Diese 13 Stellen vergisst du beim Saubermachen am häufigsten

Beim Putzen gibt es Orte, die man meist vergisst. Christin Klose/dpa-tmn

Auch wenn du regelmässig putzt, gibt es immer noch irgendwo Stellen, die von Keimen wimmeln. Vor allem diese 13 Orte gehen beim Saubermachen oft vergessen. Darum beim nächsten Wischen unbedingt daran denken.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es gibt Stellen im Haus oder der Wohnung, die beim Wochenputz vergessen gehen.

Dabei handelt es sich vielfach um echte Keimherde, mit denen wir täglich in Berührung sind.

So denkt man beim Saubermachen unter anderem häufig nicht an Türklinken oder Lichtschalter. Mehr anzeigen

Während die einen Putzen und Aufräumen als entspannend empfinden, ist es für andere ein unliebsames Muss. Aber man kommt nicht drumherum: Wenn man ein gepflegtes Daheim haben will, muss man regelmässig saubermachen.

Saugen, Boden wischen, abstauben, Bettwäsche waschen – die Liste an Hausarbeiten ist lang und die meisten Ecken werden bei der regelmässigen Putzaktion berücksichtigt.

Doch es gibt sie, und leider einige davon: Die Stellen, die beim Saubermachen häufig in Vergessenheit geraten. Obwohl sie eigentlich durch tägliche Berührung verschmutzt werden und darum echte Keimherde darstellen.

Aufgepasst also, dass beim nächsten Putzgang an die folgenden 13 Orte gedacht wird.

1. Türklinken und Lichtschalter

Wir berühren sie für gewöhnlich mehrfach am Tag mit unseren Händen, die viele Bakterien mit sich tragen: An Türklinken und Lichtschalter denken wir vielfach beim Putzen nicht. Dabei sollten sie unbedingt einmal oder mehrmals im Monat mit einem Tuch und ein bisschen Reinigungsmittel von Keimen befreit werden.

2. Fernbedienungen, Handy und sonstige Elektrogeräte

Hand aufs Herz: Wer hat nicht schon mal auf dem WC gesessen und gleichzeitig am Handy durch Instagram gescrollt? Das Smartphone soll viele schädliche Bakterien übertragen, trotzdem reinigen wir es nicht regelmässig. Dasselbe gilt für Laptops, Tastaturen, Fernbedienungen und andere elektronische Geräte. Auch der TV könnte eine längere Überlebensdauer haben, wird er regelmässig von Staub befreit.

Und wenn wir grad beim Thema sind: Beim Fernsehabend wandert sie Hand in die Chipstüte und dann direkt zur Bedienung zum Zappen. Gereinigt wird das kleine Gerät dann aber nicht – darum also unbedingt beim nächsten Wochenputz ausnahmsweise mal dran denken.

3. Fussleisten

Klar, es ist keine bequeme Arbeit, aber muss dennoch gemacht werden. Auch auf den Fussleisten sammelt sich Staub und Dreck an. Nur weil der Blick am Tag nicht so oft nach unten wandert, heisst das nicht, dass er nicht da ist.

4. Fussmatte

Die Fussmatte ist ein Alltagsgegenstand, der nur vielfach keines Blickes gewürdigt wird. Ausser es handelt sich um ein ausgefallenes Stück mit bunten Farben oder witzigen Sprüchen. Dabei laufen wir täglich darüber und streifen darauf den Strassendreck unserer Schuhe ab. Unbedingt also auch mal die Fussmatte absaugen und/oder feucht reinigen.

5. Schränke

In den eigenen vier Wänden stehen viele Möbel. Dazu zählen etwa auch Schuh-, Kleider- und Kühlschrank sowie weitere Schränke, deren Oberflächen du womöglich von Zeit zu Zeit abwischst, oft jedoch ihre Ober- und Innenseite ignorierst. Klar, denn darin lagert sich womöglich auch viel und vor lauter Dinge sieht man den Boden der Schubladen oder Ablagen nicht mehr. Aber: Es lohnt sich, den Inhalt auszuräumen und seine Schränke einmal ganz zu säubern.

6. Bücher

Sind wir mal ehrlich: Das Leben ist leider zu kurz, um alle Bücher zu lesen, die zu Hause im Regal stehen. Daher vegetieren viele einfach so vor sich hin – und verstauben. Beim Saubermachen werden deine Wälzer dann vernachlässigt, obwohl ihnen ein Abputzen sicher auch mal wieder guttun würde.

7. Heizkörper, Ventilatoren und Lüftungen

Zwar nicht täglich in Gebrauch oder mit uns in Berührung, aber trotzdem anfällig für Schmutz: Heizkörper, Ventilatoren und auch Lüftungen bedürfen ebenfalls einer regelmässigen Reinigung. Befreie diese Orte also unbedingt zwischendurch von Dreck.

8. Unterseite von Möbeln

Kürzlich mal wieder unters Bett geschaut? Dort tummeln sich keine Monster, sondern grauselige Staubfusel, die aber schon bald die Form von Ungeheuern angenommen haben. Auch wenn man den Dreck unter Möbeln vielleicht nicht sieht, weil er gut versteckt ist, heisst das nicht, dass man dort nicht auch mal wieder wischen sollte.

9. Bettkasten und -gestell

Nicht nur unter dem Bett lauert das Staubmonster, auch das Gestell deiner Schlafstätte zieht Dreck an. An die Bettwäsche wird immer brav gedacht, aber alles drumherum häufig einfach ignoriert.

10. Beauty- und Schminkprodukte

Wer sich täglich schminkt, greift jeden Tag zu Make-up-Pinsel, Schwämmchen oder anderen Beautyutensilien. Durch das regelmässige Anfassen und in Berührung kommen mit Schminkprodukten, setzt sich dort schnell Schmutz an. Tipp: Für Pinsel gibt es spezielle Reinigungsmittel.

11. Zahnputzbecher

Eine andere Keimfalle im Badezimmer: der Zahnputzbecher. Während die Zahnbürste regelmässig gewechselt wird, bleibt das Dekorationsobjekt dasselbe. Es wird empfohlen, dieses einmal in der Woche gründlich zu reinigen.

12. Pflanzen

Zwar überleben künstliche oder pflegeleichte Pflanzen auch ohne viel Aufmerksamkeit, Staubfänger sind sie aber dennoch. Zwischendurch mal über deren Blätter mit einem feuchten Lumpen zu wischen, lässt sie im besseren Licht erscheinen und tut niemandem weh. Und deine kleinen grünen Mitbewohner – zumindest die lebendigen davon – werden es dir mit Sicherheit danken!

13. Klobürste und Reinigungsausrüstung

Die wohl schlimmste Keimschleuder in einem jeden Daheim ist die WC-Bürste. Das stille Örtchen selbst wird penibel sauber geputzt, während das Utensil zu diesem Vorgang vernachlässigt wird. Denn nachdem die Bürste zum Putzen des Klos zum Einsatz gekommen ist, wird sie meist direkt wieder in die Halterung zurückgestopft. Am einfachsten reinigst du die Klobürste jedoch, indem du den WC-Reiniger in die Toilettenschüssel gibst und dann die Bürste mit reinhältst.

Auch deine restliche Putzausrüstung solltest du hin und wieder säubern. Denn nur mit gepflegten Utensilien kann man auch andere Dinge von Schmutz befreien. Wenn ein Lumpen schon übel riecht, dann sollte er wohl besser entsorgt oder heiss gewaschen werden.

Mehr Videos aus dem Ressort