals umfassendes Bild über die rund 196 Gemeinschaften, die heute noch existieren, die meisten von ihnen in Südamerika. Der Bericht, der in London vorgestellt wurde, warnt eindringlich vor den wachsenden Gefahren.

Das blue News-Video zeigt, warum der Schutz dieser Völker jetzt besonders dringend ist.

Die unkontaktierten Völker kämpfen ums Überleben